¿Qué hacer hoy en Barcelona? Los mejores planes de la semana

En el aire conmovido...

Homenaje a Federico García Lorca

Último mes para pasarse por 'En el aire conmovido...: Imagen, emoción, utopía', la exposición veraniega que el CCCB dedica a Federico García Lorca y su concepto del "duende". Una reflexión poética a través de trescientas piezas (películas, pinturas, esculturas, bocetos, poemas...) de Brecht, Camarón, Colita, Dalí, Giacometti, Goethe, Goya, Hugo, Jahnsen, Lorca, Mercadier, Miró, Pasolini, Picasso, Rodin, Trouvé o Zürn, entre otros.

Dónde: CCCB (Montalegre, 5).

Cuándo: hasta el 28 de septiembre.

Back to Hogwarts Day

Harry Potter vuelve al cine

Cada 1 de septiembre, los fans de Harry Potter celebran el 'Back to Hogwarts Day', el día de vuelta al cole a Hogwarts, la academia de hechicería. Este año coincide con el 20 aniversario de la cuarta entrega de la saga: 'Harry Potter y el Cáliz de Fuego', y Barcelona se une a la celebración con una reposición de la película en los cines Mooby Aribau, Cinesa SOM Multiespai y Cines Cines Filmax Gran Via 4DX.

Dónde: Mooby Aribau (Aribau, 8-10); Cinesa SOM Multiespai (avenida Rio de Janeiro, 42); Cines Cines Filmax Gran Via 4DX (Gran Via 2, Granvia de L’Hospitalet, 75, L'Hospitalet de Llobregat).

Cuándo: del 31 de agosto al 1 de septiembre.

Tiburón, 50 aniversario

Spielberg, en el cine

El clásico veraniego de Spielberg cumple 50 años. El terror marítimo de 'Tiburón' vuelve a las pantallas para celebrar su cumpleaños. Decenas de salas volverán a proyectar la película, desde el Phenomena hasta los cines Mooby. Pero si quieres una experiencia totalmente inmersiva: pásate por Cines Cines Filmax Gran Via 4DX, donde habrá un fotomatón con una boca gigante del tiburón (para recrear la mítica foto que Spielberg tomó con la maqueta original) y donde se proyectará la peli en 4DX por primera vez.

Dónde: Cines Cines Filmax Gran Via 4DX (Gran Via 2, Granvia de L’Hospitalet, 75, L'Hospitalet de Llobregat).

Cuándo: del 29 al 31 de agosto.

Festa Major de Sants

Fiestas populares

Y después de las de Gràcia, llegan las de Sants. Una semana de ocio, fiesta, cultura popular y calles decoradas (en total, 11). Habrá espectáculos de fuego, exposiciones, bailes populares, correbares 'drag' (corredrags), comilonas callejeras, mercadillos y mucho más. Aquí tienes el mapa de los adornos callejeros, el programa de conciertos y actividades familiares y las joyitas de la Festa Major.

Cuándo: hasta el 31 de agosto.

Sants preparándose para las fiestas de 2025. / Zowy Voeten

Noche de disfraces de Britney Spears

Homenaje a la princesa del pop

¿Conoces el bar Mona Lisa BCN? Está consagrado al culto de Britney Spears: tienen un cuadro de la Gioconda con la cara de la princesa del pop, rincones llenos de sus fotos e incluso un hilo musical que reproduce su discografía constantemente. Este viernes organizan un concurso de disfraces con temática Britney Spears y otras divas del pop.

Dónde: Mona Lisa BCN (Consell de Cent, 551).

Cuándo: 29 de agosto, a partir de las 22 h.

Simfonies de ciutat

Cinefórum de verano del CCCB

El CCCB vuelve a acoger su ciclo de cinefórum 'Simfonies de ciutat'. Películas gratis, hechas por mujeres en 2024, y que retratan Barcelona y su área metropolitana. Una oportunidad para poner rostro a diferentes historias y facetas de la ciudad.

Dónde: CCCB (Montalegre, 5).

Cuándo: hasta el 31 de agosto.

Verano en el Palau

Miércoles de música clásica

Cada miércoles de agosto, el Palau de la Música acoge el ciclo Verano en el Palau, con conciertos a piano interpretados por músicos jóvenes de renombre internacional. Enrique Bagaría, Martina Filjak y Annika Treutler son los próximos artistas que se subirán sobre el escenario de la sala modernista, que interpretarán clásicos de artistas como Schumann, Händel, Liszt, Brahms y Albéniz.

