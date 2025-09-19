Plantas por 99 céntimos y Chaneles de ganga en Barcelona

El magnate francés de lo verde, Plantes pour tous, aterriza este fin de semana en Barcelona con su Gran Venta de Plantas. De viernes a domingo en el Espacio 88 (Pamplona, 88) despliegan todos los productos que los han convertido en la multinacional favorita de los 'plantfluencers': plantas a precios reducidos (a partir de 0,99, y sin subir demasiado), terrarios, macramé, jardineras y todo lo que necesites para "una casa verde sin arruinarte", matizan.

Se te pondrá cara de Carrie Bradshaw en este local de El Clot. Aquí hay desde Chanel hasta Jimmy Choo. Y todo, a precios de ganga. Es un mercadillo solidario compuesto por más de 1.000 piezas con marcas de primer nivel. Bisutería, zapatos, productos para el hogar, decoración, ropa y un largo etcétera. Organizado por la Associació Benestar i Desenvolupament - Grup ABD, estará solo hasta el 23 de septiembre en Pesca Salada (plaza de Font i Sagué, 1), así que corre, corre, que las joyitas de esta colección están volando.

Buenas noticias: vuelve el Flea World, un súpermercadillo en el Museu Marítim (avenida Drassanes, s/n) con 100 paradas de segunda mano y vintage, con actividades, talleres, juegos, 'street food', café de especialidad y sesiones de 'dj'. Un festivalazo donde ir a renovar tu armario. El domingo, día 21 de septiembre, de 11 h a 19 h.

Otro 'hot spot' del vintage que vuelve este fin de semana es La Perxa. 'Pop up' de venta al kilo (a 30 €/kg) con moda de los 80 a los 2000, en el Manso Espacio (Milà i Fontanals, 43). De viernes a domingo (días 19, 20 y 21).

¿Buscando emociones fuertes y sorpresas locas? Pásate por la 'pop up' de King Colis, que vende miles de paquetes perdidos sin abrir. Paquetes con contenido sorpresa que compras a ciegas. ¿Te tocará una afeitadora o el libro de ElRubius? Misterio misterio. Te sentirás como en una BonoLoto. Hasta el 20 de septiembre.

La pop-up de King Colis en Diagonal Mar. / Elisenda Pons / EPC

Y, como cada fin de semana, el habitual Circuit Vintage Poblenou de Two Market: mercadillos y tiendas a menos de 300 metros cada una: Ávila 78, Pere IV 93 y Pere IV 117.

¿Prefieres que las paraditas estén llenas de libros en vez de ropa? Dos opciones. Una, ve a paseo de Gràcia, que del 19 de septiembre al 5 de octubre acogerá la 74ª edición de Fira del Llibre d'Ocasió Antic i Modern, o dos, al paseo de Lluís Companys, que del 19 al 28 de septiembre acogerá La Setmana del Llibre en Català, con decenas de libros y actividades literarias.