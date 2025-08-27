Dónde hacerse fotos en Barcelona con un 'Tiburón' de Spielberg de tamaño real

Se prevén avistamientos de tiburón en Barcelona. Que no cunda el pánico: no hace falta que retires la toalla y huyas de la costa como Naomi Watts en ‘Lo imposible’. Podrás ver del depredador marino más famoso en la tranquilidad de una butaca de cine. Sí, 'Tiburón' ('Jaws', en inglés), el clásico de terror veraniego de Spielberg, vuelve a la gran pantalla para celebrar que cumple 50 años.

La mejor forma de celebrar el aniversario es en el templo del frikismo cinéfilo: los Cines Cines Filmax Gran Via 4DX (Gran Via 2, Granvia de L’Hospitalet, 75, L'Hospitalet de Llobregat), que a base de eventos temáticos −dedicados desde a la saga ‘Harry Potter’ como a la trilogía ‘Regreso al Futuro’− ya se han convertido en un punto de peregrinación habitual para todos los movimientos fan de Barcelona.

Roger Belso, uno de los organizadores del evento, posa con el clon del Tiburón de Spielberg en los Cines Filmax Gran Vía. / A.S.

Los días 29, 30 y 31 de agosto organizan visionados llenos de actividades. Más allá de proyecciones en 4DX, la tecnología de cine inmersivo, habrá dos ‘photocalls’, uno con el cartel de Amity Island (donde transcurre la película) y otro con una cabeza de tiburón que sí, será tamaño real, “a escala 1:1”, promete Roger Belso, uno de los organizadores. “Podrás sacarte la mítica foto de Spielberg dentro de la mandíbula del tiburón”. En total, una escultura de 80 kilos, 2,20 m de largo, 1,50 m de ancho y 1,40 m de alto, hecha por un maestro fallero con gomaespuma. Además de fotografías, la jornada contará con entradas coleccionables y el sorteo de una colección de Funko Pop del 50º aniversario de la película.

Más proyecciones especiales

Aunque sea la propuesta más espectacular para celebrar el aniversario, no serán los únicos cines que organicen proyecciones especiales. Entre finales de agosto y mediados de septiembre, la película vuelve a la taquilla del Mooby Aribau (Aribau, 8-10), del Yelmo de Westfield La Maquinista (Potosí, 2) y del Phenomena (Sant Antoni Maria Claret, 168), entre otros. Este año, vuelve a la rutina como hacía la Pantoja, enseñando "dientes, dientes" (aunque sean de Tiburón).