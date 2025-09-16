Una 'pop-up' vende esta semana en Barcelona toneladas de paquetes perdidos al peso

Hay un ambiente de expectación y cautela, un cruce entre el desminado de una zona bélica y los segundos previos a la apertura de regalos de los Reyes Magos.

Muchos zarandean los paquetes como si agitaran maracas, otros los palpan como si descartaran melones malos, hay quien muy ingenuamente los coloca al trasluz. Lo hacen con la vocación de las expertas de la planta de gangas de los grandes almacenes, con la entrega casi idealista del zahorí. Algunos optan por un acercamiento científico: miran la etiqueta del paquete y googlean la procedencia. Yo, que he venido a la carrera tras caérseme el café en casa y dejar perdido el comedor, manoseo un paquete alargado que podría ser una figurita de Lladró, un dildo o un Oscar al más patoso.

Una clienta intenta intuir lo que esconde un paquete sorpresa. / Elisenda Pons / EPC

Míranos, todos somos expertos. No sabemos en qué, pero expertos -dice un tipo, con camiseta Adidas y un pequeño cubo en la mano.

Somos ese niño que recibe una raqueta envuelta en papel de regalo, sin caja, y que aun así cree que podría ser la Play. El Disco Sorpresa Fundador, el huevo Kinder.

Lo tuyo parece un reloj -le digo al de la camiseta Adidas.

Seguro que será el que decía la Shakira en la canción: el barato

Pues a mí fijo que me toca un mojón -dice una chica, con la camiseta del Barça, en la cola.

Porque es hora de resolver el misterio. Algunos os habréis preguntado dónde van las cartas de los Reyes el 7 de enero, los patos de Central Park en invierno, los objetos perdidos que la gente compra por internet, pero que no llegan a sus manos. Bien, pues ahora aquí están.

Dos compradores a ciegas satisfechos. / Elisenda Pons / EPC

Aquí es en el centro comercial de Diagonal Mar y ahora, toda esta semana, hasta el sábado y salvo el viernes. Esto es una tienda efímera, o pop-up, organizada por King Colis, una start-up francesa. Cada año desaparecen 12 millones de paquetes de comercio electrónico. Muchos se destruían. Y ellos (no son los únicos, hay otras tiendas similares en Barcelona, como Surprise Box, en la calle Ferran, 36) compraron ese género, cajas y cajas selladas, sin abrirlas, y las venden al peso.

Vista general de la pop-up de King Colis en Barcelona. / Elisenda Pons / EPC

King Colis ha viajado por un montón de países y ya solo en España, por seis ciudades más. Los clientes compran paquetes a ciegas: pueden tocarlos y olerlos antes de pasar por caja, pero solo pueden abrirlos después.

Lo más gracioso es lo de ese chaval de unos 12 años-cuenta Nil, uno de los trabajadores …

Bueno, a esa edad aún estás definiendo tus gustos…

Ya, pero es que le tocó un líquido para cuidar la próstata.

Entonces lo que ganó el muchacho fue una enseñanza. A veces encuentras lo que no buscabas, pero que ocasionalmente necesitarás. La serendipia vital.

Ya, pero a otros les tocan, por el mismo precio, tablets o airpods.

El dios ciego ecualiza la ilusión: si al niño le avisa de que debería de cuidar su próstata, a la anciana la anima a explorar otros horizontes.

A una abuelita, en Roma, le tocó una especie de sujetador gigante, de copas en punta, de estos de sex shop -cuenta Timothy, el encargado francés.

Una clienta enseña el contenido de su paquete sorpresa. / Elisenda Pons / EPC

Imagino al niño dentro de tres décadas y a la abuela contándole a su marido qué tal la tarde con las amiguis, mientras me acerco a la caja con mi paquete. Allí lo pesan. Fantaseo con un dron con el que sobrevolar la Sagrada Família.

Es una mopa, de palo retráctil y extensible. Pienso en el café derramado en casa. La vida es eso: soñar con un dron volador, pero necesitar una mopa para el suelo.