Producto viral
La pequeña papelería de Barcelona que es un fenómeno de masas: aquí se venden las exclusivas agendas Hobonichi
Es una de las dos únicas tiendas que las venden en España: su dueña se ha convertido en la 'Marie Kondo' de la planificación
Gavà acogerá este fin de semana un festival de tardeo de dos días con 6.000 personas
Se ofrece trabajo para dar sustos: Horrorland convoca 'casting' de asustadores en Barcelona
Ana SánchezAna Sánchez
Periodista
En vez de “¿cómo estás?”, a ella le preguntan “¿que has hecho qué?”. No sabe cocinar, pero sí tirar hachas. Si le haces una pregunta retórica, lo más probable es que la responda. Autora de ‘Barcelona increíble’ (Ediciones B).
Se empezaron a vender esta semana con expectación de ‘best-seller’ mundial. Se abre la veda cada 1 de septiembre a las 11 de la mañana, hora de Japón. En Barcelona comienzan a las 9 h. En el primer minuto ya tenían 200 pedidos. Llegaron casi a mil en apenas 12 horas. Muchas se agotaron el primer día. “Por la Hobonichi ma-to”, juran ya por internet sus adictos a lo Belén Esteban. “No es solo una agenda –dicen-: es un compañero de vida”.
Las Hobonichi Techo son las más icónicas. Las agendas japonesas más buscadas. Carnaza de virales. Un fenómeno de masas al nivel de los Labubus. La edición de 2024 vendió más de 900.000 unidades en un centenar de países, detalló la propia compañía japonesa. El año pasado las ventas en Europa ya superaron a las de China. Hay por el mundo más de 10 millones, airean en cada envoltorio.
El miércoles estaban llegando tres palés a esta pequeña papelería de Barcelona: 5.200 productos de Hobonichi de tirada inicial. "La mitad ya está vendido", asumía la dueña. En Catalunya solo se venden aquí. Hasta este año era la única tienda distribuidora oficial de Hobonichi en España. Se acaba de sumar una segunda en Madrid. Son apenas 10 tiendas exclusivas en toda Europa.
Entropía (C/Aribau, 127). “La papelería bonita”, la llaman. Tiene 'reels' de cuadernos y plumas con casi dos millones de visualizaciones en Instagram. 4,8 estrellas –rozando el máximo- en las reseñas de Google. Son apenas 70 metros cuadrados de papelería, incluyendo el almacén. El año pasado facturaron casi 700.000 €; 98.000 € solo en septiembre de productos Hobonichi. Eran 4 trabajando, dueña incluida. Este año son 6. En estos tres primeros trimestres ya casi han alcanzado las ventas de todo el 2024: más de medio millón a base de agendas, ‘notebooks’ y plumas. ¿El secreto? “Solo vendemos los productos en los que creemos”, garantiza la dueña. “Muchos clientes nos dan las gracias”.
JingJing Yang es la 'Marie Kondo' de la planificación. “Si el mundo tiende a la entropía, al caos –justifica el nombre de su tienda-, nosotros ayudamos a combatirlo”, sonríe. Hace años que sus agendas pasaron a ser algo más que agendas. ‘Journaling’, lo llaman ahora. “Es un poco terapéutico –asegura-. Parar un poco, escribir, organizar tus pensamientos y también ver cosas bonitas. Aflojar un poco esta vida tan rápida”.
Es de familia china, del sur de Shanghái. 33 años, vive en Barcelona desde los 7. En realidad es científica. Estudió Ciencia y Tecnología de los Alimentos. “Da conversaciones muy buenas en la cena”, se ríe. Y te suelta gastrotrucos con soltura de ‘influencer’. “¿Quieres adelgazar? –pregunta y responde-. Puedes congelar el arroz. Así el almidón se vuelve almidón resistente”.
