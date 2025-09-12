¿Qué hacer este puente en Barcelona? Los mejores planes de la semana

Te seleccionamos las mejores actividades que puedes hacer esta semana. ¿No es suficiente? Entonces busca en nuestro ‘top 150’. Encontrarás las mejores tortillas, churrerías virales y 'hot spots' donde vuelan los 'flashes'. ¿Te cuesta tomar una decisión más que a Tamara Falcó en el terreno amoroso? Te lo ponemos fácil: aquí encontrarás un planazo en Barcelona con un simple clic. Y si quieres recibir todos los planes cada semana en tu mail, apúntate a nuestra Newsletter.

Stack Attack

Campeonato arcade

La asociación ARCADE (Associació per a la Restauració i Conservació d'Arcades i altres Dispositius d'Entreteniment) es una joyita anclada en el tiempo llena de recreativas y arcades añejos. ¿La única forma de visitarla? Haciéndose socio. Bueno, con algunas excepciones, como el Stack Attack, competición de juegos arcade de puzles (como el Tetris, el Magical Drop o el Puyo Puyo) que celebra este finde su primera edición y en la que todo el mundo puede participar, socios y no socios.

Dónde: La Nau.

Cuándo: del 12 al 14 de septiembre.

Directed by Terry Gilliam

Tres clásicos vuelven al cine

El nuevo ciclo de los cines Mooby Aribau es 'Directed by Terry Gilliam', dedicado al célebre director. Cada finde de septiembre volverán a traer a la pantalla grande uno de sus clásicos. El ciclo empieza con 'Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores', continúa con 'Brazil' y acabará con '12 Monos'.

Dónde: Mooby Aribau (Aribau 8-10).

Cuándo: 12, 19 y 26 de septiembre.

Mercadillos de este fin de semana

Para los fans del vintage

¿Buscando pasarte el fin de semana entre paraditas? Estos son los mejores mercadillos de viernes a domingo. Primera propuesta: el habitual circuito de Two Market. Este fin de semana se compone por varios mercados 'indoor' llenos de ofertones: el Todo a 1€ el domingo, 14 de septiembre, en Nau Bostik (Ferran Turné, 11), el Todo a 5€, también el domingo, en Soulivre (Pere IV, 68), y el mercadillo donde comprar ropa al peso, el Akilo Pop Up, del 12 al 14, en Mecal Factory (Llull, 105).

Un imperdible: vuelve el Flea al Clot. Este sábado, día 13, pásate por La Puça de Clot-Aragó, mercadillo al aire libre entre las calles Clot y Aragó. Habrá música, bebidas y más de 100 paraditas de segunda mano.

También habrá gangas en el Blackandwhite Vintage. 13 y 14 de septiembre, en el patio de la Parròquia Sant Fèlix Africano (Sardenya, 29), mercado de todo a 1 euro. Y sí, todo todo: ropa, vinilos, objetos de cocina, decoración, libros, y un largo etcétera.

Nueva edición del Soul Market. Sábado y domingo vuelve uno de los mercadillos más famosos de Barcelona. Segunda mano, artistas locales, comercio kilómetro cero, música, 'food trucks' y atardecer frente al mar (se celebra en el Port Olímpic de Barcelona).

Laberintos naturales

Piérdete en la naturaleza

¿No sabes qué hacer este fin de semana? Pásate por estos laberintos naturales. Muros, pasillos y escondites con más giros de guion que las elecciones argentinas. Son como ‘escape rooms’ al aire libre. Eso sí, trae repelente de mosquitos, avisan. Este fin de semana tienes tres propuestas, uno hecho de maíz, otro de paja y otro de flores.

Cuándo: hasta el 14 de septiembre.

El Laberint de palla de La Segarra. / Instagram

Ravalada La Diada

'Drag queens' por Catalunya

Seguro que te suena la Ravalada, un ‘drag tour’ que abre la puerta de decenas de bares de la ciudad dinamizando las visitas con un espectáculo travestí en cada uno de ellos. Desde que empezó en el Raval tras la pandemia ha ido ampliando rutas, y ahora ya se pasea por Joaquim Costa, Paral·lel, Eixample y Sants. Este domingo, edición especial de La Diada por el Paral·lel.

Cuándo: 14 de septiembre.

Espectáculo drag sobre Pokémon en el Freedonia, en una Ravalada. / Ravalada Drag Tour

Últimos días del Phenomena

10 días de películas

El mítico Phenomena cierra. Ojo, no para siempre. Solo durante 2025, para llevar a cabo reformas en sus instalaciones. Volverán en 2026 pero, para echar el cierr han montado una agenda cinéfila con peliculones a la altura. Que si 'Taxi Driver', que si 'Tiburón', que si 'Lost Highway', que si 'Lost in Translation'... No saldrás del cine.

Dónde: Phenomena Experience (Sant Antoni Maria Claret, 168).

Cuándo: hasta el 14 de septiembre.

Citissimum Altissimum Fortissimum

Juega a pelota en un museo

El Santa Mònica acoge durante el verano ‘Citissimum Altissimum Fortissimum’, una exposición que disecciona el deporte como espectáculo de masas (vamos, la idea del “pan y circo”). Como es habitual, se trata de una exposición didáctica e inmersiva, con zonas con juegos, balones y pruebas deportivas. Sudarás (pero con gusto).

Dónde: Centre d'Arts Santa Mònica (Rambla, 7).

Cuándo: hasta el 14 de septiembre.

