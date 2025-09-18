La ‘coffe rave’ más buscada de Barcelona: 800 personas en lista de espera

Se supura adrenalina de 3 de la mañana. Hay quien se sube a darlo todo sobre la barra. Es una cafetería y no son ni las 11. Hay dj, música house y una multitud bailando con un vaso humeante en la mano. ¿Eso es café? Es café, sí. De especialidad, obvio. Aquí el café –avisan- es sagrado. Es la nueva moda viral en Barcelona: ‘coffe raves’. Fiestas ‘cafeteras. Sin trasnochar, cero alcohol, nada de resacas infernales. La de este sábado, día 20, tiene más de 800 personas en lista de espera.

Ahora que los tardeos se habían convertido en el plato fuerte del ocio de Barcelona, se empiezan a imponer los mañaneos. Es tendencia mundial: se organizan de Dubái a Nueva York. “Nos encantó la idea –recuerda Palak Bothra-: buena música, tus amigos, energía brutal y cero resaca al día siguiente. Buscamos algo parecido en Barcelona… y no encontramos nada. Pues lo hacemos nosotros”.

Palak es una de las fundadoras de Barcelona Coffee Rave, la fiesta mañanera más buscada de la ciudad. Son tres ideólogos: Palak es de India, viene del mundo del márketing. Tanya Amor -mitad cubana, mitad zimbabuense- y Puyan Sabor–alemán- están detrás de la ‘app’ de restaurantes Bonappó. “Básicamente somos las Naciones Unidas”, se ríen.

Estrenaron sus ‘coffe raves’ este pasado junio. “En el primer evento pensábamos que vendrían solo nuestros amigos, y acabamos ‘sold out’ una semana antes con 120 entradas –detallan-. En el segundo se apuntaron más de 120 personas, con un 30% que repitió. ¡Incluso nos preguntaban si sería semanal!”. De momento, organizan una ‘rave’ al mes. Ya están planteándose montar dos. Para el evento de este sábado, el Vol. 3, vendieron 130 entradas en las primeras 24 horas. El aforo máximo de esta edición -ya 'sold out', claro- es de 200. Hay más de 800 personas en lista de espera. “Siempre abrimos primero la venta a la lista de espera”, animan a apuntarse. “En octubre nos expandiremos a una azotea con mayor capacidad”, adelantan. El Vol. 4 en el 'rooftop' será el 11 de octubre.

Mañaneos con sorpresas

“Cada edición tiene sorpresas –avisan-: en la pasada tuvimos pistolas de burbujas y hasta una segunda ronda de ‘cold brew’ gratis para todos”. La base siempre es la misma: djs, café de especialidad y pica pica. “La mayoría no toma alcohol –detallan-, pero siempre hay alguien que pide su primera cerveza a las 12 en punto y eso también nos encanta”.

Pistolas de burbujas en la última fiesta de Barcelona Coffee Rave. / Barcelona Coffee Rave

¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Este sábado, 20 de septiembre, se instalan en Flax & Kale Tallers (Tallers, 74). De 10.30 a 14.00. “Perfecto para arrancar el día con 'flow' –incitan- y aún tener todo el sábado libre”.

¿Que qué lo hace tan adictivo? “En lugar de acabar la noche a las 5 de la mañana cansado, empiezas el día lleno de vida –responden-. A la gente le gusta porque rompe con la cultura de fiesta habitual: puedes bailar, conectar y seguir con tu día con energía y la cabeza despejada”.

Hay fiesteros matutinos de todo tipo, aseguran. “Gente que madruga, gente que nunca pensó que se levantaría temprano un sábado, creativos, emprendedores, locales, expats, curiosos… La comunidad es muy diversa y eso se nota en la atmósfera”. Se forman grupos de WhatsApp, hay quienes se van juntos a comer después. ”Es esa mezcla de vibras increíbles, música, conexión real… Y sí, lo decimos con orgullo: no hay resaca. Sales cargado de energía para el resto del día”.