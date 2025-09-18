¿Qué hacer hoy en Barcelona? Los mejores planes de la semana

Te seleccionamos las mejores actividades que puedes hacer esta semana. ¿No es suficiente? Entonces busca en nuestro ‘top 150’. Encontrarás las mejores tortillas, churrerías virales y 'hot spots' donde vuelan los 'flashes'. ¿Te cuesta tomar una decisión más que a Tamara Falcó en el terreno amoroso? Te lo ponemos fácil: aquí encontrarás un planazo en Barcelona con un simple clic. Y si quieres recibir todos los planes cada semana en tu mail, apúntate a nuestra Newsletter.

All Those x Fango

Fiesta y gastronomía

All Those, el exitoso festival gastronómico, se une por primera vez a Fango, el tardeo de la Monumental. Dos mundos que combinarán comida, bebida, música, baile, 'djs' y fiesta al aire libre en un evento para todos los públicos.

Dónde: plaza Monumental de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 749).

Cuándo: 20 de septiembre.

Mercadillos de este fin de semana

Para los fans del vintage

El magnate francés de lo verde, Plantes pour tous, aterriza este fin de semana en Barcelona con su Gran Venta de Plantas. De viernes a domingo en el Espacio 88 (Pamplona, 88) despliegan todos los productos que los han convertido en la multinacional favorita de los 'plantfluencers': plantas a precios reducidos (a partir de 0.99, y sin subir demasiado), terrarios, macramé, jardineras y todo lo que necesites para "una casa verde sin arruinarte", matizan.

Buenas noticias: vuelve el Flea World, un súpermercadillo enel Museu Marítim (avenida Drassanes, s/n) con 100 paradas de segunda mano y vintage, con actividades, talleres, juegos, 'street food', café de especialidad y sesiones de 'dj'. Un festivalazo donde ir a renovar tu armario. El domingo, día 21 de septiembre, de 11 h a 19 h.

Otro 'hot spot' del vintage que vuelve este fin de semana es La Perxa. 'Pop up' de venta al kilo (a 30€/kg) con moda de los 80 a los 2000, en el Manso Espacio (Milà i Fontanals, 43). De viernes a domingo (días 19, 20 y 21).

¿Buscando emociones fuertes y sorpresas locas? Pásate por la 'pop up' de King Colis, que vende miles de paquetes perdidos sin abrir. Paquetes con contenido sorpresa que compras a ciegas. ¿Te tocará una afeitadora o el libro de ElRubius? Misterio misterio. Te sentirás como en una BonoLoto. Hasta el 20 de septiembre.

¿Prefieres que las paraditas estén llenas de libros en cambio de ropa? Dos opciones. Una, ve a paseo de Gràcia, que del 19 de septiembre al 5 de octubre acogerá la 74ª edición de Fira del Llibre d'Ocasió Antic i Modern, o dos, al paseo de Lluís Companys, que del 19 al 28 de septiembre acogerá La Setmana del Llibre en Català, con decenas de libros y actividades literarias.

Inauguración L'illa Diagonal

3 días de espectáculos gratuitos

Después de un largo proceso de renovación, los jardines Sant Joan de Déu, la terraza de L'illa Diagonal, abre al público con nuevas zonas de ocio, restauración y jardinería. Para celebrarlo, organizan tres días de fiesta con circo, danza áerea y música.

Dónde: jardines Sant Joan de Déu (L'illa Diagonal, avenida Diagonal, 557).

Cuándo: del 18 al 20 de septiembre.

Ruta Blanca de la Associació de Patinadors de Barcelona

Barcelona en patines

La APB (Associació de Patinadors de Barcelona) se despide del verano con un gran evento: la ruta blanca. Una patinada nocturna y multitudinaria donde una marabunta de gente vestida de blanco invadirá las calles de la ciudad sobre patines.

Dónde: saldrá del Centro Comercial La Vila (Salvador Espriu, 61).

Cuándo: 19 de septiembre, a las 22 h.

San Miguel Biergarten

Gran evento cervecero

Vuelve con su 16 edición del gran evento cervecero del Poble Espanyol: el San Miguel Biergarten. Inspirada en las míticas ferias cerveceras alemanas, esta fiesta promete, durante diez días, mucha cerveza, gastronomía, música y terraceo. Una oda a la cultura alemana (y su cerveza).

Dónde: Poble Espanyol (avenida de Francesc Ferrer i Guàrdia, 13).

