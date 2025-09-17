Antarctica Experience: da la vuelta al mundo en 6 pasos en Barcelona

Súbete a un barco directo al polo sur. Eso sí, no vayas al puerto. Esta es la primera embarcación que zarpa del centro comercial Arenas de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 385). Se trata de Antarctica Experience, una exposición inmersiva que te sumerge en los glaciares antárticos para conocer toda la estirpe de Pingu.

Uno de los hinchables gigantes de focas que se esconden por la exposición. / MANU MITRU / EPC

El término “exposición inmersiva” −sí, hiperusado en Barcelona− es demasiado reduccionista para describir Antarctica Experience. Se trata más bien de un documental inmersivo. De la mano de grabaciones inéditas de Luc Jacquet, cineasta, científico y ganador de un Oscar por el documental ‘El viaje del emperador’ (un auténtico experto en la Antártida y los pingüinos), exploras el sur del globo. Un viaje digno de las tardes de La 2 donde mezclan el aprendizaje y la divulgación científica con todo tipo de entretenimiento.

En total, son 1.800 m² de exhibición con una hora aproximada de recorrido, aunque hay 82 minutos de metraje, así que puedes alargar tu estancia. La aventura empieza en un embarcadero de la Patagonia. Ahí esperas al inicio del arriesgado viaje al hielo junto a otros asistentes, que entran cada 10 minutos en bloques de 30. La capacidad máxima son 300 personas, para no sobresaturarlo y que puedas disfrutar de los matices de los sonidos naturales, traídos directamente del Antártico, algunos tan sutiles como gotas de deshielo del glaciar.

Embarcadero inicial de la exposición ambientado en la Patagonia, donde empieza el trayecto. / MANU MITRU / EPC

La experiencia, que saca jugo del ‘storytelling’ del documental, da la vuelta al polo sur y acaba coronándolo. Sí, hasta puedes visitar una habitación que recrea el Polo Sur Ceremonial y el pequeño monumento que se alza ahí. Es donde el eje de rotación de la Tierra se cruza con la superficie: técnicamente se puede dar la vuelta al mundo rodeándolo en apenas 6 pasos.

El documental inmersivo se centra, sobre todo, en la vida de los pingüinos, la cual vas conociendo a través de grabaciones con rigor científico, tecnología punta (para recrear el ambiente de la Antártida) y, por supuesto, actividades dinámicas.

Zona con proyecciones 360º coronada por la recreación de un iceberg. / MANU MITRU / EPC

Algunas de las instalaciones más divertidas son el tobogán para deslizarte como Pingu sobre el hielo, los hinchables gigantes de pingüinos y focas, las recreaciones del glaciar con efectos de espejos y proyecciones, las zonas con cojines para sumergirte bajo la parte oculta de un iceberg (dile hola al 'Titanic', ya que estás), efectos de luces que evocan las auroras, y hasta una zona con pingüinos y focas de peluche que puedes adoptar para que te acompañen durante el trayecto.

Los compañeros de viaje de peluche que puedes adoptar. / MANU MITRU / EPC

La exposición será permanente, y sirve como inauguración del espacio Giga Barcelona, una nueva instalación tecnológica en la cúpula de las Arenas centrada en este tipo de experiencias. Antoine Gutiérrez, CEO de la compañía, asegura que Antarctica Experience es solo una de las muchas exposiciones que tienen pensadas. “En un futuro queremos hacer más instalaciones relacionadas con la biología, la ciencia, la astronomía y la cultura. Queremos aprovechar que este espacio tiene mucho potencial visual y artístico”, comenta.

Antoine Gutiérrez, CEO de Giga, en uno de los 'photocalls'. / MANU MITRU / EPC

La inauguración de Antarctica Experience en Barcelona fue mundial. Aunque tienen previsto llevarla de gira a través de otras instalaciones de Giga por todo el mundo, ha sido en Barcelona donde aprovecharon este julio para presentarla en primicia. Una aventura intercontinental que sale a partir de los 17 euros.