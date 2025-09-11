Los nuevos ‘place to be’
Desde restaurantes con menús en pesetas a deportes virtuales: las aperturas de Barcelona por las que pasarte este septiembre
Saca el calendario, que las próximas semanas se divisan con más movimiento que los tribunales españoles. Estos son los ‘must’ de final de verano: locales que se acaban de inaugurar o que lo harán en las próximas semanas
Después de un agosto de tranquilidad, Barcelona estrena septiembre con una nutridísima agenda. El nuevo curso arranca con muchos locales levantando persiana. Aprovecha ahora, antes de que aparezcan en todos los TikTok de recomendaciones y se masifiquen. Apunta, porque estos prometen convertirse en los ‘place to be’ de la temporada.
1. Nueva gastronomía
Desde reaperturas históricas hasta postres ‘take away’
El icónico y centenario Mundial Bar (plaza de Sant Agustí Vell, 1) reabre tras su cierre en 2020. Lo hace de la mano de Grup Confiteria, expertos en salvar establecimientos históricos. Vuelve, además, conservando su esencia: hasta el gigantesco mural con boxeadores frente a la barra se ha recuperado a base de rebuscar imágenes perdidas en el baúl de los recuerdos. Un viaje en el tiempo para que la gentrificada Barcelona no tenga que despedirse de otro pedacito de su historia. Para celebrar la reapertura, hasta el 14 de septiembre tendrán la carta en pesetas y con un descuento del 50% para quienes reserven mesa. Oportunidad única y a precio de coste.
¿Quieres más propuestas de gastronomía catalana? Pásate por Sucre Cremat (Canvis Vells, 2). Este local se especializa en uno de los postres más de aquí, la crema catalana. Abrió este verano en uno de los epicentros del turismo barcelonés, el Born. Pero eso no ha sido un inconveniente para que los locales decidan esquivar las hordas de cruceristas y guiris para probar sus cremas catalanas ‘take away’.
Una última apuesta con mucho tirón en redes, Sea You. Este verano reformó totalmente su local en la playa del Coco de Badalona, convirtiéndose en un ‘hub’ marítimo con escuela de surf, terraza y bar-restaurante con dos líneas de comida, una ‘healthy’ (con ‘poke bowls’ y otros platos nutritivos) y otra más ‘lifestyle’ (con hamburguesas, nachos y picoteo). Viendo el éxito que han tenido sus locales (tanto en Barcelona como en Badalona), siguen en crecimiento. En su calendario ya tienen marcada la primera quincena de octubre: abrirán otra sede más, esta vez, en Enric Granados.
2. Templos frikis
Peluches, muñecos y coleccionismo
Si este viernes te pasas por el centro de Barcelona te toparás con colas kilométricas en el antiguo Triangle (Pelai, 17). Sí, vuelve a abrir Pop Mart en la ubicación donde instaló su exitosa tienda efímera, la tienda donde puedes comprar los famosos Labubus. Se prevén hordas de jóvenes corriendo hacia estos muñecos con las ansias que decenas de fumadores se aferran a los últimos cigarrillos en terrazas.
No es la única inauguración friki que aterriza en Barcelona. Buenas noticias para los fans del kpop, el anime y la cultura asiática: Impact Store acaba de abrir su primer local en la ciudad, en el 5 de Roger de Llúria. Si has estado por Madrid, seguro que te suena. Un gran establecimiento con el mejor catálogo de Kpop de España (además de muchas otras secciones dedicadas a anime, manga, dibujos, animación y más del estilo). Ahora, por fin, también está en Barcelona.
Última recomendación para los fans de los muñecos: HiClaw. Abrió el 28 de agosto en el Baricentro, en Barberà del Vallès, y ya ha atraído a decenas de ‘influencers’. Es un local dedicado íntegramente a máquinas de peluches, como las típicas del gancho de los aliens de Toy Story. Promete ser un nuevo punto de peregrinación tiktokera. Y si Barberà te queda lejos, en un par de meses llegará a Barcelona, en concreto al centro comercial SOM Multiespai (avenida de Rio de Janeiro, 42).
3. Deportes virales
Realidad virtual y saltos
Fue noticia a finales del año pasado: el histórico Alfa5, en su día el polideportivo más grande de Catalunya, reabría convirtiéndose en el centro de realidad extendida (XR) más grande del mundo. Más de 2.000 m² donde se fusionaba el deporte y la tecnología para ofrecer deportes extremos, desde esquivar láseres a lo 'Misión: Imposible' hasta escalar el Everest o volar en parapente sin salir de Barcelona.
Ahora, tras el parón estival, Alfa5 XR Sports vuelve cargado de novedades. Por ejemplo, el FLIPASS, una tarjeta que permite a los usuarios crear una aventura digital personalizada, para sacar adrenalina con diversos deportes al gusto. Pero también atracciones remodeladas, como es el caso de Flatball, que ha incorporado un servicio de gradas donde los usuarios podrán ver partidos en directo y hacer de afición, o su Soft Drop, que ahora, además de una nueva película, tiene un salto de 2.500 m de altura. La mejor terapia de choque para curarse el vértigo.
Y hablando de saltos, ten en tu radar HiJump (creadores, también, de HiClaw). Seguro que los has visto por redes, son los ‘jumping club’ con los toboganes más grandes de Catalunya. A sus dos sedes (en Sabadell y Terrassa) en los próximos meses se sumará otra más, en Badalona. Y sí, seguirá la misma receta del éxito. Un gran local lleno de atracciones para los amantes de los saltos y la altura.
4. Sal de fiesta
Música y copas
La antigua fábrica ENMASA Mercedes-Benz tiene previsto convertirse en un nuevo foco barcelonés con la construcción del ecodistrito. Eso sí, todavía queda para eso. A pesar de los retrasos en su ejecución, algunos proyectos empiezan a cobrar vida, como es laMercedes, un nuevo espacio temporal que este mes acogerá sesiones de electrónica: en el marco de Primavera Bits (la colaboración entre Primavera Sound y Nitsa), tocarán los consagradísimos Solomun y Amelie Lens (el 13 y el 21 de septiembre, respectivamente).
Y en la frontera del Gaixample con Sant Antoni, este verano abrió un nuevo local ‘queer’. Es Ken Bar (Villaroel, 26), un nuevo templo que viene a diversificar la oferta en el barrio gay barcelonés. Se vende como algo más que un bar: aquí no solo se servirán copas, también habrá un gran despliegue semanal de cultura LGTBI. Desde históricas travestís del Raval hasta ‘drag queens’ primerizas, Ken Bar ya está consagrándose como escenario para artistas ‘queer’ de la noche barcelonesa.
