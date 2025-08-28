Planes en Barcelona para esquivar el bajón posvacacional

Estás avisado: no mires el calendario si no quieres que se te escape un grito de terror. Sí, se acaba agosto y septiembre está acechándote a lo Jack Nicholson a través de la puerta en ‘El resplandor’. Vuelven la rutina, las alarmas, los madrugones, los tápers y los atascos. ¿Necesitas algún tipo de motivación para no acabar la semana llamando al teléfono de la esperanza? Apunta: planes para esquivar el bajón postvacacional.

1. Spa para la cabeza

Alivia tensiones

Migrañas, tensión, dolor de cabeza, nervios… Sí, todos los síntomas vinculados a la vuelta de la rutina o a leer sobre la paternidad de Bertín Osborne. No es de extrañar que cada vez esté más de moda el spa para la cabeza (también conocido con los términos ingleses ‘head spa’ y ‘hair spa’), una tendencia del bienestar exportada de Japón. En líneas generales, se trata de un tipo de spa que se concentra en una de las zonas que más estrés acumula: la cabeza. Liberándola de tensiones a través de masajes, cremas, aceites y terapias con agua, el cuerpo se aligera y la mente respira un poco más.

Ante el auge de los masajes capilares, cada vez es más fácil encontrarlos en espacios que van más allá del típico balneario, como en salones de cuidado personal y peluquerías. Un ejemplo es Le Manicure que, tras una década de experiencia en manicura y pedicura, este julio abrió una nueva sucursal en Còrsega, 249, con el spa para la cabeza como uno de sus principales reclamos.

“Mucha gente nos pedía el masaje en la cabeza, así que tenía ganas de hacer un ‘head spa’ […]. Hay mucha gente que viene muy enfadada por cosas del día a día. Esto alivia mucho, ya que te destensa zonas que normalmente no reciben mimos y relaja puntos de fricción cotidiana”, cuenta Olga Tarapiella, fundadora. Lo que diferencia este masaje de uno de un spa tradicional es que usa tecnología exportada de Japón: desde una silla totalmente reclinable que se adapta a las diferentes etapas del masaje hasta una cascada de agua para el cráneo. Una experiencia de bienestar totalmente inmersiva. “Hay clientes que incluso se han dormido”, ríe Olga.

Un momento del 'head spa' en Le Manicure. / Jordi Cotrina

Otro local que ofrece estos masajes (los han bautizado como ‘hair spa’) es la peluquería Mi Momento (Verdi, 49), un imán de virales en redes, con vídeos que superan el millón de visitas. Aunque cuentan con tecnología similar −aquí también hay una cascada de agua importada de Japón−, se centran más en la parte de la peluquería y la salud capilar. Eso sí, como trabajan el cuero cabelludo, “hasta calvos lo pueden disfrutar. Es el retorno de los calvos a la peluquería”, bromea Eva, fundadora del espacio, diseñado para el relax.

Cascada de agua en la peluquería Mi Momento. / Marc Asensio Clupes / EPC

2. Locales antiestrés

Desahógate a lo cavernícola

¿Un masaje no es suficiente y tú lo que necesitas para superar el trauma de la rutina es liarte a golpes y gritos? Ríndete a tus instintos más prehistóricos disfrutando de locales antiestrés. En Barcelona encontrarás de todo. Desde sitos donde gritar hasta donde pegar puñetazos y destruir televisiones a golpe de bate.

La primera forma de calmar tu Hulk: el boxeo. Es uno de los deportes más de moda, perfecto para ir a darle a un saco después de una reunión que podría haber sido un email o de abrir Idealista. Uno de los clubes de boxeo favoritos de Instagram es Brooklyn Fitboxing, donde mezclan puñetazos con cardio, música y gamificación. Perfecto para amateurs. Lo encontrarás en una decena de ubicaciones: Eixample (Muntaner, 118; Ausiàs March, 145), Gràcia (Gran de Gracìa, 13; Escorial, 102), Sant Andreu (Potosí, 2), Les Corts (Joan Güell, 220), Poblenou (Diagonal, 97), Sant Antoni (Tamarit, 96), Sant Martí (Espronceda, 256) y Sants (Numància, 20).

