Fiesta Mayor
¿Cuándo y cómo será el piromusical de La Mercè 2025? Día y hora
Este año los fuegos artificiales de la fiesta mayor de Barcelona sonarán a Los Chichos, Extremoduro y a Los Estopa, claro. La banda sonora seleccionada por los hermanos Muñoz incluirá un nuevo tema con The Tyets
Tardeos ‘boomer’: dónde salir de fiesta en Barcelona pasados los 40
'Fitness' de ciencia ficción: el primer estudio inmersivo de ‘wellness’ de España está en Barcelona
On Barcelona
El fin de fiesta sonará este año a «música pureta». Ya lo han avisado Los Estopa. La Mercè se volverá a despedir este 2025 con un Piromusical de autor. Tras las bandas sonoras del Sónar y Rosalía, el relevo con pólvora pasa ahora a los hermanos Muñoz. David y José prometen unos fuegos memorables nivel Son Goku, según se intuye del anuncio que colgaron en redes: «Llum, foc, destrucció», concluyeron con la cantinela de 'Bola de Drac'. Y sí, habrá luz, fuego y armas de destrucción rumbera, eso es obvio. La banda sonora de la pirotecnia incluirá una canción de estreno: 'Camila', con The Tyets. Una rumba catalana –adelantan los hermanos– «muy cañera».
Habrá otro estreno esperado: la Font Màgica de Montjuïc retomará justo por la Mercè sus icónicas coreografías a chorros tras las obras de rehabilitación. El Piromusical, de hecho, será el primer espectáculo que luzca al 100% con agua, luz y sonido. La fuente volverá ya a la normalidad el 2 de octubre con sus clásicos 'shows nocturnos'. Aún más espectaculares –aseguran– y sostenibles (con luces led).
Hace dos años que La Mercè apuesta por Piromusicales de autor, bandas sonoras con pedigrí para acompañar el despliegue pirotécnico. Los inició en 2023 el festival Sónar, en pleno 30º aniversario. En 2024 se sumó Rosalía, que aprovechó para estrenar 'Omega' entre petardos y hordas de 'motomamis'. Los Estopa también estrenarán canción este año: la rumba catalana 'Camila', con el grupo de Mataró The Tyets.
Los Chichos, Albert Pla y Extremoduro
Los hermanos Muñoz no pudieron evitar hacer 'spoiler' durante la presentación del programa de las fiestas. Entre las canciones de su vida –se les escapó– estarán Los Chichos, Albert Pla y Extremoduro, que abrirá el espectáculo. «Seguro que son las canciones de mucha gente –apuntó José–, no solo las nuestras, y de muchas generaciones». «Música pureta», avisaron entre risitas. Le han dedicado tiempo y mucho cariño, prometen. «Hemos cogido trozos de cada canción, hemos meditado… Hemos hecho de DJ».
Fecha en rojo en el calendario: domingo 28 de septiembre, 22 horas. Fin de fiesta de La Mercè con la mirada clavada en el cielo, como siempre, en la avenida de Maria Cristina. Para evitar codazos, se puede reservar en alguno de los piro-miradores más cotizados.
