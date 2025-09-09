Primer torneo de arcades de puzles en una nave secreta de Esplugues con 130 recreativas

Aquí se te pone la nostalgia de punta en menos de lo que se tarda en decir “Chanquete ha muerto”. Es el paraíso arcade: dos plantas con más de medio centenar de pinballs y unas 130 recreativas. Todas originales, garantizan. “25 pesetas, 6 partidas”, anuncia alguna.

Así es la nueva sede de la asociación ARCADE en Esplugues: con 120 recreativas y medio centenar de pinballs / IRENE VILÀ CAPAFONS

“Es esta nave –te garantizan- los sueños se cumplen”. Es la sede de la asociación ARCADE (Associació per a la Restauració i Conservació d'Arcades i altres Dispositius d'Entreteniment). Este fin de semana abrirán a los no socios su guarida retro de Esplugues de Llobregat (Barcelona). Estrenan nuevo torneo con el que flipar en colores, como se hacía en los 80.

Será la primera edición del Stack Attack, una competición con “los mejores juegos arcade de puzles”, prometen. Sí, sonará de fondo la adictiva cantinela del Tetris con la que ponerse aún más nervioso que cuando hacías un test de la ‘SuperPop’. Se sacará adrenalina con todo tipo de rompecabezas versión arcade: Tetris, Magical Drop, Puyo Puyo, Puzzle Money Exchanger y Puzzle! Mushihime-Tama. Es decir, todo lo que sea hacer desaparecer bloques, bolas o moneditas de colores compulsivamente. “Al final lo que se busca es el pique sano y el ‘germanor’”, dicen los organizadores. Ese es el objetivo: “Mantener viva esta pequeña comunidad –añaden-. Y atraer tanto a novatos como a veteranos del género”. Ya han anunciado en octubre nuevos torneos de pinball y de matar marcianitos.

¿Cuándo? Del 12 al 14 de septiembre en La Nau, así llaman a esta nave con dirección secreta. La inscripción cuesta 20€ para socios, 30€ para no socios. Incluye acceso a todos los torneos y zona de juego gratis en este paraíso arcade: 800 metros cuadrados de pinballs y recreativas. Si entras, ya no sales, avisado quedas.