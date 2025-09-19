Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'Fitness' de ciencia ficción: así es el primer estudio inmersivo de ‘wellness’ de España

Aquí lo mismo haces pilates en una playa de Indonesia que practicas yoga en la Luna. Este estudio de Barcelona tiene escenarios de película 360º con sonido cinematográfico

La ‘coffe rave’ más buscada de Barcelona: 800 personas en lista de espera

Marcas de lujo a precios de ganga en un mercadillo solidario de Barcelona

Juliet Levine, cofundadora de Sabda, en una clase de yoga inmersivo en la Luna.

Juliet Levine, cofundadora de Sabda, en una clase de yoga inmersivo en la Luna. / Marc Asensio Clupes / EPC

Ana Sánchez

Ana Sánchez

Ahí estás, con mallas, pesas, esterilla, a punto de empezar la clase de pilates. La boca abierta, ojos desorbitados nivel dibujo animado. Le pasa a todos los novatos. Pareces más desubicado que Tamara Falcó en un Todo a 1 euro. Por fuera dirías que es una boutique de ‘fitness’, de esos gimnasios con aura de club social donde la gente va a sudar con la misma alegría que sale de fiesta. Nadie diría que dentro –en pleno Eixample de Barcelona- campan a diario tortugas y tiburones ballena. Lo mismo acabas estirando músculo en el fondo del mar que haciendo sentadillas en una playa de Indonesia. Aquí se hacen asanas hasta en la Luna. Esto es ‘fitness’ de ciencia ficción.

Barcelona. 16/09/2025. On Barcelona. Clase en el gimnasio immersivo SABDA estudio, que está rodeado de pantallas que reproducen diferentes espacios y paisajes. AUTOR: Marc Asensio Barcelona, Catalunya, España, SABDA estudio, gimnasia, gimnasio immersivo, ejercicio, deporte, salud, saludable, relajación, yoga, meditación, calma, tranquilidad, pilates, Juliet Levine

Clase en el fondo del mar. / Marc Asensio Clupes / EPC

Se llama Sabda (Muntaner, 83). Significa “sonido” en sánscrito. Es una mezcla de boutique ‘fitness’, expo inmersiva y retiro espiritual. Tiene una sala envolvente de 86 m2 rodeada de pantallas gigantes. Escenarios de película 360º con sonido cinematográfico. Es el primer estudio inmersivo de ‘wellness’ de España, aún hay muy pocos por el mundo, dicen sus creadores. “Ahora es el momento –incitan-. En los últimos años la tecnología está mejorando muchísimo”. Pronto podrán echar mano de la IA.

Es la nueva palabra ubicua: ‘wellness’. Ahora se busca “bienestar” en todo: del 'fitness' al ocio. Eso aquí incluye clases de yoga, pilates, ‘sound healing’ (con cuencos de cuarzo), incluso hay gong de buenas noches. Han montado ‘workshops’ de respiración consciente y ceremonias tradicionales de “multisensoriales”. En el patio tienen una bañera para baños de hielo. ¿Que qué tiene todo esto en común? La conciencia, responde Juliet. La introspección. “No es solo diversión”.

Barcelona. 16/09/2025. On Barcelona. Clase en el gimnasio immersivo SABDA estudio, que está rodeado de pantallas que reproducen diferentes espacios y paisajes. AUTOR: Marc Asensio Barcelona, Catalunya, España, SABDA estudio, gimnasia, gimnasio immersivo, ejercicio, deporte, salud, saludable, relajación, yoga, meditación, calma, tranquilidad, pilates, Juliet Levine

Burak Bilen, durante la sesión de gong de buenas noches frente a un mar que recuerda a Indonesia. / Marc Asensio Clupes / EPC

Es una de las fundadoras de Sabda: Juliet Levine, 33 años. Es de Nueva Jersey. Allí trabajaba en márketing para el coloso Kraft Heinz. Ha hecho campañas hasta para la Superbowl. “Un mundo diferente”, sonríe. Ahora es profesora de yoga y ‘sound healing’. Es la clase estrella del centro: meditación guiada con cuencos de cuarzo. Te estiras con almohada y manta rodeado de pececillos tropicales. Uno se queda tan relajado como Victoria Federica de Marichalar un día cualquiera.

