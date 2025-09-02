Los mejores conciertos de septiembre en Barcelona

Con el fin de la canícula empieza de nuevo la verdadera acción: este mes sí, la agenda de conciertos nos ofrecía un montón de opciones para destacar. Hemos llegado a este grupo de diez, en el que abundan las grandes estrellas pero también tienen espacio placeres algo más secretos.

Sabor de Gràcia

Tras su concierto de 30º aniversario del pasado marzo en Paral·lel 62, estos clásicos locales ofrecerán una actuación gratuita en Plaza Catalunya para celebrar el Día de la Rumba Catalana y, de paso, la Creu de Sant Jordi que recibieron en mayo. En este previsible baño de masas tendrán como invitados a Yumitus, José de los Fernández o Candelí, es decir, el hijo de Peret Reyes. Plaza Catalunya, sábado 6, 21.00 h.

Quevedo

El ídolo de la Generación Z hace doblete en el Palau Sant Jordi con la gira de 'Buenas noches', un álbum en el que las palabras clave, según dijo su equipo a la prensa, eran cosas como 'alfombra roja', 'flashes', 'brillo' u 'oro'. Es decir, un disco del subgénero 'reflexión sobre la fama', pero con poco tiempo para lo meditativo. Además del reguetón más familiar, el canario explora terrenos cercanos al pop electrónico y el dance-rap. Palau Sant Jordi, lunes 8 y martes 9, 21.00 h.

Florist + Hannah Frances

Florist es el proyecto indie folk, con banda, de Emily A. Sprague, inquieta artista de Nueva York que además compone 'ambient' a su nombre; una manera de amortizar el dinero invertido en acumular una gran colección de sintetizadores modulares. Llega a Barcelona para presentar 'Jellywish', inmersión alucinógena en los misterios de la vida y la muerte. También actúa Hannah Frances, autora de un disco folk clave de 2024: 'Keeper of the shepherd'. Razzmatazz 3, martes 9, 20.00 h.

Rocca + Ana Tijoux

El nuevo concierto Urban Garden Live cuenta como cabezas de cartel con el veterano rapero franco-colombiano Rocca (ex Tres Coronas) y la cantante y rapera franco-chilena Ana Tijoux, autora de, entre otros muchos aciertos, el inspirador 'Fin del mundo': "La pantalla solo me quiere tragar/ Muchos pixeles, poca poesía/ Mucho titular, poca armonía". Además, el R&B de Dounia y las sesiones de E.Blaze, Samzer e IWSYAN73. Paral·lel 62, miércoles 10, 20.00 h.

4. Post Malone + Jelly Roll

Tras alcanzar el estrellato desde el hip hop y el trap-pop, Post Malone ha ido probándose nuevos géneros en discos recientes: synthpop en 'Austin' y country en 'F-1 Trillion', en el que colabora con superestrellas del género como Dolly Parton, Blake Shelton, Tim McGraw o Jelly Roll, su compañero de cartel en la gira ('The BIG ASS world tour') con que visita Barcelona este mes. Estadi Olímpic Lluís Companys, viernes 12, 21.00 h.

5. Solomun

Preparen sus zapatillas con mejor suela: este 'dj' y productor bosnio-alemán es conocido por sus tremendas remezclas techno-house (para iconos alternativos como Foals, Lana Del Rey o Jamie xx) y sus sesiones gozosamente largas, como aquella de ¡16 horas! en el Space de Miami de hace cuatro años. En Barcelona encabeza una fiesta de siete horas redondeada con Catz 'n Dogz y Josh Gigante B2B Tom Zeta. laMercedes, sábado 13, 16.00 h.

6. Bunbury

Con su nueva gira, Enrique Bunbury rinde homenaje al segundo grupo más importante en su trayectoria, el que le acompañó en su primera etapa como solista: El Huracán Ambulante. Ha reunido a la banda para celebrar los discos que grabaron juntos entre 1997 y 2005 y presentar el reciente 'Cuentas pendientes', intento del ex Héroes de profundizar en la música tradicional española y latinoamericana. Palau Sant Jordi, jueves 18, 21.00 h.

7. Sebastián Yatra

El astro pop colombiano encara la recta final de su gira veraniega 'Entre tanta gente', en la que ha tratado de salirse de guiones preestablecidos y jugar a la interacción con el público y la espontaneidad. Lo que no significa que en el repertorio falten, eso nunca, 'Tacones rojos' o canciones masivas del reciente 'Milagro' como 'Vagabundo' y 'Una noche sin pensar', la del videoclip coprotagonizado por Milena Smit. Palau Sant Jordi, sábado 20, 21.00 h.

8. Liberato

Siguiendo el ejemplo de su paisana napolitana Elena Ferrante, el talentoso Liberato ha cultivado el anonimato y dejado para otros peajes como las entrevistas o buscar el mejor gesto para las cámaras. Es una forma de llamar la atención, pero, a la vez, de redirigir la atención a sus explosivas canciones, en las que tradición italiana rima con eurodance, EDM o trap. Razzmatazz, martes 23, 21.00 h.

9. BAM 2025

El venerable circuito alternativo de la Mercè cuenta este año con ganchos como Lido Pimienta, The Ex y Tarta Relena (martes, día 23); Σtella, La Tania y el triplete de pop-folk minimalista formado por Anna Andreu, Mar Pujol y Ferran Palau (viernes, día 26), o los aguerridos Biznaga (sábado, día 27). Pero todo el programa es una invitación a dejarse sorprender y descubrir nombres sólidos más allá del 'mainstream'. Se pueden consultar horarios completos aquí .

10. The Lemonheads

El 'poster boy' del 'grunge' Evan Dando, acompañado por sus viejos aliados John Kent (batería) y Farley Glavin (bajo), recupera en su integridad 'Come on feel the Lemonheads', cumbre absoluta (a nivel artístico y popular) de su famosa banda en los 90. El disco de, ahí es nada, 'It's about time', 'Big gay heart', 'The great big no' o 'Into your arms', célebre versión de un tema de Love Positions. La (2) de Apolo, viernes 26, 19.00 h.