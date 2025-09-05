Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

9.000 m2 de juegos de cartas y rol: así será la meca friki que se instala este finde en L’Hospitalet

Empezó hace tres años como punto de congregación para las cartas Magic: The Gathering y no ha dejado de batir récords. El ‘place to be’ de los fans de las coleccionables y el rol

Lucha de espadas medieval en el Infrefest.

Abel Cobos

En una ciudad con un extenso ecosistema friki (o que se lo digan a los salones del Cómic y del Manga, a la Japan Weekend, el Dau Barcelona, y un largo etcétera), todavía siguen apareciendo nuevas propuestas. La más reciente es el Infrefest, un festival dedicado a las cartas Magic: The Gathering (sí, las coleccionables de Wizards of the Coast, reyes indiscutibles de los juegos de fantasía).

Desde su primera edición, en 2023, ha ido aumentando su popularidad, logrando posicionarse como el ‘place to be’ para los amantes del rol y los juegos de cartas. Este fin de semana, días 6 y 7 de septiembre, vuelve para celebrar su tercera edición, repitiendo como sede el recinto ferial de La Farga (Barcelona, 26, L'Hospitalet de Llobregat).

Mesas de juego en el Infrefest de 2024.

Además, este año viene pisando fuerte, batiendo sus propios récords. Habrá más espacio (9.000 m2, mayormente dedicados a las cartas coleccionables), más capacidad de asistentes (2.500 personas que irán a L’Hospitalet a tomar cartas en el asunto, literalmente) y muchísimos planes que lo convertirán en la meca friki porque, aunque el principal eje de comunión del Infrefest sea Magic: The Gathering, este festival acoge a fans de todo tipo de cartas coleccionables y juegos de rol.

Torneo de arquería en el Infrefest.

En total, los dos días de evento aglutinarán 400 mesas con juegos, 140 eventos de rol y decenas de actividades, dedicadas tanto a juegos de mesa (como el torneo de cartas de Star Wars: Unlimited o la muestra de peonzas Beyblade), hasta actividades más deportivas (como el ‘softcombat’ de zombis, las clases de esgrima medieval o el torneo de arquería). En esta edición también repiten los stands de firmas. Habrá artistas de Magic: The Gathering (como Ricardo Cavolo, Toni Infante o Diana Franco) y de Star Wars Unlimited (como David M Buisan).

