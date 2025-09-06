Todo a un euro: dónde encontrar gangas hoy en Barcelona

A ver, me van enormes… ¿¡Pero qué voy a hacer?!

La pregunta, retórica, sale de la boca de una cara que se asoma tras la cortina como si en lugar de en un probador estuviera en una ducha. A continuación, descorre la tela y muestra unas sandalias romanas del 44 para luego declamar el precio.

No conozco de nada a esta señora, con mechas californianas y piel de haber ido muchísimo a la playa y de comer zanahoria (porque así el sol pone más morena). No sé quién es, pero eso no importa: estamos dentro de una tienda de ropa de segunda mano. Aquí todos vivimos la misma cruzada: encontrar gangas, nos sirvan o no (de algo y de talla).

Esta es la semana de los ofertones en la cadena de tiendas Humana (este sábado, todo a un euro, en algunas de sus tiendas), así que, para calentar, me paso por el establecimiento que la cadena acaba de abrir en la calle Numància, 67: 300 metros cuadrados en dos plantas llenas de prendas que buscan, como los divorciados en las discotecas del Maremàgnum, como los cuarentones en los cursillos de cerámica, una segunda oportunidad.

Voy a este tipo de comercio de ropa usada desde finales de los 90, cuando solo lo hacían adolescentes de subculturas alternativas y personas en severos problemas económicos. En aquella época, en mi barrio a los que usábamos prendas así nos llamaban “Los guarros”, en contraposición a los makineros. Podría parecer que el apelativo era injusto, pero mi madre subía la apuesta. Cada vez que me veía aparecer con una camisa vintage, una chaqueta de chándal o una rebeca de lana, decía: “A saber de qué falleció, el pobriño. No sé cómo puedes llevar ropa de muertos”.

Los tiempos han cambiado: en el último lustro, los menores de 25 años que compran ropa usada ha subido del 10 al 20%. Y en Francia la App Vinted ya es donde más se vende, por encima de Amazon, Shein o Zara. Yo mismo compré el otro día en Vinted toda la Biblioteca Básica Salvat (100 tomos) por nueve euros. Quizá no vaya a releer La tía Tula o Leyendas de Guatemala, pero, como la del probador del Humana: qué iba a hacer.

Humana. / M.O.

Hay cosas que han cambiado, pero otras siguen igual. En este Humana, las prendas se agrupan por género y tema, pero se suceden por colores. Así, las burras parecen puestas de sol de la Mancha: bloques violetas, azules, rojos, naranjas, amarillos. Amigas del Imserso, exjipis, madres con hija adolescente, deportistas.

Ropa "divertida"

Todo resulta familiar y a la vez nuevo, como estas prendas. Las cosas son baratas, así que cuando llaman la atención se les aplica el adjetivo “divertida”. Esta camisa es divertida, divertida como para costar tres euros, así que me la llevo, como hablaría con esa prima “divertida” del pueblo con la que tengo poco que ver. En realidad esto son las Olimpiadas de la Ganga, una prueba del Grand Prix donde cruzas la tienda llevando pareos en lugar de salmones de peluche. Lo que importa no es lo que buscas, sino lo que encuentras, y es más importante encontrar algo barato que ponértelo. De hecho, tengo la teoría de que si descubrieras, por cinco euros, la misma prenda vieja que ayer bajaste al punto limpio… la comprarías.

Pero a los que nos curtimos en El Camello y en los almacenes de precio a peso de Berlín a principios de siglo, nos encanta. Si te va grande, o pequeño, y preguntas al techo: ¿¡Pero qué voy a hacer!?, sirva este texto como gesto que te dice: “Ni lo dudes”.