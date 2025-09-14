La prehistórica cueva viral que parece de Marte y está en Tarragona

Ha sido la comidilla del verano entre los senderistas de Instagram. Unas cuevas “alienígenas”, “sacadas de Marte”, hasta prometen que aquí puedes hacerte fotos “con un decorado de Star Wars”. Es la Cova Foradada de Mont-roig del Camp (a 1:30 h de Barcelona), un escondrijo de tierra roja, lleno de texturas y formas escarbadas por el tiempo y la naturaleza que, en tiempos prehistóricos, sirvió de hogar para nuestros antepasados.

El término municipal que alberga la cueva, Mont-roig del Camp, es, para la revista Viajar, uno de los pueblos más bonitos e infravalorados de Catalunya. Situado en Tarragona, fue el pueblo donde veraneaba Miró, y tuvo buen ojo escogiéndolo. Su monumento más famoso es la ermita de la Mare de Déu de la Roca, construida en la cúspide de un peñón que da vértigo solo de verla. Desde ahí hay vistas panorámicas del pueblo, de las cuales destaca la gran iglesia de Sant Miquel, del siglo XVI-XVII.

La ruta para llegar a la Cova Foradada es sencilla y, además, la ermita queda de paso. Desde el pueblo, un paseíto de una hora entre naturaleza, y listo. Además, se puede hacer ruta circular (que se alarga a algo más de dos horas) y seguir por las Escales del Diable hasta llegar, de nuevo, al pueblo. Una agradable ruta senderista para todos los públicos.

Ermita de la Mare de Déu de la Roca en Mont-roig del Camp. / Tabalot

¿Buscas algo más cercano? A 40 minutos de Barcelona tienes la cueva del Moro, en Aiguafreda. Es otra sensación viral. El ‘reel’ que grabó aquí el guía Enric Llinares consiguió 65 mil visualizaciones. Un exitazo que consiguió al enseñar el inusual acceso a la cueva: a través de un agujero en el suelo que parece un pozo. Además, añade, es una ruta divertida, fácil y apta para familias.

Enric Llinares en la cueva del Moro, en Aiguafreda. / Enric Llinares

Si después de estas excursiones buscas más cuevas, apunta: Les Foradades de les Pedritxes de Matadepera, la cueva Estrella del Massís de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l’Obac, y la cueva de l’Afrau, en el Montseny. Encontrarás rutas para acceder fácilmente en WikiLoc, la Wikipedia de los senderistas. Trae cámara, ‘selfies’ garantizados.