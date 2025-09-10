De flores, maíz y paja: laberintos naturales en Catalunya de los que no querrás escapar

Estás en un laberinto sin salida. Ni que fueras el fiscal García Ortiz en su última polémica. Pero no, aquí sí que hay salida. Este verano han proliferado por Catalunya construcciones naturales de varios metros cuadrados con más paredes que un zulo de idealista. A falta del Laberint d’Horta (que está de obras para restaurar su estructura vegetal), esta semana tienes tres opciones más, todas fuera de Barcelona. Y corre, que algunos de estos laberintos solo estarán hasta este finde.

En el Baix Empordà tienes uno de los más espectaculares, un laberinto de maíz, el Laberint Can Pujol (Girona). Tres hectáreas y media de laberinto, llenos de pistas, preguntas, dinámicas y pasillos interminables donde darás más vueltas que Ábalos hablando de Koldo. Llevan ya cuatro ediciones, y cada año cambia el recorrido. En su Instagram, tras echar el cierre anual, suben una foto área del recorrido, para que veas cómo de perdido ibas.

En total es una hora de recorrido −depende lo mucho que tardes en situarte−, y es para todos los públicos. Lo único que debes traer es la mente un poco despierta y antimosquitos, avisan. Las entradas están sobre los 10 euros, así que no te lo pienses mucho, porque este fin de semana es la última oportunidad para pasarte: el laberinto de 2025 se despide este 14 de septiembre.

Vista áerea de una edición anterior del Laberint de palla de organizado en Sant Ramon. / Laberint de palla

¿Otro laberinto? Ve a La Segarra. En el municipio de Sant Ramon (Lleida) han usado más de 400 pacas de paja para construir el Laberint de palla, un laberinto lleno de pasillos sin salida, otros que vuelven a la entrada y otros con enigmas para continuar. Sí, una especie de ‘escape room outdoor’. Esta experiencia natural, que este año cumple cinco ediciones, tiene entradas a 5 euros y, también, echa el cierre el 14 de septiembre, así que corre.

Nerea Nuño, la encargada de diseñar el laberinto de dalias de Niudalia. / Ferran Nadeu / EPC

Último plan: el laberinto de dalias de Niudàlia, en el Berguedà (a hora y poco de Barcelona). Esta temporada han florecido medio millón de flores, calculando a lo bajo, aseguran. Tantas, que más allá de la docena de hileras estilo jardín, hay un laberinto de dalias de 22x22. Un paraíso floral del que no querrás salir (o no podrás, depende de cómo de afinado tengas el GPS interno). Las entradas básicas están alrededor de los 10 euros para visitar todo el recinto y el jardín (y puedes añadir extras a la visita sencilla).