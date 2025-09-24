Piromusical de la Mercè: los mejores lugares donde ver los fuegos artificiales

«Que arda el cielo de Barcelona». Este año lo garantizan los Estopa. La Mercè se volverá a despedir con un Piromusical de autor. Tras las bandas sonoras firmadas a fuego por el Sónar y Rosalía, el testigo con olor a pólvora pasa ahora a los hermanos Muñoz. David y José prometen unos fuegos memorables nivel Son Goku, según se intuye del anuncio que colgaron en redes: «Llum, foc, destrucció», concluyeron con la cantinela de 'Bola de Drac'. Y sí, habrá luz, fuego y armas de destrucción rumbera, eso es obvio. La banda sonora de la pirotecnia incluirá una canción de estreno: 'Camila', con The Tyets. Una rumba catalana –adelantan los hermanos– «muy cañera».

Habrá otro estreno esperado: la Font Màgica de Montjuïc retomará justo por la Mercè sus icónicas coreografías a chorros tras las obras de rehabilitación. El Piromusical, de hecho, será el primer espectáculo que luzca al 100% con agua, luz y sonido. La fuente volverá ya a la normalidad el 2 de octubre con sus clásicos 'shows nocturnos'. Aún más espectaculares –aseguran– y sostenibles (con luces led).

Hace dos años que La Mercè apuesta por Piromusicales de autor, bandas sonoras con pedigrí para acompañar el despliegue pirotécnico. Los inició en 2023 el festival Sónar, en pleno 30º aniversario. En 2024 se sumó Rosalía, que aprovechó para estrenar 'Omega' entre petardos y hordas de 'motomamis'. Los Estopa también estrenarán canción este año: la rumba catalana 'Camila', con el grupo de Mataró The Tyets.

Los Chichos, Albert Pla y Extremoduro

Los hermanos Muñoz no pudieron evitar hacer 'spoiler' durante la presentación del programa de las fiestas. Entre las canciones de su vida –se les escapó– estarán Los Chichos, Albert Pla y Extremoduro, que abrirá el espectáculo. «Seguro que son las canciones de mucha gente –apuntó José–, no solo las nuestras, y de muchas generaciones». «Música pureta», avisaron entre risitas. Le han dedicado tiempo y mucho cariño, prometen. «Hemos cogido trozos de cada canción, hemos meditado… Hemos hecho de DJ».

Fecha en rojo en el calendario: domingo 28 de septiembre, 22 horas. Fin de fiesta de La Mercè con la mirada clavada en el cielo, como siempre, en la avenida de Maria Cristina. Se espera más apelotonamiento que la afición del Barça en el estadio Johan Cruyff. Hay alternativas de altura para evitar codazos. Estos son los piro-miradores más cotizados.

Las Arenas (Gran Via, s/n). Su cúpula aparece siempre la primera de los ránkings. Es el destino más obvio de peregrinación piromusical. Mirador panorámico 360º con vistas directas al petardeo. Normalmente tiene acceso libre, menos el día de los fuegos. Ojo que solo podrán subir quienes tengan reserva en alguno de los restaurantes del centro comercial.

Otra de las terrazas más buscadas: The Clock, en el hotel Catalonia Barcelona Plaza (Plaza España, 6-8). Hace ya dos meses que empezaron a recibir reservas en su restaurante de la octava planta. Apenas queda disponibilidad para el día del Piromusical, avisan.

Más hoteles con vistas al fin de fiesta: el rooftop Stage del Hotel Occidental Barcelona 1929 (Creu Coberta, 20-22). Cócteles y tapeo con las torres venecianas de fondo. La noche del Piromusical se puede acceder al ático del noveno piso pagando 15 euros (hasta completar ocupación). También se puede reservar para cenar en la terraza de restaurante Montjuïc con vistas al MNAC, en el hotel InterContinental de Barcelona (av de Rius i Taulet 3).

Se estrena en el vecindario El Bonavista, el reciente rooftop del Hotel Moxy (Mallorca, 1) con el sello del Grup Confiteria. Pura fantasía retro: carnaza de reels con lámparas setenteras y platos Duralex. Este será su primer Piromusical. La noche de los fuegos se puede subir sin reserva. Tienen una amplia zona abierta sin mesas donde catar cócteles de autor a 10 plantas de altura.

¿Que si es posible llegar más alto? Sujétame el cubata. En una planta 25 está el 'rooftop' de hotel más alto de Barcelona: el cinco estrellas de lujo Nobu (avenida de Roma, 2-4). Se recomienda ir con tiempo: no admiten reservas en el bar de la planta 25, pero sí en el restaurante de la 23. Es el templo de cocina japonesa-peruana del padre de la fusión, el aristochef Nobu Matsuhisa.

Y si no da el presupuesto para un postureo de altura, siempre quedan las escaleras del MNAC (parque de Montjuïc, s/n). Eso sí, hay que mentalizarse para unas colas que ni que regalaran Labubus.