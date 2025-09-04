La pequeña papelería de Barcelona que es un fenómeno de masas: aquí se venden las exclusivas agendas Hobonichi

Se empezaron a vender esta semana con expectación de ‘best-seller’ mundial. Se abre la veda cada 1 de septiembre a las 11 de la mañana, hora de Japón. En Barcelona comienzan a las 9 h. En el primer minuto ya tenían 200 pedidos. Llegaron casi a mil en apenas 12 horas. Muchas se agotaron el primer día. “Por la Hobonichi ma-to”, juran ya por internet sus adictos a lo Belén Esteban. “No es solo una agenda –dicen-: es un compañero de vida”.

Una de las nuevas fundas Hobonichi con imágenes 3D en formato holograma de uno de los personajes del videojuego Mother. / Jordi Otix / EPC

Las Hobonichi Techo son las más icónicas. Las agendas japonesas más buscadas. Carnaza de virales. Un fenómeno de masas al nivel de los Labubus. La edición de 2024 vendió más de 900.000 unidades en un centenar de países, detalló la propia compañía japonesa. El año pasado las ventas en Europa ya superaron a las de China. Hay por el mundo más de 10 millones, airean en cada envoltorio.

El miércoles estaban llegando tres palés a esta pequeña papelería de Barcelona: 5.200 productos de Hobonichi de tirada inicial. "La mitad ya está vendido", asumía la dueña. En Catalunya solo se venden aquí. Hasta este año era la única tienda distribuidora oficial de Hobonichi en España. Se acaba de sumar una segunda en Madrid. Son apenas 10 tiendas exclusivas en toda Europa.

JingJing Yang, muestra una de las fundas Hobonichi recién llegadas este miércoles. / Jordi Otix / EPC

Entropía (C/Aribau, 127). “La papelería bonita”, la llaman. Tiene 'reels' de cuadernos y plumas con casi dos millones de visualizaciones en Instagram. 4,8 estrellas –rozando el máximo- en las reseñas de Google. Son apenas 70 metros cuadrados de papelería, incluyendo el almacén. El año pasado facturaron casi 700.000 €; 98.000 € solo en septiembre de productos Hobonichi. Eran 4 trabajando, dueña incluida. Este año son 6. En estos tres primeros trimestres ya casi han alcanzado las ventas de todo el 2024: más de medio millón a base de agendas, ‘notebooks’ y plumas. ¿El secreto? “Solo vendemos los productos en los que creemos”, garantiza la dueña. “Muchos clientes nos dan las gracias”.

Imagen general de Entropía. / Jordi Otix / EPC

JingJing Yang es la 'Marie Kondo' de la planificación. “Si el mundo tiende a la entropía, al caos –justifica el nombre de su tienda-, nosotros ayudamos a combatirlo”, sonríe. Hace años que sus agendas pasaron a ser algo más que agendas. ‘Journaling’, lo llaman ahora. “Es un poco terapéutico –asegura-. Parar un poco, escribir, organizar tus pensamientos y también ver cosas bonitas. Aflojar un poco esta vida tan rápida”.

JingJing muestra una de sus agendas Hubonichi ya customizada. / Jordi Otix / EPC

Es de familia china, del sur de Shanghái. 33 años, vive en Barcelona desde los 7. En realidad es científica. Estudió Ciencia y Tecnología de los Alimentos. “Da conversaciones muy buenas en la cena”, se ríe. Y te suelta gastrotrucos con soltura de ‘influencer’. “¿Quieres adelgazar? –pregunta y responde-. Puedes congelar el arroz. Así el almidón se vuelve almidón resistente”.

“No sé –se encoge de hombros-, se me calentó la cabeza”. Es lo que responde siempre que le preguntan por qué acabó abriendo una papelería. Lo lleva en la sangre. Es todo un mundo en Asia, resopla. Inauguró hace casi ya una década. 2016. Entonces le preguntaban para qué comprar agendas teniendo el móvil. “Los primeros años fueron bastante difíciles”, recuerda. “No tengo nada de ‘background’ de negocios, nada. Fue todo prueba-error”. El punto de inflexión fue el covid. “Para nosotros fue una oportunidad”. Empezó a hacer directos en Instagram. “Y seguimos facturando casi lo mismo que con la tienda abierta”. El ‘engagement’ fue creciendo y creciendo. Ahora “el 40-50% de nuestros clientes –destaca- son habituales”.

Detalle de una funda bordada, diseño de Iyo Okumi. / Jordi Otix / EPC

“No te puedo enseñar ninguna del año pasado –se disculpa JingJing- porque no quedan”. Las Hobonichi se agotan cada año. “Es como los Labubus: cuantas menos haya, más gente las quiere”, compara. Buena parte de sus clientes son coleccionistas. "Se vuelven loquísimos”.

A 30 euros la agenda más básica

“Son productos de una calidad superior –justifica -. Yo digo siempre que es el Hermès de las agendas”. Hasta el papel tiene nombre y apellido: “Se llama Tomoe River. Es de 52 gramos. El papel de imprenta normalmente es de 80. Pero a pesar de ser tan fino, puedes escribir con pluma y dibujar con acuarela. Aparte de usarla como agenda, hay mucha gente del mundo artístico que la utiliza como sketchbook”.

Parte del equipo de Entropía abraza las cajas con el cotizado stock de Hobonichi. / Jordi Otix / EPC

Las Hobonichi más básicas salen a 30 €, solo la agenda (la semanal). Hay fundas que superan los 200 €. Las hay de piel y de telas inglesas con pedigrí, incluso con personajes en 3D que se mueven a lo holograma. La marca colabora con artistas y personajes de moda. Una de las que se ha agotado este año más rápido ha sido la de Tamagotchi. “Hay otro 'boom' de Tamagotchi ahora”, avisa JingJing.

Y sí, hay vida (viral) más allá de Hobonichi. El ‘hit’ encuadernado del verano han sido los Traveler’s Notebooks, cuadernos de viajes customizables. También se han disparado en Instagram las plumas Sailor y los cuadernos de PaperWays, ilustrados por la coreana Wooran (el último reel llegó a 1,8 millones de visualizaciones). Parecen pintados a mano.

Cuando pase toda esta fiebre Hobonichi –anuncia la dueña-, empezarán a hacer talleres de ‘journaling’ y ‘lettering’ en un nuevo espacio al lado de la tienda. En el Triángulo Friqui tiene otra minipapelería ‘kawaii’ (esa estética asiática tan cuqui). La abrió hace tres años: Stick & Tape (Sant Joan, 5). Apenas tiene un aforo de 7 personas, pero suma miles de visualizaciones en redes. Venden pegatinas, ‘washi tapes’ (cintas decorativas) y ‘blind boxes’, las cajas sorpresas por las que hacen cola los adolescentes. Todo muy japonés. “Es otro mundo”, asegura JingJing. ¿Lo que se lleva ahora en TikTok? Stickers 3D –responde-: son pegatinas con las que recrear escenas en miniatura.