Cuándo: del 19 al 28 de septiembre.

Leonardo Versus Michelangelo

Nueva exposición inmersiva

La describen como la propuesta más ambiciosa de Ideal, los pioneros en arte inmersivo de Barcelona. 'Leonardo Versus Michelangelo' es un homenaje al histórico desafío que en 1503 enfrentó a Leonardo y Michelangelo, cuando ambos artistas recibieron el encargo de pintar un mural en la Sala dei Cinquecento del Palazzo Vecchio de Florencia y ninguno de los dos terminó su obra. Un cara a cara digital entre ambos maestros renacentistas que sirve de repaso a dos de los catálogos más importantes de la historia del arte.

Dónde: Ideal Centre d'arts digitals (Doctor Trueta, 196-198).

IDEAL enfrenta a Leonardo y Michelangelo en una nueva experiencia inmersiva. / Jordi Otix

Amelie Lens en laMercedes

Fiestón en este nuevo espacio

Es uno de los estrenos más destacados de septiembre: laMercedes, un nuevo espacio temporal consagrado a la música y a la fiesta. Será la base del regreso de la mítica Amelie Lens a Barcelona, que pinchará una sesión electrónica de siete horas.

Dónde: laMercedes (Sant Adrià, 65).

Cuándo: 21 de septiembre.

Barcelona Gallery Weekend

Un fin de semana lleno de arte

El Barcelona Gallery Weekend celebra su 11ª edición abriendo 24 galerías de Barcelona, que acogerán exposiciones únicas, actividades artísticas y familiares, visitas guiadas y muestras creativas en directo. Al programa general de exposiciones se sumará la nueva sección FLASH, formada por 9 propuestas expositivas que solo podrán visitarse entre los días que dura el certamen artístico.

Cuándo: del 18 al 21 de septiembre.

Galería ADN en la anterior edición del Barcelona Gallery Weekend. / Eva Carasol

Mercat de Música Viva de Vic

Música gratuita en las calles

Vuelve uno de los grandes reclamos musicales del panorama catalán: el Mercat de Música Viva de Vic. Las calles y edificios emblemáticos de la ciudad se llenan con conciertos, muchos de ellos gratuitos. Entre calles y plazas podrás encontrarte cantantes como Maria Arnal, La Ludwig Band, Ouineta, FADES o Svetlana.

Cuándo: hasta el 21 de septiembre.

L'hora màgica del monestir de Pedralbes

Atardeceres góticos

Última oportunidad para pasarte por L'hora màgica del monestir de Pedralbes, la tradicional apertura de puertas gratuita con la que el monasterio cada verano pone su claustro gótico -considerado uno de los más grandes del mundo- a disposición de la ciudadanía, para que disfrutarlo bajo el encanto de las últimas luces del día.

Dónde: Monestir de Pedralbes (Baixada del monestir, 9).

Cuándo: 19 de septiembre, de 18 a 21 h.

Claustro del monasterio de Pedralbes al anochecer. / Archivo

Festival U22

Festival de cine joven de Barcelona

¿Cómo ve la juventud el mundo? Para resolver esta pregunta nace el Festival U22 de la Fundació Joan Miró, un certamen de cine que da voz y sirve de escaparate a nuevos talentos con una visión joven, radical y contemporánea del mundo.

Dónde: Fundació Joan Miró (parque de Montjuïc, s/n).

Cuándo: hasta el 21 de septiembre.

Directed by Terry Gilliam

Tres clásicos vuelven al cine

Continúa el ciclo 'Directed by Terry Gilliam' de los cines Mooby Aribau, dedicado al británico. Cada finde de septiembre volverán a traer a la pantalla grande uno de sus clásicos. Esta semana, 'Brazil', y la próxima, final de ciclo con '12 Monos'.

Dónde: Mooby Aribau (Aribau 8-10).

Cuándo: 19 y 26 de septiembre.

El principi d’Arquimedes

La obra catalana que ha recorrido el mundo

Se ha visto en 43 montajes internacionales y se ha traducido a 20 idiomas. Es 'El principi d’Arquimedes', el famosísimo texto de Josep Maria Miró que expone un incómodo caso: la denuncia que los padres hacen de que un monitor de natación haya dado un "inocente" beso a un alumno que estaba asustado por el agua. Una historia de confianza, prejuicios, miedos y la educación que ahora vuelve a Barcelona.

Dónde: Espai Texas (Bailèn, 205).

