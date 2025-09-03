Ocio bajo la luna
Planes nocturnos en Barcelona para después del trabajo
Noches sobre ruedas (de patines), caminatas al anochecer o 'running' junto a farolas. Aquí tienes clubes deportivos que podrás conciliar con la vuelta a la rutina
La jornada intensiva acaba, pero tranquilo: el ocio, no. ¿Que ya no es como en verano que tenías todas las tardes libres? Eso no quiere decir que tengas que renunciar a hacer planes. La agenda de planes nocturnos de Barcelona es igual de nutrida que la diurna. Paseos a la luz de la luna, clubes de correr al anochecer, patinadas bajo las farolas… apunta, que son muchísimos.
Este fin de semana, la noche del 6 al 7 de septiembre, vuelve la Barnatresc, la Caminada Nocturna a Montjuïc. 10 kilómetros a pie bordeando la montaña, pasando por algunos de los lugares más icónicos y con mejores vistas del 'skyline' barcelonés, como el Mirador de l’Alcalde o la plaza Carlos Ibáñez, rincones perfectos donde repostar, tomar aliento y sacarte fotos con la ciudad iluminada. El paseo empezará a las 21.30 h y se podrá completar hasta las 2 de la madrugada, hora límite para cruzar la meta.
Para los que buscan emociones un poco más rápidas, aumenta los kilómetros por hora en clubes nocturnos de 'running'. El que tiene más tirón en la ciudad es Midnight runners (“corredores de medianoche”, en inglés). Esta comunidad, con más de 16 mil seguidores en Instagram, queda cada miércoles a las 20 h para salir a correr con altavoces y música. Una experiencia que tiene tanto de deportiva como de fiesta callejera. Aquí haces cardio tanto corriendo como dándolo todo bailando.
Otra opción de deporte nocturno con cada vez más feligreses son las rutas de patinaje. La APB (Asociación de Patinadores de Barcelona) lleva ya unos años logrando que las noches vayan sobre ruedas. Los martes y los domingos (a las 21 h y a las 19 h, respectivamente) organiza clases para adiestrar a nuevos 'padawan' en el arte del patinaje. Y para los expertos, cada viernes, a las 22 h, rutas guiadas por distintos puntos de la ciudad.
Además, la APB empieza el nuevo curso con un gran evento: la ruta blanca. Una patinada multitudinaria donde una marabunta de gente vestida de blanco invadirá las calles de la ciudad, al más puro estilo secta. Será el día 19 de septiembre, a las 22 h, saliendo del Centro Comercial La Vila (Salvador Espriu, 61). Un evento imperdible para dar la bienvenida al otoño.
