¿Qué hacer hoy en Barcelona? Los mejores planes de la semana

Últimos días del Phenomena
10 días de películas
El mítico Phenomena cierra. Ojo, no para siempre. Solo durante 2025, para llevar a cabo reformas en sus instalaciones. Volverán en 2026 pero, para echar el cierr han montado una agenda cinéfila con peliculones a la altura. Que si 'Taxi Driver', que si 'Tiburón', que si 'Lost Highway', que si 'Lost in Translation'... No saldrás del cine.
Dónde: Phenomena Experience (Sant Antoni Maria Claret, 168).
Cuándo: hasta el 14 de septiembre.
Día de la rumba catalana
Música gratis en el centro de Barcelona
Para celebrar el Día de la Rumba Catalana, Sabor de Gràcia organiza un concierto gratuito en plaza Catalunya. Recién galardonados con la Creu de Sant Jordi (que recibieron este mayo) tendrán como invitados a Yumitus, José de los Fernández o Candelí (el hijo de Peret Reyes).
Dónde: plaza Catalunya.
Cuándo: 6 de septiembre, a las 21 h.
Extreme Barcelona
Exhibición de deportes urbanos
Este fin de semana, Barcelona servirá de escaparate para decenas de atletas en deportes urbanos. Será en el marco del Extreme Barcelona, tres días íntegramente dedicados a disciplinas como 'skate', bicicletas 'bmx', 'scootering' o 'trampoline', entre otras. Entrada gratuita.
Dónde: parque del Fòrum.
Cuándo: del 5 al 7 de septiembre.
Mercadillos de este fin de semana
Para los fans del vintage
¿Buscando pasarte el fin de semana entre paraditas? Estos son los mejores mercadillos de viernes a domingo. Primera propuesta: el habitual circuito de Two Market. Este fin de semana se compone por los mercados 'indoor' Todo a 1€ (7 de septiembre en L'Ovella Negra, Zamora, 78) y la 'pop up' de venta al kilo Akilo Pop Up (del 5 al 7 de septiembre en Mecal Factory, Llull, 105).
Y como es primero de mes, vuelve el Palo Market Fest, el mercadillo de diseño, marcas locales y tesoros escondidos. Sábado y domingo, en Palo Alto Barcelona (Pellaires, 30).
Festival Salto
Música y deporte
Este fin de semana hay un festival muy peculiar, el Salto. Aquí se mezcla deporte y fiesta. El ying y el yang. La agenda se divide en planes de mañana, más deportivos: yoga, pilates, entrenamiento, trail running, caminatas, etc. Las tardes, piscina, comida local y vinilos. Por la noche, escenario al aire libre con 'house', 'dance', 'soul' y más. Y todo eso, rodeado de la naturaleza de La Garrotxa.
Cuándo: del 4 al 7 de septiembre.
Korean Film Festival
El cine coreano en Barcelona
Vuelve el KFFBCN, el Korean Film Festival Barcelona, un festival que ofrece desde el cine más independiente a los 'blockbusters' de la taquilla coreana. Una semana con proyecciones imprescindibles para arrancar la vuelta a la rutina.
Dónde: Cinemes Girona (Girona, 175).
Cuándo: hasta el 7 de septiembre.
Cómo cantar “Sobreviviré” sin que me explote un pulmón
La vida después del diagnóstico
Mouma, la protagonista de 'Cómo cantar “Sobreviviré” sin que me explote un pulmón', recibe el diagnóstico de una sarcoidosis pulmonar. Un diagnóstico que le cambia la vida, que la llena de miedo, preguntas, dudas y, sobre todo, soledad. ¿Cómo luchar contra algo, que nadie entiende ni comprende, y no sentirte sola e incomprendida?
Dónde: El Maldà (Pi, 5).
Cuándo: hasta el 12 de septiembre.
Laberint de palla
Piérdete en un laberinto
¿Buscando un plan 'outdoor' diferente? Haz una escapada a La Segarra. A una hora de Barcelona está Sant Ramon, donde han instalado un laberinto de paja donde no solo corres riesgo de perderte: para salir debes resolver un enigma. Sin más spoilers, una experiencia natural que este año cumple cinco ediciones y que promete la misma emoción que una escape room. Además, puedes aprovechar tu visita para visitar el encanto del pueblo y su gran monasterio barroco.
Dónde: Laberint de Palla (carretera dirección Sant Guim de Freixenet, Sant Ramon, La Segarra).
Cuándo: hasta el 14 de septiembre.
Citissimum Altissimum Fortissimum
Juega a pelota en un museo
El Santa Mònica acoge durante el verano ‘Citissimum Altissimum Fortissimum’, una exposición que disecciona el deporte como espectáculo de masas (vamos, la idea del “pan y circo”). Como es habitual, se trata de una exposición didáctica e inmersiva, con zonas con juegos, balones y pruebas deportivas. Sudarás (pero con gusto).
