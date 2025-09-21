Los creadores de Horrorland montan Winterland: el primer parque 100% inmersivo dedicado a la Navidad

Aún ni han caducado los memes de Julio Iglesias y el espíritu navideño de Mariah Carey ya empieza a descongelarse. Se avecina un nuevo parque mágico en La Garriga (a media hora de Barcelona) que prevé hacer la competencia a las luces de Vigo. Lo han anunciado esta semana los creadores de Horrorland, “el mejor parque del terror de Europa” (lleva ya seis años seguidos ganando los Scare Awards). En este nuevo proyecto no darán ni un susto, prometen. Aunque la idea es la misma: hacerlo pasar de miedo. Será la primera experiencia 100% inmersiva –anuncian- dedicada al mundo de la Navidad.

Winterland Xmas Park, lo han bautizado. “Es un recorrido interactivo que permitirá vivir en primera persona la magia navideña desde una perspectiva –prometen- nunca vista en Catalunya”. Se instalará en una finca novecentista de La Garriga de 1906. Un universo de estética Harry Potter con recorridos interactivos, animaciones y ‘photocalls’ anti-Grinch.

Un elfo en la casa de Papá Noel. / Winterland

La experiencia –prometen- será casi personalizada. Un viaje inmersivo -de la decoración al ‘acting’- que se vivirá con un máximo de 10 personas por sesión. Lo mismo acabas en la Laponia de Papá Noel que en el reino de Oriente entre medinas, zocos y reyes magos. Habrá jardín de tiós y bosque con ninfas. “Se unirán todos los mundos de la Navidad”, adelantan.

“Si con Horrorland hemos conseguido ser números 1 en Europa en el género del terror, vamos a intentarlo también con la Navidad –dice David emocionado-. Queremos crear la experiencia ‘premium’ que a nosotros nos encantaría vivir”.

El reino de Oriente. / Winterland

David Moreno es actor, imitador, doblador, cantante en Versión Imposible. Pone voces de ultratumba que pondrían los pelos de punta a la niña de ‘El exorcista’. Cristina Raya es actriz, caracterizadora, decoradora, “MacGyver”, resume su marido. Monta casas encantadas y tiene en su móvil más gente chillando que un debate de La Sexta. Decir que esta pareja vive de miedo se pasaría de literal. Su historia de amor-terror ya tiene hasta documental: 'Horror and Love'.

Son los directores de Horror Box, la productora de experiencias de terror detrás de Horrorland. En un antiguo párking de Barcelona tienen dos ataúdes, una ouija con verborrea, cuerpos mutilados, muñecos de vudú. Nadie lo diría, pero también son amantes de Disney y de la Navidad. “De cualquier cosa tematizada”, resoplan ellos. Su Instagram está lleno de parques temáticos de todo el mundo.

Hace tres años que montaron HB Events, la marca blanca de Horror Box. Ya han creado eventos -sin sangre ni payasos asesinos- para Amazon, MediaMarkt, La Velada de Ibai Llanos e incluso la boda de Edurne y David de Gea, detallan. Era cuestión de tiempo que todo desembocara en un parque temático.

La puerta de las ilusiones. / Winterland

Se empieza el viaje estampando el pasaporte mágico en una estación y cruzas la puerta de las ilusiones rumbo a Laponia. Puedes acabar entre elfos en la casa de Papá Noel, en el jardín mágico del tió o en el reino de Oriente con observatorio, zoco y reyes magos. El bosque de la finca de La Garriga también estará encantado, claro. Habrá duendes y ninfas con deje pedagógico. El viaje acabará en una zona de ‘wintertainment’, con actividades y animaciones. Y se podrá reponer fuerzas con vino caliente en la Christmas Village: restauración, tiendas y rincones para posturear con cara de no merecer carbón.

'Wintertainment'. / Winterland

¿Su obsesión? “Ofrecer una experiencia donde no hay fugas –responde David-, donde no hay sospecha, donde todo va a ser creíble”. Quieren volver a llenar un parque de personajes únicos, como en Horrorland. “Nosotros intentamos siempre crear universos propios”, justifican. “Cuidar al máximo todo el ‘acting’, el vestuario, la decoración, los pequeños detalles”. Hasta las criaturas del bosque encantado vestirán de alta costura. “Lo que queremos –concluyen- es que cuando la gente venga, tenga la edad que tenga, sienta eso en el estómago. Ese nudo de felicidad”.

La casa de Papá Noel. / Winterland

Winterland prevé abrir del 6 de diciembre al 6 de enero de 2026. La experiencia se podrá vivir en catalán y en castellano. Con entrada diurna y nocturna, para emocionarse con las luces navideñas a lo alcalde de Vigo. Todos los espacios estarán adaptados para personas con movilidad reducida. Las entradas ya se pueden comprar aquí.

Hasta entonces, toca pasar miedo. Faltan menos de tres semanas para que Horrorland abra sus puertas en Illa Fantasia (a media hora de Barcelona, en Vilassar de Dalt). Ya va por su séptima temporada. El ‘scream park’ estará desatando gritos del 10 de octubre al 16 de noviembre. Será durante 18 días en el ‘place to be’ de monstruos, demonios, engendros y payasos macabros. Ya tienen varios días a punto de ‘sold out’ y casi todas las entradas VIP agotadas. Son las que incluyen acceso a la nueva ‘extreme house’: EXXXORCISMO, experiencia extrema individual con posesión demoniaca y escupitajos verdes, solo para mayores de 18 años. “Si no estás dispuesto a sufrir –advierten-, no entres”.