Barcelona. 16/09/2025. On Barcelona. Clase en el gimnasio immersivo SABDA estudio, que está rodeado de pantallas que reproducen diferentes espacios y paisajes. AUTOR: Marc Asensio Barcelona, Catalunya, España, SABDA estudio, gimnasia, gimnasio immersivo, ejercicio, deporte, salud, saludable, relajación, yoga, meditación, calma, tranquilidad, pilates, Juliet Levine

Sesión de 'sound healing'. / Marc Asensio Clupes / EPC

“Estoy aquí por amor”, acaba confesando. El culpable es Marvyn Halfon, el otro fundador de Sabda. Fotógrafo francés e ideólogo de la DROP Dance Society (otra comunidad sonora: “Experiencias en la pista de baile”). “Podemos crear otra dimensión completamente nueva –un buen día se les iluminó la bombilla-. Que la gente pueda escapar del día a día”.

Barcelona. 16/09/2025. On Barcelona. Clase en el gimnasio immersivo SABDA estudio, que está rodeado de pantallas que reproducen diferentes espacios y paisajes. AUTOR: Marc Asensio Barcelona, Catalunya, España, SABDA estudio, gimnasia, gimnasio immersivo, ejercicio, deporte, salud, saludable, relajación, yoga, meditación, calma, tranquilidad, pilates, Juliet Levine

Yoga en la Luna. / Marc Asensio Clupes / EPC

“Para nosotros -resume Juliet- es la intersección entre arte, tecnología y bienestar”. Sus escenarios 360º han salido de estudios de arte y ‘wellness’ inmersivo como Alma Digital. “Todo sucede en tiempo real –detalla la profesora yogui-. Es un algoritmo. Si hay un tiburón que interactúa con los peces, estos se van a mover. Está siempre cambiando. No es un ‘loop’, son matemáticas”, se ríe.

En octubre estrenarán “listening sessions”, adelantan. Sesiones de escucha con visuales audiorreactivos (las imágenes se mueven en tiempo real sincronizándose con la música). “Por ejemplo –adelanta Juliet- para escuchar un álbum en 3D”. Tienen ya en mente más experiencias “instrospectivas”. Quizá una exposición ‘mindfulness’. ”Siempre vamos a pensar en el bienestar”, prometen.

Ciclismo 'indoor' de cine

“No te das cuenta de que estás entrenando”, asegura una chica en mallas chorreando de sudor. Habla la adrenalina peliculera. Ahora mismo estáis pedaleando por una ciudad calcada a la de ‘Blade runner’. Tú no te sueltas del manillar por si acaso. Acabarás volando sobre los árboles como si llevaras en una cesta a E.T el extraterrestre.

The Trip, se llama la experiencia. “Ciclismo indoor inmersivo”. En este gimnasio de Gavà, el pelotón estático pedalea frente a una pantalla de cine de 8 metros de diámetro: cortinilla a la puerta, penumbra de sala, sonido envolvente. Solo falta un acomodador que te acompañe a la bici.

“No hay luces, no hay espejos, no te sientes observado –justifica Sergio el despliegue de cine-. Es una manera de acercar el 'fitness' a perfiles que de otra manera no lo harían”. Sergio Azlor es el ‘product mánager’ de Trend Fitness 24/7 (General Josep Moragues, 2). Ya están buscando local en Barcelona. “Faltan conceptos como este”.

Ciclismo indoor inmersivo en Trend Fitness 24/7.

Ciclismo indoor inmersivo en Trend Fitness 24/7. / Trend Fitness 24/7

Son mundos virtuales diseñados por Les Mills, marca veterana de entrenos ‘fitness’. El de The Trip lo estrenaron hace ya una década. “Aunque lleve 10 años en el mercado, aún es algo muy nuevo”, asegura Sergio. Cada tres meses lanzan nueva película: sus carreteras digitales lo mismo cruzan Egipto que el espacio, viajan a los años 70 o a ciudades de neón. Como en el Delorean de ‘Regreso al futuro’, pero ahora con sudores de verdad.

