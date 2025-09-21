Taller de bordado marca Jane Austen en Barcelona

Agujas enhebradas y risas nerviosas. Un grupo de veinti-treintañeros intentamos bordar en la cafetería Bristol (Roger de Flor, 220) de Barcelona. Algo fuera de lo habitual y un poco friki, de lo más fascinante para amantes de Jane Austen, como aquí servidora. El ambiente es muy de época, con confidencias compartidas, sobremesa y mucho chisme con un buen café helado en mano (las temperaturas elevadas no nos permitían el té habitual). Perfecto para celebrar los 250 años del nacimiento de la considerada primera gran novelista de literatura británica, icono por decir las cosas sin tapujos y con mucha ironía.

La pasión por la autora se suma también al descubrimiento de 'Juvenilia' (Gran Travesía), la primera edición en castellano que recopila todos los relatos juveniles que la autora escribió entre los 12 y los 18 años, con un humor aún más gamberro y sin filtros. Para ella, feminista 'avant la lettre' del siglo XVIII, las mujeres no solo estaban destinadas a bordar. Y aquí lo demostramos fácilmente con nuestra ineptitud para dar un simple punto de cruz. Al principio nos miramos, cómplices, como si eso se tratara de conquistar a Mr. Darcy. Pero pronto la cosa se vuelve divertida (pero sin mejora), y con la ayuda de Nuria Picos, experta en bordados, lo que parecía imposible empieza a tomar algo de forma.

Taller de bordado para celebrar los 250 años del nacimiento de Jane Austen, con Núria Picos / EPC

"Génesis sin filtros"

Por suerte, el hilo no es solo el de los bordados. También lo tiende la traductora de la edición, Ana Isabel Sánchez, quien nos mete de lleno en el universo adolescente de Austen, uno que durante mucho tiempo se mantuvo oculto. Lo llamó "génesis sin filtros", y no exageraba: ahí la autora se ríe de las novelas sentimentales, mata padres y madres sin remordimientos y te lo cuenta en una misma frase. Así que igual te explica lo que ha desayunado y acto seguido te cuenta una atrocidad, como que su amiga es fea pero con cabeza.

"Me genera mucha curiosidad cómo había sido la carrera de Austen si no hubiera abandonado esta vena más... bruta", confiesa la traductora. Puesto que estos textos estaban escritos con el clásico tono irónico de "voy a decir una cosa, pero hago la contraria", pero sin darle la importancia que les debía dar y en los que se podía soltar como autora. Y el que fue máximo secreto durante décadas está en un recopilatorio de 27 textos en tres cuadernos en el que el humor, el sarcasmo, la crueldad y la crítica social son la tónica. Un clásico de Austen.

Evento para celebrar los 250 años del nacimiento de la escritora de romántica Jane Austen. En la foto, Ana Isabel Sánchez, traductora y epiloguista del libro. / Zowy Voeten / EPC

Entre los fragmentos que lee, que fácilmente podrían pasar por 'sketches' humorísticos llenos de burlas, nos atrapa esa facilidad por describir irónicamente la historia de un caballero que tarda meses en hacer un trayecto en carroza que otros harían en dos días, o las descripciones de mujeres poco agraciadas que triunfan por su brillante mente. Todo con ese tono descarado que, como recuerda la traductora, "quizá Austen tuvo que dejar de lado cuando se convirtió en una autora seria, pero que nos da pistas de cómo leía, de lo voraz que era y de cómo le gustaba darle la vuelta a los géneros de moda".

Al final, entre puntadas, queda claro que Austen, la "historiadora parcial, formadora e ignorante" -como se define ella misma-, sigue más viva que nunca. Y que sus relatos juveniles, que durante años quedaron escondidos en cuadernos familiares, hoy encuentran lectores nuevos. Y nosotros nos llevamos a casa no solo un bordado (torcido e inacabado, en mi caso), sino la sensación de haber compartido una tarde en compañía de Jane, en su versión más gamberra.