Dos clientes sacan adrenalina en la habitación de la rabia de Axerum. / Marí Fradera

Otro lugar donde soltar endorfinas a base de palos: las salas de la rabia. Sí, es lo que suena. Habitaciones donde pagas por objetos y muebles que te puedes cargar a golpe de bate. Aquí pondrás en duda lo de que la violencia quizá no es la respuesta. En Barcelona (y alrededores) lo tienes en varias salas: Axerum (Vilanoveta, 3, Vilanova i la Geltrú), The Rage Room (Pau Alsina, 20, Barcelona) y Mega Game Cornellà (paseo dels Ferrocarrils Catalans, 138, Cornellá de Llobregat).

Si la violencia no es lo tuyo y tú quieres gritar que ni Mariah Carey haciendo gorgoritos, pásate por el Espai Coriveu (Montmany, 17). Aquí alquilan salas insonorizadas, perfectas tanto para soltar la ira a base de gritos como para cantar tu canción favorita hasta que el enfado se diluya.

3. Back to Hogwarts Day

Efeméride de Harry Potter

Otra forma de hacer más llevadera la rutina es llenando tu tiempo libre. Así que pásate por el cine, que viene cargado de eventos. Por ejemplo, como todos los fans de la saga de Harry Potter sabrán, el día 1 de septiembre se celebra mundialmente el ‘Back to Hogwarts Day’, el día en que se celebra que empieza el nuevo curso de la escuela de magia y hechicería. Este año, coincide con el 20º aniversario de la cuarta entrega: 'Harry Potter y el Cáliz de Fuego'. Así que salas como Mooby Aribau (Aribau, 8-10), Cinesa SOM Multiespai (avenida Rio de Janeiro, 42) o Yelmo de Westfield La Maquinista (Potosí, 2) lo celebrarán con una reposición del filme.

Anterior edición del trivial mágico del 'Back to Hogwarts Day'. / Roger Belso

Eso sí, si buscas un plan a lo grande, pásate por el templo del frikismo cinéfilo: los Cines Cines Filmax Gran Via 4DX (Gran Via 2, Granvia de L’Hospitalet, 75, L'Hospitalet de Llobregat). Serán los únicos en Catalunya que montarán un evento a gran escala. Habrá ‘photocalls’, paraditas de ‘merchandising’ y un trivial mágico de 45 minutos durante el cual el público, dividido en cuatro equipos, uno por cada casa de la escuela, deberá responder preguntas. Y sí, serán difíciles, “para fans verdaderos”, prometen. Además, entre todos los asistentes se sorteará una Nimbus 2000, la escoba de Harry Potter.

4. Papelerías virales

Nuevo curso, nuevo material

Última recomendación para que la rutina no se te haga más pesada que el YouTube de Frank Cuesta: ríndete al capitalismo y haz ‘shopping’ en papelerías. La motivación perfecta para arrancar el curso. Sin duda, la ruta arranca en Raima (Comtal, 27), la papelería más grande de Europa y una estrella en redes sociales: su amplísimo catálogo de productos, el ‘art bar’ que ocupa la última planta de la tienda o la terraza clandestina son algunos de sus grandes reclamos.

Un rincón de Raima. / JORDI OTIX

Pásate también por Muji (L'Illa Diagonal, Diagonal, 577; paseo de Gràcia, 21), cadena japonesa que cada septiembre se anota decenas de virales. Sus bolígrafos, libretas, organizadores, carpetas, lápices y rotuladores captan millones de ‘likes’ entre forofos que presumen de sus compras a través de ‘hauls’ (manidísimo formato de vídeo donde fans de una marca enseñan producto a producto sus adquisiciones).

Agenda Hobonichi para 2024. / Entropía

Otra marca japonesa que sí o sí te sonará si tienes redes sociales: Hobonichi. Son las agendas más cotizadas del mundo. Las unidades que venden son limitadas, hacen ‘sold out’ el primer día que salen a la venta y hasta tienen listas de espera para comprarlas. Un fenómeno de masas que no tiene nada que envidiar a los Labubu. La clave del éxito es que van más allá de la agenda típica y se asemejan más a un diario de vida, perfecto para personas creativas y que les gusta documentar su día a día. En Barcelona las encontrarás en Entropía (Aribau 127), que este 1 de septiembre sacarán una nueva tanda a la venta. Corre, corre, que volarán.