Excursiones de un día por Catalunya para escapar de la rutina

¿Este agosto se ha esfumado volando? No te resignes a pasarte todo septiembre frente al ordenador respondiendo hordas de mails. Haz la vuelta al trabajo más llevadera con excursiones de un día. En Catalunya tienes decenas de rutas con las que ahuyentar el bajón posvacacional. Apunta, cuatro recomendaciones: una cerca de Barcelona, una más cultural, una con agua y una más deportiva.

¿Buscas algo al ladito de Barcelona? Primera recomendación: Collserola. Esta ruta empieza en Cerdanyola y se aventura por el Bosc Gran de Can Catà. Una excursión con árboles y sombras, perfecta para el calor de septiembre. En el perfil de WikiLoc de Enric Llinares, experto montañero que se esconde bajo el pseudónimo de ‘sherpa’ de Collserola, tienes la ruta. Una excursión de tres horas con ruinas, vistas y senderos de fantasía. “Uno de los lugares con más encanto de Collserola”, promete.

El bosque Gran de Can Catà, en Cerdanyola. / Enric Llinares (@sherpadecollserola)

Si buscas algo más cultural, ve a la capital del Baix Camp, a Reus. Aquí puedes hacer la ruta del modernismo para descubrir las joyas que esconde la ciudad. En total, 80 edificios catalogados. Por ejemplo, Domènech i Montaner, autor del Palau de la Música, del Castell dels Tres Dracs o del recinto modernista de Sant Pau, cuenta con joyas imperdibles en Reus, como el Institut Pere Mata de Reus (un mini Sant Pau) o la Casa Navàs, una obra que nada tiene que envidiar a las joyas del paseo de Gràcia de Barcelona.

¿Aprovechando el último mes de calor para ir a echarte unos bañitos? Seguro que te suenan las playas de Altafulla y Tamarit, en el Tarragonès. Cada año se cuelan en las recomendaciones de playas monumentales de Catalunya, lo que ha causado que se masifiquen. ¿Lo bueno? Son amplias, así que seguro que encuentras un trozo de arena donde dejar la toalla. Si eres de los que madruga, ve a la cala Jovera, en el extremo sur de Tamarit, en el camino de ronda. Una pequeña cala con un castillo sobre un precipicio, una vista pictórica imprescindible.

La playa de Tamarit, con el castillo frente al mar. / Archivo

Por último, una llena de deporte: Siurana. Este municipio del Priorat (que suele colarse en las listas de los pueblos más bonitos de la península) está situado sobre un peñón, lo que le otorga vistas increíbles del Montsant y las montañas de Prades. Además, sus calles empedradas medievales están llenas de rincones fotográficos y terrazas donde comer o tomar algo con un paisaje de postal. Del pueblo salen decenas de senderos que bajan hasta el pantano, una zona donde echarse unos largos o practicar kayak. Y si eres más de deporte en seco, la zona es también un famoso punto de escalada.