Cuándo: hasta el 21 de septiembre.

Una escena de 'El principi d'arquímedes'. / Sergi Panizo

Rubens y los artistas del Barroco flamenco. Colecciones del Museo del Prado

El Prado, en Barcelona

El CaixaFòrum Barcelona acoge la muestra 'Rubens y los artistas del Barroco flamenco. Colecciones del Museo del Prado', que reúne obras y objetos procedentes de los fondos menos conocidos del Museo Nacional del Prado de Rubens y otros artistas de la misma órbita como Van Dyck, Jordaens o Brueghel.

Dónde: CaixaFòrum Barcelona (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).

Cuándo: hasta el 21 de septiembre.

'El juicio de París', de Rubens, llega al CaixaFòrum Barcelona. / Anabella Noé Condoleo

Universo Goya

La exposición inmersiva dedicada al autor

Un homenaje a la vida y a la obra de Goya, que gracias a la tecnología inmersiva cobra nueva vida. Así es la exposición ‘Universo Goya. Entre la luz y la oscuridad’, la última producción de Layers of Reality, un recopilatorio de las obras más icónicas del artista en un recorrido artístico de más de una hora.

Dónde: Centre d'Art Amatller (paseo de Gràcia, 41).

Cuándo: hasta el 28 de septiembre.

Presentación de la exposición inmersiva universo Goya en el Centre d'Art Amatller de Barcelona. / Marta Pérez

En el aire conmovido...

Homenaje a Federico García Lorca

Último mes para pasarse por 'En el aire conmovido...: Imagen, emoción, utopía', la exposición veraniega que el CCCB dedica a Federico García Lorca y su concepto del "duende". Una reflexión poética a través de trescientas piezas (películas, pinturas, esculturas, bocetos, poemas...) de Brecht, Camarón, Colita, Dalí, Giacometti, Goethe, Goya, Hugo, Jahnsen, Lorca, Mercadier, Miró, Pasolini, Picasso, Rodin, Trouvé o Zürn, entre otros.

Dónde: CCCB (Montalegre, 5).

Cuándo: hasta el 28 de septiembre.

Umana Natura de Paolo Di Capua

Muestra de escultura italiana

El Palau Martorell y el Istituto Italiano di Cultura de Barcelona organizan la exposición 'Umana Natura' del italiano Paolo Di Capua, una gran exposición con un gran número de piezas, que van desde relieves de madera hasta obras que juegan con el límite entre escultura y arquitectura, pasando por otras que requieren la participación del espectador.

Dónde: Palau Martorell (Ample, 11).

Cuándo: hasta el 16 de noviembre.

Antarctica Experience

Un documental inmersivo

Pásate por el nuevo espacio inmersivo de Barcelona: Giga, una instalación tecnológica bajo la cúpula de las Arenas centrada en este tipo de experiencias. Su primera propuesta es Antarctica Experience, un documental inmersivo que explora la Antártida y la vida de los pingüinos. 1.800 m² de exhibición con una hora aproximada de recorrido y zonas con tobogán, peluches, figuras gigantes, proyecciones tecnológicas y más.

Dónde: Arenas de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 385).

Llega Antarctica Experience, exposición inmersiva en la cúpula de las Arenas. / MANU MITRU / EPC

House of Candy

2.000 metros cuadrados de dulce

Los creadores del White Rabbit (paseo de Gràcia, 55) vuelven a la carga con un nuevo plan en Barcelona: House of Candy, un macroespacio inmersivo dedicado a las gominolas. En total, más de una decena de salas temáticas, cada una con diferentes atracciones dulces y fantasiosas, desde helados gigantes hasta espejos que hablan en habitaciones repletas de golosinas.

Dónde: House of Candy (Gran Via de les Corts Catalanes, 620).

Una de las habitaciones de House of Candy. / Marc Asensio

Titanic The Exhibition

El barco más famoso de la historia, en Barcelona

El farol de cabecera del palo de proa del Titanic, un telégrafo del barco, una botella de champán o un anillo de filigranas con diamantes son algunos de los 200 objetos originales recuperados del naufragio del Titanic que llegan a Barcelona con 'Titanic The Exhibition'. Esta exposición inmersiva, además de la colección de objetos, tendrá zonas con recreaciones de los espacios del barco más emblemáticos, para sentirte como un pasajero más (aunque sin acabar bañado por agua).

Dónde: Espacio Inmersa (Llull, 119).