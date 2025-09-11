Esta es la piscina extrema de Barcelona donde se rodó el éxito de Netflix ‘Dos tumbas’

Se ha convertido en una de las series más vistas de Netflix. La última intriga llevada a la tele del colectivo Carmen Mola. 'Twin Peaks' a la andaluza con dos adolescentes desaparecidas y una abuela muy pero que muy vengativa. 'Dos tumbas' es un retorcido 'thriller' con trío protagonista de otro fenómeno de masas, ‘La casa de papel’: Álvaro Morte, Kiti Mánver y Hovik Keuchkerian. Sucede en un pequeño pueblo de Málaga (Frigiliana), pero las escenas que quitan más la respiración se rodaron en Barcelona. Destaparon el ‘spoiler’ esta semana en el primer programa de ‘La Revuelta’ de Broncano. Digamos que Álvaro Morte y Kiti Mánver se mojan bastante. Fueron ellos quienes estrenaron el estudio de cine subacuático más profundo de Europa.

“Es emocionante pero también un poco… acojonante”, confesó Kiti Mánver justo antes de que la hundieran en un todoterreno. “A mí me dan mucho miedo las grandes masas de agua –aseguraba Álvaro Morte-. Es una forma de enfrentarte a tus propias inseguridades”. El de ‘Dos tumbas’ fue el primer rodaje que se hizo nada más abrir el Water Tank de Barcelona, cuenta Urtus, su constructor. “Empezamos ya tirando un coche al agua –se ríe-. Cositas divertidas que nos gustan. Así trabajamos nosotros. Haciendo cosas imposibles que se vean reales”.

Dos alumnos salen de un coche hundido en el Water Tank de Barberá del Vallés durante unas prácticas de futuros especialistas subacuáticos. / Jordi Otix / EPC

Aquí es donde aprenden a ahogarse ante las cámaras los malos de las pelis. Es la piscina extrema de los especialistas de cine y acción. Pídeles lo que quieras. El ‘no’ para ellos no existe, garantizan con tono rutinario. Un accidente de coche, una pelea en barco, una bruma de ‘thriller’, una tormenta dramática. En esta piscina meterán en 15 días hasta un ovni.

“En el fondo –sonríe Urtus- somos los mejores”. Lo del “fondo” es literal. “Es el estudio de cine subacuático más profundo de Europa”, garantiza. El tanque de agua alcanza los 10 metros de profundidad. In Extremis Water Tank, lo han bautizado. Está en Barberá del Vallés (Barcelona). No lleva estrenado ni un año, apenas cuatro meses abierto al público, y ya ha sido escenario de cinco películas, una quincena de rodajes en total. “La mayoría, accidentes de coche”, no les dejan desvelar más.

"Somos únicos en Europa"

Se llama Albert Rovira, aunque no le llama así ni su padre. Es Urtus. Ha tragado más agua que Aquaman. Fue quien mantuvo a todos a salvo en el tsunami de ‘Lo imposible’ de Bayona. Lleva 15 años de cine a remojo. En 2011 fundó Scuba Stunt Services, empresa pionera en rodajes y seguridad subacuática, además de academia de especialistas bajo el agua. “Somos únicos en Europa”, saca pecho.

La piscina es toda negra para facilitar los rodajes. Tiene dos trampolines para saltos kamikaces (3 y 6 m). Incluye una “ventana del director” a un metro de profundidad con cristal óptico, sistema de filtrado doble del agua para tener mejor visibilidad y un puente grúa con el que levantar hasta 3,5 toneladas de lo que sea. “Cualquier barco que entre por la puerta lo podemos meter –prometen-. Y si no entra, se corta”. Ya han cortado un autobús.

La "ventana del director" desde donde rodar los clips submarinos de la piscina. / Jordi Otix / EPC

“La piscina más grande de España”, anuncian en redes (2.250 m3). Es la segunda más profunda (hay una en Madrid de 20 metros). Acoge rodajes, formación de especialistas subacuáticos y también abre al público general (viernes por la tarde y sábados por la mañana).

El Water Tank forma parte del In Extremis Club, el campus de la Escac Action Academy. Son los únicos estudios de grado –garantizan- para especialistas de cine y acción. ‘Stunt’, los llaman ahora (significa literalmente “escena de riesgo”). Parece más bien el día a día de MacGyver. Te pegan, disparan, atropellan, lanzan al vacío. Todos terminan el curso lanzándose desde la azotea de la Escac. Unos 20 metros, cuatro pisos de caída libre.