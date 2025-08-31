Se ofrece trabajo para dar sustos: Horrorland convoca 'casting' de asustadores en Barcelona

“¿Disfrutas asustando?”. Es el requisito básico de este anuncio de trabajo. No, no es una oferta de empleo de Hacienda. Es de Horrorland, que prepara su séptima temporada. “El mejor parque del terror de Europa”, lo han aupado ya seis años seguidos los Scare Awards, los premios más escalofriantes del continente. Falta menos de mes y medio para que el ‘scream park’ abra sus puertas en Illa Fantasia (a media hora de Barcelona, en Vilassar de Dalt). Estará desatando gritos del 10 de octubre al 16 de noviembre.

¿En qué consiste un 'casting' de asustadores? “Es básicamente una formación –resume David- en la que intentamos explicar la importancia de saber dar un buen susto”. No se requiere experiencia. ¿Cualquiera puede asustar? “Con una buena formación detrás”, puntualizan. “Nosotros decimos que es más importante que sean buenas personas –añade Cristina-. Y que tengan ganas”. Más de 250 personas pueden acabar aquí con un trabajo de miedo. El plazo de inscripción se cierra este miércoles, 3 de septiembre, a las 23.00h. El 'casting' tendrá lugar el día 15. Se suelen escuchar más gritos desgarradores que en una temporada de ‘La isla de las tentaciones’.

Aprendiendo a caminar como un monstruo en un cásting de asustadores de Horrorland. / RICARD CUGAT

Decir que esta pareja vive de miedo se pasaría de literal. David Moreno es actor, imitador, doblador, cantante en Versión Imposible. Pone voces de ultratumba que pondrían los pelos de punta a la niña de ‘El exorcista’. Cristina Raya es actriz, caracterizadora, decoradora, “MacGyver”, resume su marido. Monta casas encantadas y tiene en su móvil más gente chillando que un debate de La Sexta. Son los directores de Horror Box, la productora de experiencias de terror detrás de Horrorland. En un antiguo párking de Barcelona tienen dos ataúdes, una ouija con verborrea, cuerpos mutilados, muñecos de vudú. ¿Su lema vital? “Haremos realidad tu pesadilla”.

Buscan actrices y actores profesionales, pero también asustadores sin experiencia previa - el parque se encarga de realizar la formación- y perfiles con habilidades especiales. Aquí la diferencia, dicen, juega a tu favor. Es el primer requisito del buen asustador: aceptar tus diferencias. “Lo que en otros sitios es un impedimento –explica David- aquí se premia”. ¿Eres muy alto, muy bajo, muy gordo, muy delgado, estás tatuado nivel The Black Alien? En Horrorland puedes ser una estrella.

El 60% de las entradas ya vendidas

A partir del 10 de octubre, Horrorland se convertirá durante 18 días en el ‘place to be’ de monstruos, demonios, engendros y payasos macabros. Ya llevan un 60% vendido, varios días a punto de ‘sold out’ y casi todas las entradas VIP agotadas. Son las que incluyen acceso a la nueva ‘extreme house’: EXXXORCISMO, experiencia extrema individual con posesión demoniaca y escupitajos verdes, solo para mayores de 18 años. “Si no estás dispuesto a sufrir –advierten-, no entres”.

También han aumentado este año los visitantes internacionales, detallan en Horrorland. Este será el segundo año consecutivo que la ScareCon celebra en el ‘scream park’ de Barcelona su Aftershock (la visita de más de 100 profesionales del sector del entretenimiento y parques temáticos).

¿La oferta de este año con carne de gallina? 7 casas encantadas, 5 espectáculos, sustomatón experience y RIP tour: es una exclusiva visita guiada con ‘photocall’ y paseo por el ‘backstage’ (250 euros). También están agotándose, avisan.

La ‘show woman’ Eva Soriano presentará la nueva Survival Maze Cyberpunk. “La atracción mas adrenalínica de todo Horrorland”, advierten. Una especie de pilla-pilla con monstruos asesinos. Y habrá “una atracción nueva en una zona del parque jamás utilizada –dejan en suspense- y con una particularidad que dará mucho que hablar”.