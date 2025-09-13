¡Hasta la vista, Phenomena!

Aquí he vuelto a degustar sopa de globos oculares y sorbete de sesos de mono, he dado otra vez el primer bocado de pizza con el primer ligue adolescente, me he batido en duelo a primera gota de sangre y he escrito mil veces seguidas en mi móvil: “Mucho trabajo y poco juego hacen de Jack un chico aburrido”.

Por eso, cuando vi que el cine Phenomena publicaba un comunicado informando de que cerraba por un tiempo, para volver en 2026 con una “nueva experiencia”, ahogué un: “¡No! ¡Queremos las viejas experiencias!”

Este lunes el Phenomena amanecerá cerrado. Meses después de celebrar su primera década abierto y poco después de ser condecorado como el mejor cine de Europa (según la ANAC), se han propuesto una serie de retoques de los que no han dado más detalles. Y uno, claro, padece, porque las obras (y miren el Camp Nou y lloren por la Sagrada Família, pero también compadézcanse de las reformas domésticas de los pisos de sus seres queridos) son como las buenas películas: se sabe cómo empiezan, pero no cómo acaban.

Uno querría, en realidad, que no cambiaran nada. Que no descolgaran los cuadros de 'Tiburón' o 'Superman' del pasillo. Que bajo ningún concepto levantaran esa alfombra, de patrón hexagonal en naranjas y rojos, de 'El resplandor'. Que no airearan el cortinaje de terciopelo granate que se descorre segundos antes de la peli. Que no revolucionen, sobre todo, la programación alucinante, clásicos y modernos.

'En el Phenomena he pasado mi último año nuevo como tipo sin hijos. Fue el 1 de enero de 2017: en la borrachera del día anterior, un amigo propuso recibir el año engullendo toda la trilogía inicial de Indiana Jones. Sellamos el pacto con un brindis, pero lo milagroso es que lo cumplimos: al día siguiente comimos en el Phenomena el sorbete de macaco, nos pusimos zancos como Tapón para llegar a los pedales del coche, abrimos paraguas para espantar a gaviotas que acabaran con los bombarderos. Me sentí como cuando vi 'La última cruzada' en el Cine Urgell con mi padre: yo tenía 9 años y él roncaba a mi lado, así que me pareció estar viviendo (y vibrando, motor incluido) en el patio de butacas la escena de Harrison Ford y Sean Conery en el aeroplano biplaza.

Es una de tantas. El Phenomena fue el primer cine al que fui a ver una peli adulta después de la pandemia: fue 'Licorice Pizza', que aborda ese primer flechazo romántico adolescente y eso fue lo que yo sentí volviendo al cine. De hecho, fui también el otro día al Phenomena, a ver 'El cautivo', sobre Cervantes, y suspiraba aún más por el cine que por los desvelos del Príncipe de los Ingenios en Argel.

No hay nada peor que irte de un sitio el día que brilla un sol radiante. O despedirte de alguien cuando está especialmente ingenioso o guaperas. Pues bien, el Phenomena ha decidido ponerlo difícil el último fin de semana, programando 'hits' sin pausa cada dos horas, el equivalente de la traca palomitera de los fuegos artificiales. Pasarán tanto 'El Padrino' como 'Malditos Bastardos'. Una noche 'Blade Runner' y otra 'Tiburón' o 'Alien'. Y mi debilidad absoluta: un matinal el domingo con 'Barry Lyndon', de Kubrick, favorita absoluta.

Por todo ello no es un adiós al Phenomena, no puede serlo. A la espera de que vuelvan a programar 'Terminator 2', una peli que demuestra que segundas partes sí pueden ser buenas (y eso esperamos de la segunda época del Phenomena) es solo un “Hasta la vista, Phenomena”.