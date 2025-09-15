¿Qué hacer este fin de semana en Barcelona? Los mejores planes en Barcelona

Te seleccionamos las mejores actividades que puedes hacer esta semana. ¿No es suficiente? Entonces busca en nuestro ‘top 150’. Encontrarás las mejores tortillas, churrerías virales y 'hot spots' donde vuelan los 'flashes'. ¿Te cuesta tomar una decisión más que a Tamara Falcó en el terreno amoroso? Te lo ponemos fácil: aquí encontrarás un planazo en Barcelona con un simple clic. Y si quieres recibir todos los planes cada semana en tu mail, apúntate a nuestra Newsletter.

Paquetes Perdidos King Colis

Compras sorpresa

Cada año, aproximadamente unos 12 millones de paquetes comprados online no llegan a sus dueños. ¿Dónde acaban? En tiendas como la de King Colis, que llega la semana que viene con una 'pop up' a Barcelona para vender miles de paquetes perdidos sin abrir. Paquetes con contenido sorpresa que compras a ciegas. ¿Te tocará una afeitadora o el libro de ElRubius? Misterio misterio. Te sentirás como en una BonoLoto.

Dónde: Diagonal Mar Centro Comercial (avenida Diagonal, 3).

Cuándo: del 15 al 20 de septiembre.

L'hora màgica del monestir de Pedralbes

Atardeceres góticos

Ya puedes pasarte por L'hora màgica del monestir de Pedralbes, la tradicional apertura de puertas veraniega con la que el monasterio pone su claustro gótico -considerado uno de los más grandes del mundo- a disposición de la ciudadanía, para que lo disfrute bajo el encanto de las últimas luces del día. Cada martes y viernes, entre las 18 y las 21 h, entrada gratis (y sin reserva previa).

Dónde: Monestir de Pedralbes (Baixada del monestir, 9).

Cuándo: hasta el 19 de septiembre.

Directed by Terry Gilliam

Tres clásicos vuelven al cine

El nuevo ciclo de los cines Mooby Aribau es 'Directed by Terry Gilliam', dedicado al célebre director. Cada finde de septiembre volverán a traer a la pantalla grande uno de sus clásicos. El ciclo empieza con 'Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores', continúa con 'Brazil' y acabará con '12 Monos'.

Dónde: Mooby Aribau (Aribau 8-10).

Cuándo: 12, 19 y 26 de septiembre.

El principi d’Arquimedes

La obra catalana que ha recorrido el mundo

Se ha visto en 43 montajes internacionales y se ha traducido a 20 idiomas. Es 'El principi d’Arquimedes', el famosísimo texto de Josep Maria Miró que expone un incómodo caso: la denuncia que los padres hacen de que un monitor de natación haya dado un "inocente" beso a un alumno que estaba asustado por el agua. Una historia de confianza, prejuicios, miedos y la educación que ahora vuelve a Barcelona.

Dónde: Espai Texas (Bailèn, 205).

Cuándo: hasta el 21 de septiembre.

Una escena de 'El principi d'arquímedes'. / Sergi Panizo

Rubens y los artistas del Barroco flamenco. Colecciones del Museo del Prado

El Prado, en Barcelona

El CaixaFòrum Barcelona acoge la muestra 'Rubens y los artistas del Barroco flamenco. Colecciones del Museo del Prado', que reúne obras y objetos procedentes de los fondos menos conocidos del Museo Nacional del Prado de Rubens y otros artistas de la misma órbita como Van Dyck, Jordaens o Brueghel.

Dónde: CaixaFòrum Barcelona (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).

Cuándo: hasta el 21 de septiembre.

'El juicio de París', de Rubens, llega al CaixaFòrum Barcelona. / Anabella Noé Condoleo

Universo Goya

La exposición inmersiva dedicada al autor

Un homenaje a la vida y a la obra de Goya, que gracias a la tecnología inmersiva cobra nueva vida. Así es la exposición ‘Universo Goya. Entre la luz y la oscuridad’, la última producción de Layers of Reality, un recopilatorio de las obras más icónicas del artista en un recorrido artístico de más de una hora.

Dónde: Centre d'Art Amatller (paseo de Gràcia, 41).

Cuándo: hasta el 28 de septiembre.

Presentación de la exposición inmersiva universo Goya en el Centre d'Art Amatller de Barcelona. / Marta Pérez

En el aire conmovido...

Homenaje a Federico García Lorca

Último mes para pasarse por 'En el aire conmovido...: Imagen, emoción, utopía', la exposición veraniega que el CCCB dedica a Federico García Lorca y su concepto del "duende". Una reflexión poética a través de trescientas piezas (películas, pinturas, esculturas, bocetos, poemas...) de Brecht, Camarón, Colita, Dalí, Giacometti, Goethe, Goya, Hugo, Jahnsen, Lorca, Mercadier, Miró, Pasolini, Picasso, Rodin, Trouvé o Zürn, entre otros.

Dónde: CCCB (Montalegre, 5).

Cuándo: hasta el 28 de septiembre.

Umana Natura de Paolo Di Capua

Muestra de escultura italiana

El Palau Martorell y el Istituto Italiano di Cultura de Barcelona organizan la exposición 'Umana Natura' del italiano Paolo Di Capua, una gran exposición con un gran número de piezas, que van desde relieves de madera hasta obras que juegan con el límite entre escultura y arquitectura, pasando por otras que requieren la participación del espectador.

Dónde: Palau Martorell (Ample, 11).

Cuándo: hasta el 16 de noviembre.

Antarctica Experience

Un documental inmersivo

Pásate por el nuevo espacio inmersivo de Barcelona: Giga, una instalación tecnológica bajo la cúpula de las Arenas centrada en este tipo de experiencias. Su primera propuesta es Antarctica Experience, un documental inmersivo que explora la Antártida y la vida de los pingüinos. 1.800 m² de exhibición con una hora aproximada de recorrido y zonas con tobogán, peluches, figuras gigantes, proyecciones tecnológicas y más.

Dónde: Arenas de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 385).

Llega Antarctica Experience, exposición inmersiva en la cúpula de las Arenas. / MANU MITRU / EPC

House of Candy

2.000 metros cuadrados de dulce

Los creadores del White Rabbit (paseo de Gràcia, 55) vuelven a la carga con un nuevo plan en Barcelona: House of Candy, un macroespacio inmersivo dedicado a las gominolas. En total, más de una decena de salas temáticas, cada una con diferentes atracciones dulces y fantasiosas, desde helados gigantes hasta espejos que hablan en habitaciones repletas de golosinas.

Dónde: House of Candy (Gran Via de les Corts Catalanes, 620).

Una de las habitaciones de House of Candy. / Marc Asensio

Titanic The Exhibition

El barco más famoso de la historia, en Barcelona

El farol de cabecera del palo de proa del Titanic, un telégrafo del barco, una botella de champán o un anillo de filigranas con diamantes son algunos de los 200 objetos originales recuperados del naufragio del Titanic que llegan a Barcelona con 'Titanic The Exhibition'. Esta exposición inmersiva, además de la colección de objetos, tendrá zonas con recreaciones de los espacios del barco más emblemáticos, para sentirte como un pasajero más (aunque sin acabar bañado por agua).

Dónde: Espacio Inmersa (Llull, 119).