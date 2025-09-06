El cielo de los peluches: así es el local viral que acaba de abrir en Barberà

Ni una semana de vida y por aquí ya han salido más ‘flashes’ que en la alfombra roja del Festival de Venecia. Abrió el 28 de agosto en el Baricentro, en Barberà del Vallès, y ya es un éxito en redes. Un local dedicado íntegramente a máquinas de juegos con premios de peluche que promete ser un nuevo punto de peregrinación tiktokera. Es HiClaw, que ya lo están apuntalando como nuevo templo viral.

En total, una cincuentena de máquinas de juegos. Las hay de diferentes tipos. Por supuesto, están las típicas con la garra −como la de los aliens de Toy Story−, pero no son las únicas: también las hay de bolas y puntería o de cortar el hilo hasta que caiga el premio. ¿Lo que tienen todas en común? La recompensa son siempre peluches. Desde pequeños en tamaño llavero hasta gigantescos, perfectos para abrazar en momentos de llorar en el sofá a lo Bridget Jones.

Máquinas de peluches en el HiClaw de Baricentro. / HiClaw

El local nace exportando esta moda de Japón y de China. “Ahí, en cada supermercado te encuentras una decena”, cuenta Gerard Almirall, fundador. Sin embargo, esos locales son la definición de tragaperras: “Casi nunca ganas”. Aquí, sin embargo, quieren darle la vuelta a la tortilla y eliminar el sentimiento de frustración que provocan esas máquinas tan difíciles. En HiClaw los premios están bastante garantizados, "es fácil salir con regalo”, promete.

Los fundadores del espacio −los mismos que de los clubes de saltos HiJump− arrancaron esta nueva propuesta con mucha confianza. Tanta, que ya desde antes de la apertura de este primer local tenían previsto un segundo. Esta vez, en Barcelona ciudad, en el centro comercial SOM Multiespai, y está prevista para dentro de un par de meses. Visto el éxito que han cosechado en solo una semana, no se equivocaban: esta moda está para quedarse.

Máquina de peluches gigantes. / HiClaw

HiClaw abre cada día de 11 a 21, y es para todos los públicos, sin edad mínima para participar. El precio por partida varía según la máquina. Eso sí, todas funcionan con fichas de juego. Al más puro estilo feria, vamos.