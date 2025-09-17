Estos son los bares de Barcelona donde se rodó 'Mi amiga Eva', la nueva (gran) comedia de Cesc Gay 

'Mi amiga Eva', en salas desde el viernes, día 19, confirma algo que ya se sabía: Cesc Gay ('Truman', 'Sentimental') es uno de los mejores guionistas y directores de comedia de nuestro país, si no el mejor. Comedia dramática, a menudo, pero comedia. Él sabe que sin humor no puede haber humanidad ni riqueza emocional.

Ahora conmueve y hace reír contando la historia de Eva (Nora Navas), una agente literaria casada (con Víctor, encarnado por Juan Diego Botto) y con hijos que, al llegar a los cincuenta, decide dar un vuelco a su existencia. Quiere volver a estar enamorada, sentirse así de viva por dentro. El detonante es un encuentro accidental en Roma con Alex (Rodrigo de la Serna), apuesto guionista argentino con el que salta la química. Tras perderle la pista, Eva no pierde la esperanza y se presta a jugar al juego del amor.

Aunque la película arranca en Roma, acaba siendo una nueva ruta por Barcelona de la mano del director de 'En la ciudad'. Encontrar los lugares adecuados llevó mucho tiempo, según nos explica la directora de arte Sylvia Steinbrecht ('Yo, adicto'), de nuevo colaboradora de Gay doce años después de 'Una pistola en cada mano'. "Cesc busca y busca y hablamos mucho y mucho", nos cuenta. "Junto con el localizador Jordi Renom, descubrimos nuevos lugares o lugares emblemáticos y los descartamos y volvimos a considerar. Recorrimos Barcelona en moto durante meses. Perseguimos a Eva por su ciudad para retratarla donde tocaba".

En bares y restaurantes

Adentrarse en el mundo de las 'apps' de citas conduce a Eva por toda una variedad de locales interesantes. "Intentamos escoger los que nos hablaran más del momento por el que está pasando Eva y del tipo de cita que tiene. La intención es dar un abanico muy amplio del tipo de hombres con el que contacta e imaginar dónde quedarían". De los muchos espacios que aparecen, Steinbrecht se queda con el bar donde la protagonista queda con una amiga antes de ir al médico, el Anahuac (C/ Tuset, 32). "Tiene unas paredes de madera y un entorno que resultaban muy adecuados para el momento. Estuvimos a punto de no ir, porque solo podía ser en domingo o festivo, pero al final el rompecabezas funcionó".

Y sí, existe ese restaurante chino con tan buena pinta del que coge comida para llevar. "Cesc tenía claro desde el inicio que tenía que ser este", es decir, el Xino Mandarino de Diputació, 167. "Solo tuvimos que retocar todos los murales del propio restaurante, que son muy bonitos pero por tema de derechos no podían verse tal cual".

En el teatro y el cine

Una de las partes más divertidas de 'Mi amiga Eva' se desarrolla en el Casino la Aliança de Poblenou, donde Eva y su círculo acuden, en principio, a ver una obra de teatral musical en la que actúa una amiga. "La Aliança era el lugar ideal, aunque yo quería darle un punto más sofisticado. Así que cambiamos todas las cortinas con sus frisos y los cuadros de los pasillos; pusimos nuevas alfombras y moquetas, e hicimos carteles de espectáculos ficticios".

Eva va (o casi) al teatro y también (casi) al cine. A una sala curiosa: ¿es posible que parezca el Verdi pero por dentro sea el Renoir Floridablanca? "Es posible", dice Steinbrecht. "Necesitábamos un cine con un exterior controlable donde acabar la película. En algún momento pensamos en el cine Coliseum, porque la fachada es preciosa, pero era incontrolable debido a su ubicación. Finalmente rodamos en el Floridablanca los dos interiores de cine y un exterior. Para el final escogimos el Verdi porque la calle Verdi, el Cafè Salambó y la librería Taifa conforman los espacios de una situación emocional precisa. Geografía muy barcelonesa, muy de Cesc Gay, y muy adecuada para el final de Eva".

Y en una habitación no romana

Como curiosidad inesperada, señalar que el interior del hotel de Roma se rodó en La Garriga. "Buscábamos un hotel con habitaciones comunicantes y vimos muchísimos en Barcelona. Al final Nora y Cesc pensaron en el Hotel Termes La Garriga y fuimos allí. Para que colara con la fachada y la recepción del Hotel Forum Roma, tuvimos que pintar y empapelar pasillos y habitaciones, cambiar todos los muebles, cuadros, decoración… ¡Nuestras habitaciones son más bonitas que las del hotel real!".