“No sé –se encoge de hombros-, se me calentó la cabeza”. Es lo que responde siempre que le preguntan por qué acabó abriendo una papelería. Lo lleva en la sangre. Es todo un mundo en Asia, resopla. Inauguró hace casi ya una década. 2016. Entonces le preguntaban para qué comprar agendas teniendo el móvil. “Los primeros años fueron bastante difíciles”, recuerda. “No tengo nada de ‘background’ de negocios, nada. Fue todo prueba-error”. El punto de inflexión fue el covid. “Para nosotros fue una oportunidad”. Empezó a hacer directos en Instagram. “Y seguimos facturando casi lo mismo que con la tienda abierta”. El ‘engagement’ fue creciendo y creciendo. Ahora “el 40-50% de nuestros clientes –destaca- son habituales”.
“No te puedo enseñar ninguna del año pasado –se disculpa JingJing- porque no quedan”. Las Hobonichi se agotan cada año. “Es como los Labubus: cuantas menos haya, más gente las quiere”, compara. Buena parte de sus clientes son coleccionistas. "Se vuelven loquísimos”.
A 30 euros la agenda más básica
“Son productos de una calidad superior –justifica -. Yo digo siempre que es el Hermès de las agendas”. Hasta el papel tiene nombre y apellido: “Se llama Tomoe River. Es de 52 gramos. El papel de imprenta normalmente es de 80. Pero a pesar de ser tan fino, puedes escribir con pluma y dibujar con acuarela. Aparte de usarla como agenda, hay mucha gente del mundo artístico que la utiliza como sketchbook”.
Las Hobonichi más básicas salen a 30 €, solo la agenda (la semanal). Hay fundas que superan los 200 €. Las hay de piel y de telas inglesas con pedigrí, incluso con personajes en 3D que se mueven a lo holograma. La marca colabora con artistas y personajes de moda. Una de las que se ha agotado este año más rápido ha sido la de Tamagotchi. “Hay otro 'boom' de Tamagotchi ahora”, avisa JingJing.
Y sí, hay vida (viral) más allá de Hobonichi. El ‘hit’ encuadernado del verano han sido los Traveler’s Notebooks, cuadernos de viajes customizables. También se han disparado en Instagram las plumas Sailor y los cuadernos de PaperWays, ilustrados por la coreana Wooran (el último reel llegó a 1,8 millones de visualizaciones). Parecen pintados a mano.
Cuando pase toda esta fiebre Hobonichi –anuncia la dueña-, empezarán a hacer talleres de ‘journaling’ y ‘lettering’ en un nuevo espacio al lado de la tienda. En el Triángulo Friqui tiene otra minipapelería ‘kawaii’ (esa estética asiática tan cuqui). La abrió hace tres años: Stick & Tape (Sant Joan, 5). Apenas tiene un aforo de 7 personas, pero suma miles de visualizaciones en redes. Venden pegatinas, ‘washi tapes’ (cintas decorativas) y ‘blind boxes’, las cajas sorpresas por las que hacen cola los adolescentes. Todo muy japonés. “Es otro mundo”, asegura JingJing. ¿Lo que se lleva ahora en TikTok? Stickers 3D –responde-: son pegatinas con las que recrear escenas en miniatura.
Suscríbete para seguir leyendo
- Salen a la venta 176 chalés en Burgos por 12.000 euros, pero tienen un problema: están a medio construir
- El TSJ de Madrid anuló 'multas' de 300.000 euros al presidente de Equipo Económico por 'irregularidades' de Hacienda con Montoro de ministro
- Indignación entre funcionarios de la Generalitat tras los últimos traslados: 'El premio por sacar plaza es pasarme cada día siete horas en la Renfe
- Detenido por comprar en tiendas de ropa de marca con billetes de 100 euros falsos
- La red de Yoigo se apaga para siempre: qué cambia para los clientes
- Antonio Montero se cae como colaborador de '¡De Viernes!' y lanza un mensaje a Lydia Lozano, que le sustituirá en el programa
- El despacho que fundó Montoro rechazó en tres ocasiones identificar ante Hacienda a clientes de su presidente
- Jubilados de Ibiza venden su propiedades en la isla por el alto coste de la vida y se mudan a Valencia