Dónde: Palau de la Música Catalana (Palau de la Música, 4-6).

Cuándo: hasta el 27 de agosto.

L'hora màgica del monestir de Pedralbes

Atardeceres góticos

Ya puedes pasarte por L'hora màgica del monestir de Pedralbes, la tradicional apertura de puertas veraniega con la que el monasterio pone su claustro gótico -considerado uno de los más grandes del mundo- a disposición de la ciudadanía, para que lo disfrute bajo el encanto de las últimas luces del día. Cada martes y viernes, entre las 18 y las 21 h, entrada gratis (y sin reserva previa).

Dónde: Monestir de Pedralbes (Baixada del monestir, 9).

Cuándo: hasta el 19 de septiembre.

Claustro del monasterio de Pedralbes al anochecer. / Ajuntament de Barcelona

Mecal Air Barcelona 2025

Cortometrajes al aire libre

Sesiones temáticas de cortometrajes gratis a la fresca. Este es el reclamo del Mecal Air Barcelona 2025, que un verano más ofrece proyecciones con entrada libre en el Poblenou. Cortometrajes eróticos, de comedia, de terror... Sí, cada semana, una temática distinta.

Dónde: Museu Can Framis (Roc Boronat, 116-126).

Cuándo: hasta el 29 de agosto.

Antarctica Experience

Un documental inmersivo

Abre las puertas un nuevo espacio inmersivo en Barcelona: Giga, una instalación tecnológica bajo la cúpula de las Arenas centrada en este tipo de experiencias. Su primera propuesta es Antarctica Experience, un documental inmersivo que explora la Antártida y la vida de los pingüinos. 1.800 m² de exhibición con una hora aproximada de recorrido y zonas con tobogán, peluches, figuras gigantes, proyecciones tecnológicas y más.

Dónde: Arenas de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 385).

Llega Antarctica Experience, exposición inmersiva en la cúpula de las Arenas. / MANU MITRU / EPC

Laberint de palla

Piérdete en un laberinto

¿Buscando un plan 'outdoor' diferente? Haz una escapada a La Segarra. A una hora de Barcelona está Sant Ramon, donde han instalado un laberinto de paja donde no solo corres riesgo de perderte: para salir debes resolver un enigma. Sin más spoilers, una experiencia natural que este año cumple cinco ediciones y que promete la misma emoción que una escape room. Además, puedes aprovechar tu visita para visitar el encanto del pueblo y su gran monasterio barroco.

Dónde: Laberint de Palla (carretera dirección Sant Guim de Freixenet, Sant Ramon, La Segarra).

Cuándo: hasta el 14 de septiembre.

Vista áerea de uno de los Laberint de palla de organizados en Sant Ramon. / Laberint de palla

Nits en Viu

Música en el Poble Espanyol

Vuelve el ciclo de versiones del Poble Espanyol. El concepto es simple: música al aire libre, gastronomía, bebidas y mucho baile. Nits en Viu se divide en cuatro ciclos, para todos los gustos: Fiesta Caribe (salsa y bachata), Rock&Grill (rock y barbacoa), The 90’s Queens’ Nights (homenaje a las divas de los 90) y Fritanga! (tapeo y rumba).

Dónde: Poble Espanyol (avenida de Francesc Ferrer i Guàrdia, 13).

Cuándo: hasta el 31 de agosto.

Dino Expo XXL

5.000 m² de dinosaurios

Los animales más itinerantes después de los músicos de Bremen han llegado a Vilanova i la Geltrú. Es aquí donde pasará el verano la Dino Expo XXL, sí, la famosa exposición gigante dedicada a los dinosarios que ya ha pasado por Catalunyas. En total, 5.000 metros cuadrados de aventura, con 120 maquetas a escala real y escenografía vegetal y lumínica para sumergirte en la experiencia. 'Selfies’ garantizados.

Dónde: Dixo Expo XXL (ronda de Europa, s/n, Vilanova i la Geltrú).

Cuándo: hasta el 24 de agosto.

Maquetas de dinosaurios en la Dino Expo World Tour XXL. / Dino Expo

Petra: la gloria de los nabateos

Una aventura en 4DX

Súbete a una máquina del tiempo directo a la Jordania del siglo VIII a.C. Así es 'Petra: la gloria de los nabateos', la nueva aventura inmersiva en Barcelona que usa unas gafas de RV y una silla con efectos multisensoriales: temblores en el suelo, brisa, e incluso olores. Los que lo han probado ya lo proclaman como la evolución del cine 4DX.