Dónde: Centre d'Arts Santa Mònica (Rambla, 7).
Cuándo: hasta el 14 de septiembre.
L'hora màgica del monestir de Pedralbes
Atardeceres góticos
Ya puedes pasarte por L'hora màgica del monestir de Pedralbes, la tradicional apertura de puertas veraniega con la que el monasterio pone su claustro gótico -considerado uno de los más grandes del mundo- a disposición de la ciudadanía, para que lo disfrute bajo el encanto de las últimas luces del día. Cada martes y viernes, entre las 18 y las 21 h, entrada gratis (y sin reserva previa).
Dónde: Monestir de Pedralbes (Baixada del monestir, 9).
Cuándo: hasta el 19 de septiembre.
El principi d’Arquimedes
La obra catalana que ha recorrido el mundo
Se ha visto en 43 montajes internacionales y se ha traducido a 20 idiomas. Es 'El principi d’Arquimedes', el famosísimo texto de Josep Maria Miró que expone un incómodo caso: la denuncia que los padres hacen de que un monitor de natación haya dado un "inocente" beso a un alumno que estaba asustado por el agua. Una historia de confianza, prejuicios, miedos y la educación que ahora vuelve a Barcelona.
Dónde: Espai Texas (Bailèn, 205).
Cuándo: hasta el 21 de septiembre.
Rubens y los artistas del Barroco flamenco. Colecciones del Museo del Prado
El Prado, en Barcelona
El CaixaFòrum Barcelona acoge la muestra 'Rubens y los artistas del Barroco flamenco. Colecciones del Museo del Prado', que reúne obras y objetos procedentes de los fondos menos conocidos del Museo Nacional del Prado de Rubens y otros artistas de la misma órbita como Van Dyck, Jordaens o Brueghel.
Dónde: CaixaFòrum Barcelona (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).
Cuándo: hasta el 21 de septiembre.
Universo Goya
La exposición inmersiva dedicada al autor
Un homenaje a la vida y a la obra de Goya, que gracias a la tecnología inmersiva cobra nueva vida. Así es la exposición ‘Universo Goya. Entre la luz y la oscuridad’, la última producción de Layers of Reality, un recopilatorio de las obras más icónicas del artista en un recorrido artístico de más de una hora.
Dónde: Centre d'Art Amatller (paseo de Gràcia, 41).
Cuándo: hasta el 28 de septiembre.
En el aire conmovido...
Homenaje a Federico García Lorca
Último mes para pasarse por 'En el aire conmovido...: Imagen, emoción, utopía', la exposición veraniega que el CCCB dedica a Federico García Lorca y su concepto del "duende". Una reflexión poética a través de trescientas piezas (películas, pinturas, esculturas, bocetos, poemas...) de Brecht, Camarón, Colita, Dalí, Giacometti, Goethe, Goya, Hugo, Jahnsen, Lorca, Mercadier, Miró, Pasolini, Picasso, Rodin, Trouvé o Zürn, entre otros.
Dónde: CCCB (Montalegre, 5).
Cuándo: hasta el 28 de septiembre.
Antarctica Experience
Un documental inmersivo
Pásate por el nuevo espacio inmersivo de Barcelona: Giga, una instalación tecnológica bajo la cúpula de las Arenas centrada en este tipo de experiencias. Su primera propuesta es Antarctica Experience, un documental inmersivo que explora la Antártida y la vida de los pingüinos. 1.800 m² de exhibición con una hora aproximada de recorrido y zonas con tobogán, peluches, figuras gigantes, proyecciones tecnológicas y más.
Dónde: Arenas de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 385).
House of Candy
2.000 metros cuadrados de dulce
Los creadores del White Rabbit (paseo de Gràcia, 55) vuelven a la carga con un nuevo plan en Barcelona: House of Candy, un macroespacio inmersivo dedicado a las gominolas. En total, más de una decena de salas temáticas, cada una con diferentes atracciones dulces y fantasiosas, desde helados gigantes hasta espejos que hablan en habitaciones repletas de golosinas.
Dónde: House of Candy (Gran Via de les Corts Catalanes, 620).
Titanic The Exhibition
El barco más famoso de la historia, en Barcelona
El farol de cabecera del palo de proa del Titanic, un telégrafo del barco, una botella de champán o un anillo de filigranas con diamantes son algunos de los 200 objetos originales recuperados del naufragio del Titanic que llegan a Barcelona con 'Titanic The Exhibition'. Esta exposición inmersiva, además de la colección de objetos, tendrá zonas con recreaciones de los espacios del barco más emblemáticos, para sentirte como un pasajero más (aunque sin acabar bañado por agua).
Dónde: Espacio Inmersa (Llull, 119).
