Tardeos ‘boomer’: dónde salir de fiesta en Barcelona pasados los 40

Aquí puedes decir “cantidubi” sin que nadie se quede con la cara de Chelo García Cortés cuando la confundieron con Robert Redford. Son discotecas para aquellos que pueden decir qué estaban haciendo durante el 11S. Tardeos ‘boomer’. Así es como los han bautizado popularmente, aunque la mayoría del público sea Generación X y ‘early millennial’ (vamos, un rango tan amplio que va desde los 35 hasta los 55).

En Barcelona hay muchísimos entre los que escoger. Ya lo apuntaba el sector a mediados de año: seis de cada 10 discotecas ofrecen sesiones de tardeo. Una moda que despegó con el covid y sus restricciones horarias y que está claro que vino para quedarse. Sí, la gente ya no quiere trasnochar, pero tampoco renunciar a unos bailoteos. Apunta, estos son algunos de los más destacados.

Sesión de 'Common People' en Razzmatazz. / ZOWY VOETEN

Uno de los más prestigiosos es el Common People de Razzmatazz (Almogàvers, 122). Este tardeo nace para volver a abrir las puertas del club a los asiduos de los 2000 y los 90, “aquellos que conocían Razzmatazz como Sala Zeleste”, cuenta el mítico DJ Amable, uno de los ideólogos de la fiesta. Este tardeo se organiza con frecuencia más o menos trimestral (próxima fecha, 28 de septiembre), y pincha de las seis de la tarde hasta la medianoche temazos ‘indie’, rock y alternativo, a lo Radiohead, Blur, Oasis o Pulp.

Otro tardeo consagrado entre el público cuarentón es el Magnífico Club, que ya ha estrenado su nueva temporada. La próxima cita será el 11 de octubre en la Sala Magic (paseo Picasso, 40), con una edición de electrónica noventera. Promete mucho The Chemical Brothers, Prodigy y Daft Punk, entre otros.

Más opciones. Apunta: Tardeo Cool, con indie como Two Door Cinema ClubCarolina Durante o The Strokes, que vuelve el 20 de septiembre a Sala B (Muntaner, 244). También están los tardeos de La Fira (Casanova, 171; Provença, 171; Villarroel, 216), con algunas tardes temáticas de los 70 a los 90, principalmente dirigidas a un público más adulto, como la sesión que tendrá lugar el día 20, en la sede de Provença, con Raúl Orellana como DJ. Y échale un ojo a los tardeos de Carpa Titus (carretera Mataró, KM 629, Badalona): cada sábado montan un Perkal, con fiesta ‘non-stop’, primero tardeo y luego noche (para los que no teman a las resacas y quieran continuar).

Primera edición de Mamá Baila, tardeo para mujeres. / Mamá Baila

Última recomendación, aunque no para todos… sino para todas. Tardeos de mujeres. Sitios donde ir a bailar sin preocuparse de miraditas, comentarios o actitudes inadecuadas. “Tráete a tu tía, a tu madre, a tu abuela”, repiten las organizadoras. Es Mamá Baila, que ya tiene programadas dos citas: el día 24 de octubre, en Moon (avenida Corts Catalanes, 5, Sant Cugat) y el 7 de noviembre, en Sutton (Tuset, 13, Barcelona).