Dónde: Reial Cercle Artístic (Arcs, 5).

Cuándo: hasta el 31 de agosto.

Las sillas multisensoriales de la exposición inmersiva. / Dream Vortex

Citissimum Altissimum Fortissimum

Juega a pelota en un museo

El Santa Mònica acoge durante el verano ‘Citissimum Altissimum Fortissimum’, una exposición que disecciona el deporte como espectáculo de masas (vamos, la idea del “pan y circo”). Como es habitual, se trata de una exposición didáctica e inmersiva, con zonas con juegos, balones y pruebas deportivas. Sudarás (pero con gusto).

Dónde: Centre d'Arts Santa Mònica (Rambla, 7).

Cuándo: hasta el 14 de septiembre.

Inauguración de la exposición 'Citissimum Altissimum Fortissimum' en el Arts Santa Mònica. / Checho Tamayo

Dalí Íntimo

Un homenaje surrealista

Dalí y el fotógrafo francés Jaques Léonard desarrollaron una amistad que desembocó en una serie de reportajes fotográficos tomados durante los 50. La exposición 'Dalí Íntimo' recupera estas imágenes para conocer más la vida, la personalidad y la cotidianidad del artista.

Dónde: Reial Cercle Artístic de Barcelona (Arcs, 5).

Cuándo: hasta el 1 de septiembre.

Creant personatges de cinema

Exposición de Grangel Studio

Casa Seat cumple 5 años, y lo celebra con una gran exposición dedicada al estudio barcelonés Grangel Studio, encargados del diseño de personajes de míticas películas como 'La novia cadáver', 'Kung Fu Panda' o 'Cómo entrenar a tu dragón'. La muestra, bautizada como 'Creant personatges de cinema', recoge 300 obras originales que encantarán a los fans de las películas.

Dónde: Casa Seat (paseo de Gràcia, 109).

Cuándo: hasta el 4 de septiembre.

Rubens y los artistas del Barroco flamenco. Colecciones del Museo del Prado

El Prado, en Barcelona

El CaixaFòrum Barcelona acoge la muestra 'Rubens y los artistas del Barroco flamenco. Colecciones del Museo del Prado', que reúne obras y objetos procedentes de los fondos menos conocidos del Museo Nacional del Prado de Rubens y otros artistas de la misma órbita como Van Dyck, Jordaens o Brueghel.

Dónde: CaixaFòrum Barcelona (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).

Cuándo: hasta el 21 de septiembre.

'El juicio de París', de Rubens, llega al CaixaFòrum Barcelona. / Anabella Noé Condoleo

House of Candy

2.000 metros cuadrados de dulce

Los creadores del White Rabbit (paseo de Gràcia, 55) vuelven a la carga con un nuevo plan en Barcelona: House of Candy, un macroespacio inmersivo dedicado a las gominolas. En total, más de una decena de salas temáticas, cada una con diferentes atracciones dulces y fantasiosas, desde helados gigantes hasta espejos que hablan en habitaciones repletas de golosinas.

Dónde: House of Candy (Gran Via de les Corts Catalanes, 620).

Una de las habitaciones de House of Candy. / Marc Asensio

Universo Goya

La exposición inmersiva dedicada al autor

Un homenaje a la vida y a la obra de Goya, que gracias a la tecnología inmersiva cobra nueva vida. Así es la exposición ‘Universo Goya. Entre la luz y la oscuridad’, la última producción de Layers of Reality, un recopilatorio de las obras más icónicas del artista en un recorrido artístico de más de una hora.

Dónde: Centre d'Art Amatller (paseo de Gràcia, 41).

Presentación de la exposición inmersiva universo Goya en el Centre d'Art Amatller de Barcelona. / Marta Pérez

Titanic The Exhibition

El barco más famoso de la historia, en Barcelona

El farol de cabecera del palo de proa del Titanic, un telégrafo del barco, una botella de champán o un anillo de filigranas con diamantes son algunos de los 200 objetos originales recuperados del naufragio del Titanic que llegan a Barcelona con 'Titanic The Exhibition'. Esta exposición inmersiva, además de la colección de objetos, tendrá zonas con recreaciones de los espacios del barco más emblemáticos, para sentirte como un pasajero más (aunque sin acabar bañado por agua).

Dónde: Espacio Inmersa (Llull, 119).