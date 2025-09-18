Marcas de lujo a precios de ganga en un mercadillo solidario de Barcelona

Se te pondrá cara de Carrie Bradshaw en este local de El Clot. Aquí hay desde Chanel hasta Jimmy Choo. Y todo, a precios de ganga. Es un mercadillo solidario compuesto por más de 1.000 piezas con marcas de primer nivel. Bisutería, zapatos, productos para el hogar, decoración, ropa y un largo etcétera. Organizado por la Associació Benestar i Desenvolupament - Grup ABD, estará solo hasta el 23 de septiembre en Pesca Salada (plaza de Font i Sagué, 1), así que corre, corre, que las joyitas de esta colección están volando.

La historia tras las 1.000 piezas que cuelgan de las perchas empieza por una mujer. “Una mujer que sufrió por ser mujer”, cuenta la organización. La mujer, víctima de violencias machistas, “para convertir su dolor en fuerza para otras mujeres” cedió su herencia de gran valor al Grup ABD, una entidad de apoyo, acompañamiento y empoderamiento de mujeres en situación de vulnerabilidad (en un año atendió a 3.918 víctimas e hijas de violencia machista).

Pesca Salada, marca dirigida por tres mujeres, no dudó en ceder su espacio al escuchar este acto de altruismo, ya que las 1.000 piezas de marca cedidas iban a ir íntegramente destinadas a recaudar fondos para los acompañamientos y al apoyo de mujeres. “Cada euro recaudado se destinará a reforzar la intervención con perspectiva de género”, detallan.

El mercado solidario (bautizado como ‘Per a totes nosaltres’) abrió el pasado 15 de septiembre, y seguirá hasta el 23 de septiembre (con excepción del domingo, que estará cerrado), con el horario de 10 a 14 h y de 16.30 a 20 h.