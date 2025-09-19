Mercadillos del fin de semana
Plantas por 99 céntimos y Chaneles de ganga en Barcelona
Gran venta de plantas, tesoros vintage y segunda mano. Estos son los mejores mercadillos de este fin de semana en Barcelona
Tardeos ‘boomer’: dónde salir de fiesta en Barcelona pasados los 40
Haz yoga en la Luna: el primer estudio inmersivo de ‘wellness’ de España está en Barcelona
El magnate francés de lo verde, Plantes pour tous, aterriza este fin de semana en Barcelona con su Gran Venta de Plantas. De viernes a domingo en el Espacio 88 (Pamplona, 88) despliegan todos los productos que los han convertido en la multinacional favorita de los 'plantfluencers': plantas a precios reducidos (a partir de 0,99, y sin subir demasiado), terrarios, macramé, jardineras y todo lo que necesites para "una casa verde sin arruinarte", matizan.
Se te pondrá cara de Carrie Bradshaw en este local de El Clot. Aquí hay desde Chanel hasta Jimmy Choo. Y todo, a precios de ganga. Es un mercadillo solidario compuesto por más de 1.000 piezas con marcas de primer nivel. Bisutería, zapatos, productos para el hogar, decoración, ropa y un largo etcétera. Organizado por la Associació Benestar i Desenvolupament - Grup ABD, estará solo hasta el 23 de septiembre en Pesca Salada (plaza de Font i Sagué, 1), así que corre, corre, que las joyitas de esta colección están volando.
Buenas noticias: vuelve el Flea World, un súpermercadillo en el Museu Marítim (avenida Drassanes, s/n) con 100 paradas de segunda mano y vintage, con actividades, talleres, juegos, 'street food', café de especialidad y sesiones de 'dj'. Un festivalazo donde ir a renovar tu armario. El domingo, día 21 de septiembre, de 11 h a 19 h.
Otro 'hot spot' del vintage que vuelve este fin de semana es La Perxa. 'Pop up' de venta al kilo (a 30 €/kg) con moda de los 80 a los 2000, en el Manso Espacio (Milà i Fontanals, 43). De viernes a domingo (días 19, 20 y 21).
¿Buscando emociones fuertes y sorpresas locas? Pásate por la 'pop up' de King Colis, que vende miles de paquetes perdidos sin abrir. Paquetes con contenido sorpresa que compras a ciegas. ¿Te tocará una afeitadora o el libro de ElRubius? Misterio misterio. Te sentirás como en una BonoLoto. Hasta el 20 de septiembre.
Y, como cada fin de semana, el habitual Circuit Vintage Poblenou de Two Market: mercadillos y tiendas a menos de 300 metros cada una: Ávila 78, Pere IV 93 y Pere IV 117.
¿Prefieres que las paraditas estén llenas de libros en vez de ropa? Dos opciones. Una, ve a paseo de Gràcia, que del 19 de septiembre al 5 de octubre acogerá la 74ª edición de Fira del Llibre d'Ocasió Antic i Modern, o dos, al paseo de Lluís Companys, que del 19 al 28 de septiembre acogerá La Setmana del Llibre en Català, con decenas de libros y actividades literarias.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aprobado el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: requisitos y cómo solicitarlo
- El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- La mejor ciudad del mundo para jubilarse está en España: playa, cultura y buen clima
- El éxito de la pareja holandesa que compró un pueblo abandonado en Burgos: 'Ya somos cuatro familias viviendo aquí
- Paso adelante para la urbanización del lateral de la autopista C-31 a su paso por el barrio de Sant Crist de Badalona
- Tres personas se enfrentan a 8 años de cárcel tras pagar 110 euros en taxis y comidas con billetes falsos en Sevilla
- Márquez dribla al Mundial: si le impiden celebrar su 9º título con el nº 9, lo hará con el nº 1