Imán de tiktokeros
El cielo de los peluches: así es el local viral que acaba de abrir en Barberà
Es la nueva recomendación de los ‘influencers’, venir a HiClaw para hacerte con un muñeco monísimo. Este centro recreativo se especializa únicamente en máquinas de peluches
El paraíso de las dalias: un jardín viral en Barcelona con más de 500.000 flores
La pequeña papelería de Barcelona que es un fenómeno de masas: aquí se venden las exclusivas agendas Hobonichi
Abel CobosAbel Cobos
Periodista
Ni una semana de vida y por aquí ya han salido más ‘flashes’ que en la alfombra roja del Festival de Venecia. Abrió el 28 de agosto en el Baricentro, en Barberà del Vallès, y ya es un éxito en redes. Un local dedicado íntegramente a máquinas de juegos con premios de peluche que promete ser un nuevo punto de peregrinación tiktokera. Es HiClaw, que ya lo están apuntalando como nuevo templo viral.
En total, una cincuentena de máquinas de juegos. Las hay de diferentes tipos. Por supuesto, están las típicas con la garra −como la de los aliens de Toy Story−, pero no son las únicas: también las hay de bolas y puntería o de cortar el hilo hasta que caiga el premio. ¿Lo que tienen todas en común? La recompensa son siempre peluches. Desde pequeños en tamaño llavero hasta gigantescos, perfectos para abrazar en momentos de llorar en el sofá a lo Bridget Jones.
El local nace exportando esta moda de Japón y de China. “Ahí, en cada supermercado te encuentras una decena”, cuenta Gerard Almirall, fundador. Sin embargo, esos locales son la definición de tragaperras: “Casi nunca ganas”. Aquí, sin embargo, quieren darle la vuelta a la tortilla y eliminar el sentimiento de frustración que provocan esas máquinas tan difíciles. En HiClaw los premios están bastante garantizados, "es fácil salir con regalo”, promete.
Los fundadores del espacio −los mismos que de los clubes de saltos HiJump− arrancaron esta nueva propuesta con mucha confianza. Tanta, que ya desde antes de la apertura de este primer local tenían previsto un segundo. Esta vez, en Barcelona ciudad, en el centro comercial SOM Multiespai, y está prevista para dentro de un par de meses. Visto el éxito que han cosechado en solo una semana, no se equivocaban: esta moda está para quedarse.
HiClaw abre cada día de 11 a 21, y es para todos los públicos, sin edad mínima para participar. El precio por partida varía según la máquina. Eso sí, todas funcionan con fichas de juego. Al más puro estilo feria, vamos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los inquilinos tienen derecho a permanecer hasta 7 años en la vivienda aunque el casero no renueve
- La defensa de Cristina Álvarez denuncia una nueva manipulación de Peinado del auto de la sección 23 de la Audiencia de Madrid
- Platós, Wyoming y Pérez Reverte
- Protecció Civil activa la alerta Inuncat por fuertes lluvias en Catalunya
- Susanna Griso no se calla y se muestra crítica con la vista entre Felipe VI y el Fiscal General: 'Es una anomalía democrática
- El metro de Barcelona abre por primera vez al público las estaciones fantasma de Correos y Gaudí
- Quién es Leo Dell’Orco, la pareja del diseñador Giorgio Armani y pilar fundamental en su imperio de moda
- Joaquín Prat presenta 'El tiempo justo', la nueva revolución de las tardes de Telecinco: todas las claves del magacín y lista de colaboradores