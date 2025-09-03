Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ocio bajo la luna

Planes nocturnos en Barcelona para después del trabajo

Noches sobre ruedas (de patines), caminatas al anochecer o 'running' junto a farolas. Aquí tienes clubes deportivos que podrás conciliar con la vuelta a la rutina

Gavà acogerá este fin de semana un festival de tardeo de dos días con 6.000 personas

Arqueólogos encuentran restos de barceloneses que se podían permitir vivir en el centro

Corriendo por Ciutat Vella con Midnight Runners.

Corriendo por Ciutat Vella con Midnight Runners. / Ferran Nadeu

Abel Cobos

Abel Cobos

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La jornada intensiva acaba, pero tranquilo: el ocio, no. ¿Que ya no es como en verano que tenías todas las tardes libres? Eso no quiere decir que tengas que renunciar a hacer planes. La agenda de planes nocturnos de Barcelona es igual de nutrida que la diurna. Paseos a la luz de la luna, clubes de correr al anochecer, patinadas bajo las farolas… apunta, que son muchísimos.

Este fin de semana, la noche del 6 al 7 de septiembre, vuelve la Barnatresc, la Caminada Nocturna a Montjuïc. 10 kilómetros a pie bordeando la montaña, pasando por algunos de los lugares más icónicos y con mejores vistas del 'skyline' barcelonés, como el Mirador de l’Alcalde o la plaza Carlos Ibáñez, rincones perfectos donde repostar, tomar aliento y sacarte fotos con la ciudad iluminada. El paseo empezará a las 21.30 h y se podrá completar hasta las 2 de la madrugada, hora límite para cruzar la meta.

Cruzando el Paseo del Born.

Cruzando el Paseo del Born con el club Midnight Runners. / Ferran Nadeu

Para los que buscan emociones un poco más rápidas, aumenta los kilómetros por hora en clubes nocturnos de 'running'. El que tiene más tirón en la ciudad es Midnight runners (“corredores de medianoche”, en inglés). Esta comunidad, con más de 16 mil seguidores en Instagram, queda cada miércoles a las 20 h para salir a correr con altavoces y música. Una experiencia que tiene tanto de deportiva como de fiesta callejera. Aquí haces cardio tanto corriendo como dándolo todo bailando.

Una de las rutas nocturnas sobre patines.

Una de las rutas nocturnas sobre patines de la APB. / ÁLVARO MONGE

Otra opción de deporte nocturno con cada vez más feligreses son las rutas de patinaje. La APB (Asociación de Patinadores de Barcelona) lleva ya unos años logrando que las noches vayan sobre ruedas. Los martes y los domingos (a las 21 h y a las 19 h, respectivamente) organiza clases para adiestrar a nuevos 'padawan' en el arte del patinaje. Y para los expertos, cada viernes, a las 22 h, rutas guiadas por distintos puntos de la ciudad.

Además, la APB empieza el nuevo curso con un gran evento: la ruta blanca. Una patinada multitudinaria donde una marabunta de gente vestida de blanco invadirá las calles de la ciudad, al más puro estilo secta. Será el día 19 de septiembre, a las 22 h, saliendo del Centro Comercial La Vila (Salvador Espriu, 61). Un evento imperdible para dar la bienvenida al otoño.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Francisco Castaño, educador: 'En verano compramos la paz y cedemos con nuestros hijos, pero llega septiembre y tenemos un problemón
  2. El TSJ de Madrid anuló 'multas' de 300.000 euros al presidente de Equipo Económico por 'irregularidades' de Hacienda con Montoro de ministro
  3. Salen a la venta 176 chalés en Burgos por 12.000 euros, pero tienen un problema: están a medio construir
  4. El despacho que fundó Montoro rechazó en tres ocasiones identificar ante Hacienda a clientes de su presidente
  5. Indignación entre funcionarios de la Generalitat tras los últimos traslados: 'El premio por sacar plaza es pasarme cada día siete horas en la Renfe
  6. Detenido por comprar en tiendas de ropa de marca con billetes de 100 euros falsos
  7. El edificio del antiguo El Corte Inglés de Portal de l’Àngel cumple un año cerrado pendiente de la licencia de obras
  8. Pilar Vidal sobre la filtración del motivo de la muerte de Verónica Echegui: 'Es una línea roja que los periodistas no debemos pasar

Planes nocturnos en Barcelona para después del trabajo

Planes nocturnos en Barcelona para después del trabajo

Una Vuelta en el alma de Bilbao

Una Vuelta en el alma de Bilbao

Hemos encontrado la colonia de Gucci agotadísima a un precio low-cost que no pararemos de llevar en otoño

Hemos encontrado la colonia de Gucci agotadísima a un precio low-cost que no pararemos de llevar en otoño

Así es el Vigoz: el vehículo de pedales que llega a los 120 km/h y puede circular por la autopista

Así es el Vigoz: el vehículo de pedales que llega a los 120 km/h y puede circular por la autopista

Sexo, mentiras y especial informativo

Sexo, mentiras y especial informativo

DIRECTO GAZA | Israel empieza a sumar a filas a 60.000 reservistas para ocupar la ciudad de Gaza

DIRECTO GAZA | Israel empieza a sumar a filas a 60.000 reservistas para ocupar la ciudad de Gaza

DIRECTO UCRANIA | Sánchez asistirá el jueves en París a reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania

DIRECTO UCRANIA | Sánchez asistirá el jueves en París a reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania

Guía psicólogica para volver a empezar de cero

Guía psicólogica para volver a empezar de cero