Inauguración de la exposición 'Citissimum Altissimum Fortissimum' en el Arts Santa Mònica. / Checho Tamayo

L'hora màgica del monestir de Pedralbes

Atardeceres góticos

Ya puedes pasarte por L'hora màgica del monestir de Pedralbes, la tradicional apertura de puertas veraniega con la que el monasterio pone su claustro gótico -considerado uno de los más grandes del mundo- a disposición de la ciudadanía, para que lo disfrute bajo el encanto de las últimas luces del día. Cada martes y viernes, entre las 18 y las 21 h, entrada gratis (y sin reserva previa).

Dónde: Monestir de Pedralbes (Baixada del monestir, 9).

Cuándo: hasta el 19 de septiembre.

Claustro del monasterio de Pedralbes al anochecer. / Ajuntament de Barcelona

El principi d’Arquimedes

La obra catalana que ha recorrido el mundo

Se ha visto en 43 montajes internacionales y se ha traducido a 20 idiomas. Es 'El principi d’Arquimedes', el famosísimo texto de Josep Maria Miró que expone un incómodo caso: la denuncia que los padres hacen de que un monitor de natación haya dado un "inocente" beso a un alumno que estaba asustado por el agua. Una historia de confianza, prejuicios, miedos y la educación que ahora vuelve a Barcelona.

Dónde: Espai Texas (Bailèn, 205).

Cuándo: hasta el 21 de septiembre.

Una escena de 'El principi d'arquímedes'. / Sergi Panizo

Rubens y los artistas del Barroco flamenco. Colecciones del Museo del Prado

El Prado, en Barcelona

El CaixaFòrum Barcelona acoge la muestra 'Rubens y los artistas del Barroco flamenco. Colecciones del Museo del Prado', que reúne obras y objetos procedentes de los fondos menos conocidos del Museo Nacional del Prado de Rubens y otros artistas de la misma órbita como Van Dyck, Jordaens o Brueghel.

Dónde: CaixaFòrum Barcelona (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).

Cuándo: hasta el 21 de septiembre.

'El juicio de París', de Rubens, llega al CaixaFòrum Barcelona. / Anabella Noé Condoleo

Universo Goya

La exposición inmersiva dedicada al autor

Un homenaje a la vida y a la obra de Goya, que gracias a la tecnología inmersiva cobra nueva vida. Así es la exposición ‘Universo Goya. Entre la luz y la oscuridad’, la última producción de Layers of Reality, un recopilatorio de las obras más icónicas del artista en un recorrido artístico de más de una hora.

Dónde: Centre d'Art Amatller (paseo de Gràcia, 41).

Cuándo: hasta el 28 de septiembre.

Presentación de la exposición inmersiva universo Goya en el Centre d'Art Amatller de Barcelona. / Marta Pérez

En el aire conmovido...

Homenaje a Federico García Lorca

Último mes para pasarse por 'En el aire conmovido...: Imagen, emoción, utopía', la exposición veraniega que el CCCB dedica a Federico García Lorca y su concepto del "duende". Una reflexión poética a través de trescientas piezas (películas, pinturas, esculturas, bocetos, poemas...) de Brecht, Camarón, Colita, Dalí, Giacometti, Goethe, Goya, Hugo, Jahnsen, Lorca, Mercadier, Miró, Pasolini, Picasso, Rodin, Trouvé o Zürn, entre otros.

Dónde: CCCB (Montalegre, 5).

Cuándo: hasta el 28 de septiembre.

Umana Natura de Paolo Di Capua

Muestra de escultura italiana

El Palau Martorell y el Istituto Italiano di Cultura de Barcelona organizan la exposición 'Umana Natura' del italiano Paolo Di Capua, una gran exposición con un gran número de piezas, que van desde relieves de madera hasta obras que juegan con el límite entre escultura y arquitectura, pasando por otras que requieren la participación del espectador.

Dónde: Palau Martorell (Ample, 11).

Cuándo: hasta el 16 de noviembre.

Antarctica Experience

Un documental inmersivo

Pásate por el nuevo espacio inmersivo de Barcelona: Giga, una instalación tecnológica bajo la cúpula de las Arenas centrada en este tipo de experiencias. Su primera propuesta es Antarctica Experience, un documental inmersivo que explora la Antártida y la vida de los pingüinos. 1.800 m² de exhibición con una hora aproximada de recorrido y zonas con tobogán, peluches, figuras gigantes, proyecciones tecnológicas y más.

Dónde: Arenas de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 385).

Llega Antarctica Experience, exposición inmersiva en la cúpula de las Arenas. / MANU MITRU / EPC

House of Candy

2.000 metros cuadrados de dulce

Los creadores del White Rabbit (paseo de Gràcia, 55) vuelven a la carga con un nuevo plan en Barcelona: House of Candy, un macroespacio inmersivo dedicado a las gominolas. En total, más de una decena de salas temáticas, cada una con diferentes atracciones dulces y fantasiosas, desde helados gigantes hasta espejos que hablan en habitaciones repletas de golosinas.

Dónde: House of Candy (Gran Via de les Corts Catalanes, 620).

Una de las habitaciones de House of Candy. / Marc Asensio

Titanic The Exhibition

El barco más famoso de la historia, en Barcelona

El farol de cabecera del palo de proa del Titanic, un telégrafo del barco, una botella de champán o un anillo de filigranas con diamantes son algunos de los 200 objetos originales recuperados del naufragio del Titanic que llegan a Barcelona con 'Titanic The Exhibition'. Esta exposición inmersiva, además de la colección de objetos, tendrá zonas con recreaciones de los espacios del barco más emblemáticos, para sentirte como un pasajero más (aunque sin acabar bañado por agua).

Dónde: Espacio Inmersa (Llull, 119).