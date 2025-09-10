Paisajes de postal
Excursiones de un día por Catalunya para escapar de la rutina
Este septiembre cambia los aviones por el coche: planes ideales para domingueros
Llega a Barcelona un clon a escala real del 'Tiburón' de Spielberg
No te resignes a pasarte todo septiembre frente al ordenador respondiendo hordas de mails. Haz la vuelta al trabajo más llevadera con excursiones de un día. En Catalunya tienes decenas de rutas con las que ahuyentar el bajón posvacacional. Apunta, cuatro recomendaciones: una cerca de Barcelona, una más cultural, una con agua y una más deportiva.
¿Buscas algo al ladito de Barcelona? Primera recomendación: Collserola. Esta ruta empieza en Cerdanyola y se aventura por el Bosc Gran de Can Catà. Una excursión con árboles y sombras, perfecta para el calor de septiembre. En el perfil de WikiLoc de Enric Llinares, experto montañero que se esconde bajo el pseudónimo de ‘sherpa’ de Collserola, tienes la ruta. Una excursión de tres horas con ruinas, vistas y senderos de fantasía. “Uno de los lugares con más encanto de Collserola”, promete.
Si buscas algo más cultural, ve a la capital del Baix Camp, a Reus. Aquí puedes hacer la ruta del modernismo para descubrir las joyas que esconde la ciudad. En total, 80 edificios catalogados. Por ejemplo, Domènech i Montaner, autor del Palau de la Música, del Castell dels Tres Dracs o del recinto modernista de Sant Pau, cuenta con joyas imperdibles en Reus, como el Institut Pere Mata de Reus (un mini Sant Pau) o la Casa Navàs, una obra que nada tiene que envidiar a las joyas del paseo de Gràcia de Barcelona.
¿Aprovechando el último mes de calor para ir a echarte unos bañitos? Seguro que te suenan las playas de Altafulla y Tamarit, en el Tarragonès. Cada año se cuelan en las recomendaciones de playas monumentales de Catalunya, lo que ha causado que se masifiquen. ¿Lo bueno? Son amplias, así que seguro que encuentras un trozo de arena donde dejar la toalla. Si eres de los que madruga, ve a la cala Jovera, en el extremo sur de Tamarit, en el camino de ronda. Una pequeña cala con un castillo sobre un precipicio, una vista pictórica imprescindible.
Por último, una llena de deporte: Siurana. Este municipio del Priorat (que suele colarse en las listas de los pueblos más bonitos de la península) está situado sobre un peñón, lo que le otorga vistas increíbles del Montsant y las montañas de Prades. Además, sus calles empedradas medievales están llenas de rincones fotográficos y terrazas donde comer o tomar algo con un paisaje de postal. Del pueblo salen decenas de senderos que bajan hasta el pantano, una zona donde echarse unos largos o practicar kayak. Y si eres más de deporte en seco, la zona es también un famoso punto de escalada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Genís Roca: 'Con la IA, Europa está asimilando que por primera vez en 2.000 años no diseñará el sistema operativo del mundo
- La sincera crítica de una madre por el coste de 'La vuelta al cole': 'Nos han pedido ocho libros y no sabe leer ni escribir
- Illa, en el inicio de curso 25-26 en Catalunya: 'Ni en las calles ni en la escuela permitiremos ningún tipo de discriminación
- Muere apuñalado un chico de 16 años en una pelea en el barrio de Sants de Barcelona
- Menos impuestos a las empresas y coto a las bajas laborales: la hoja de ruta de Foment para 'impulsar la productividad
- Sorprendente alternativa a los herbicidas: control eléctrico, igual de eficaz y no daña los cultivos y el suelo
- Manuel Álvarez, sobre el equilibrio del sistema de pensiones: “El recorte a la portuguesa es el más conocido”
- ¿Cuándo se cobran las pensiones en septiembre? Santander, CaixaBank, BBVA y más