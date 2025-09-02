Macrofiesta de día
Gavà acogerá este fin de semana un macro festival de tardeo con 6.000 personas
El Paripé espera hacer ‘sold out’ este sábado y domingo en el nuevo Brisa Open Air de Gavá con un festival de tarde de dos días. No es su primer tardeo de masas en Barcelona
Arqueólogos encuentran restos de barceloneses que se podían permitir vivir en el centro
Será un tardeo más memorable que el día del padre en casa de Julio Iglesias. Nuevo macro festival de tardeo por el que pasarán este fin de semana unas 6.000 personas, calcula El Paripé. Ya organizaron un tardeo de masas en abril pasado. “El tardeo más grande de la historia”, anunciaron. Y cumplieron las expectativas: acabaron haciendo ‘sold out’ en La Farga de L’Hospitalet. 9.000 personas bailando 'hits' como si no hubiera una mañana. Esperan volver a hacer ‘sold out’, ahora en formato festivalero. El sábado está ya casi agotado, avisan.
Será este 6 y 7 septiembre, sábado y domingo, en Brisa Open Air (la Forja, 8, Gavá), de 19 a 2h (el sábado), de 18 a 23h (el domingo). Macro tardeo al aire libre con rumba en directo, DJs a discreción, ‘show’ con bailarinas y mil ‘foodtrucks’. También habrá ‘stands’ de purpurina, pegatinas, 'tatoos' temporales y abanicos para posturear en el fotomatón. La “zona vip experience” incluye la experiencia de estar en cabina.
“Nuestro tardeo se ha convertido en un festival”, justifica Dimas, uno de los tres socios fundadores de El Paripé. “Este fin de semana hacemos dos días –se ríe- porque uno se nos queda corto”. Dimas, Santi y Claudio son los precursores del tardeo en Catalunya. Han llegado a reunir en Pachá a plena luz del día a 2.500 personas bailando que ni a las 5 de la mañana. De "verbeneo", que dicen ellos.
Quizá del covid no salimos mejores, pero sí aprendimos algo más que a comprar papel higiénico. Es la herencia que dejaron las restricciones al ocio nocturno: el tardeo. Los ‘boomers’ descubrieron la fórmula para mover el esqueleto como en sus tiempos mozos sin necesidad de trasnochar. Y los más jóvenes se fueron uniendo a una moda discotequera que no deja resaca infernal al día siguiente. Se ha convertido en el plato fuerte del ocio de Barcelona. No hay sala que no organice tardeo. Los hay para todas las edades, ya seas generación Z, 'boomer' o Jordi Hurtado.
"La gente prefiere salir de tarde"
“Hace un año que se desató la locura”, asiente Dimas. Ya no es una moda, no. "Cada vez hay más tardeos -añade-. Hay muchísima oferta con diferentes tipos de música, ambientes y edades. Se han sumado prácticamente todas las salas y todas las promotoras de Catalunya. Hoy por hoy es la mayor fuerza de ocio de calidad de Barcelona”. Ahora la gente –asume sin dudar- prefiere salir de tarde que de noche.
El Paripé celebró en enero cinco años de tardeos. Se estrenaron apenas tres meses antes de la pandemia. “Yo viajaba mucho por España –recuerda Dimas-, veía que el tema del tardeo iba bastante fuerte y aquí en Catalunya no existía”. Comenzaron en Castelldefels. “Es de donde somos nosotros”. Ya empezaron con sesiones de 500-600 personas. Un éxito con paréntesis pandémico. Con las restricciones nocturnas del covid la cosa fue a más. Ahora hacen sesiones disco a la luz del día con 2.500 y se han ido expandiendo por varias ciudades. Han llegado hasta Ámsterdam. Este verano han estado en Formentera. El 20 de septiembre se estrenan en Mallorca y el 27, en Zaragoza.
Este verano trasladaron sus tardeos al aire libre: al nuevo Brisa Open Air de Gavá. Apenas lleva un mes abierto. Ha sido un ‘boom’: 2.000 personas por sesión, detallan. Se ha convertido en el ‘place to be’ del verano. Se ha dejado ver por aquí mucho 'influencer’, como los hermanos Buyer (Javi y Eric Ruiz), 'youtubers' con casi 6 millones de suscriptores. “Es increíble –dice Dimas-, en la zona del Baix Llobregat faltaba un especio como este”.
El Paripé abrirá el 20 de septiembre nueva temporada en Pachá (paseo marítimo de la Barceloneta, 38): retoman la rutina disco de los sábados tarde en Barcelona. Pero seguirán tardeando –anuncian- todos los domingos en Gavá hasta el 2 de noviembre. Los viernes también mantendrán su ya tradicional Bingolé (de 20 a 00h), ahora en el chiringuito del Wake Park, en el Canal Olímpic de Castelldefels.
