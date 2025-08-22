¿Qué hace un gallo en la plaza de Espanya de Barcelona?

¿¿¿Quiiiiiiquiriquiiiii??? El grito de granja resuena a todo pulmón en medio de la plaza de Espanya. Se te pone la piel de gallina por pura empatía. Ahí está, rodeado de transeúntes con cara de haber visto un marciano. Es un señor gallo de 3 kilos, nada de peso pluma. Blanco, chulesco, con la cresta ondeando al viento. “Ayer fue a la peluquería”, sonríe la dueña. En Instagram se le puede ver secándose las plumas con secador. Se pasea por el asfalto con andares de ‘influencer’ y mil móviles disparándole a discreción. Más bocas abiertas que al ver a Bertín Osborne ejerciendo de padre del año en el ‘¡Hola!’. Cada vez que sale de paseo -era de esperar- se monta el pollo.

Ana, de paseo con su gallo por la plaza de Espanya. / Zowy Voeten / EPC

Se llama Llopito. Sr. Llopito, en Instagram. Es un gallo que no se pone gallito. “No pica”, te garantizan mientras él te mira con resignación perruna. No te fíes: le encanta picotear zapatillas. Si le tiras una, se irá volando a por ella igual que un perro. Se mueve por Barcelona en metro, bus, moto, incluso se le ha visto en limusina. Hace la siesta y celebra años con tarta y velas. Tiene perro de peluche y hasta pajarita para ocasiones especiales. Le encanta el yogur griego y las magdalenas del Mercadona. “Ahora hemos descubierto que le gusta el queso semicurado”, cuenta Ana con naturalidad doméstica.

Llopito posa en el mostrador del quiosco de la plaza de Espanya. / Zowy Voeten / EPC

Es la que sonríe tras la cresta con orgullo maternal: Ana Nelva Saavedra. 60 años. Vino de Bolivia hace 25. “Cosas de la crisis”. Y a empezar de cero. Hace tres años que atiende con su hija Karen el quiosco de la plaza de Espanya, el que está en la esquina con la calle de Tarragona. “Cuesta un poquito”, lo dice sin tono de queja aunque podría. Llegan a trabajar 15 horas al día. “Desde las 9 hasta… No hay hora de salida”, se encoge de hombros. “Pero hay que trabajar, a eso hemos venido”.

El quinto "hermano"

Tiene 4 hijos, 4 nietos, una quinta en camino. Y el gallo. El quinto “hermano”, se ríe Karen. “Es un miembro de la familia ya”, asiente Ana. Lo suelen traer al quiosco alguna tarde, sobre todo los fines de semana. “Viene tu hermano a acompañarte a que vendas”, le dice Ana a su hija. Y el gallo se pone en el mostrador a picotear la calculadora.

Corrillo familiar junto al quiosco. Ana, su hija Karen, tres nietos y el gallo. / Zowy Voeten / EPC

“Mi padre también crió un pollo pequeñito en Bolivia”, recuerda Ana. “Lo tuvo unos 10 años”. Así que Llopito les recuerda a casa. Se lo dio un exvecino de Bolivia que ahora vive en Sabadell. Él conoció a la mascota del padre. Y se acordó de ellos cuando le regalaron el pollo en un huerto. Apareció con él de sorpresa en el cumpleaños de un nieto. Aún no sabían si sería gallo o gallina. “Nunca pensamos que iba a crecer, que iba a cagar –se ríe Ana-, que iba a cantar. Pero nos encariñamos y ya no hay manera”. No han dejado de comer pollo, dicen con la boca pequeña, pero sin que Llopito se entere. “Porque no lo asocias”, se justifica la dueña.

De paseo por el centro comercial Arenas de Barcelona. / Zowy Voeten / EPC

“Los vecinos se molestan un poquito”, asume Ana con pudor. El gallo vive en L’Hospitalet. Se echa a cantar cada mañana a las 8. “Después no molesta –promete la dueña-: se va a la cocina, se caga en todo el piso -se ríe-. Y a limpiar, ya estamos acostumbrados”. En Francia, el canto del gallo ha sido declarado "patrimonio sensorial".

Llopito, sacando pechuga en medio de la plaza. / Zowy Voeten / EPC

Llopito se te acerca sacando pechuga, cacarea por lo bajini, suelta un par de quiquiriquis. Tú le sonríes y besuqueas hasta que Karen te informa de que eso es lo que hacen los gallos para cortejar a las gallinas. Llopito no tiene novias, como mucho a veces intima con su perro de peluche. “Lo llevamos una vez a un huerto que tenía bastantes gallinas –recuerda Ana-. Lo dejamos allí en el gallinero un ratito pero… nada, nada”.

Ana pasea con Llopito en brazos ante el revuelo callejero. / Zowy Voeten / EPC

“¿Chicken?”, exclaman los turistas al verlo dando un respingo. “Vuelta y vuelta”, indica con gesto de sartén un paseante poco empático. “Hay quien se acerca a tocarlo para ver si es de verdad”, asegura Ana. “¡Qué educado!”, se asombra una señora al verlo tan pancho. “Aquí no te lo esperas –dice una madre con su hija-, y alegra la vista”. Las dos se quedan un rato hipnotizadas. “Míralo, ¡qué feliz!”. Se para en seco mucho mirón, sí, pero el gallo no aumenta las ventas del quiosco.

Ana y Llopito posan en el quiosco. / Zowy Voeten / EPC

“Hay muchísima gente que tiene pollos de mascota”, asegura Ana. No lo parece. Se monta revuelo callejero en cuanto Llopito sale de paseo. El gallo ya ha ido a ver hasta la Sagrada Família. Ana lo lleva bajo el brazo, lo suelta a ratos por la acera. No le gusta nada el césped, por cierto. Y sí, le obedece, sobre todo cuando le enseña la mano llena de pienso.

Hugo, uno de los nietos de Ana, con Llopito en brazos. / Zowy Voeten / EPC

“Pueden ser muy buenas mascotas”. Lo dice una veterinaria clínica, Marta Legido. Los gallos –detalla- “solo se ponen gallitos si deben defender el territorio o tienen hembras a las que deben ‘conquistar’ para aparearse”. Llopito –intenta identificar- podría ser un gallo andaluz blanco, o quizá de la raza Leghorn, es difícil distinguirlos. Suelen vivir una media de 5 a 8 años. “Pero bien cuidados –añade- pueden llegar a vivir más de 10”. “Los pollos –titula ya algún artículo- son los nuevos perros”. Solo hay que rebuscar un poco por Google. Se venden mil accesorios: gafas, sombreros, suéters, tutús, cascos de moto, hasta brazos musculosos de pega.

Una gallina con brazos musculosos de pega de Amazon. / .

No es la única mascota de granja que se avista por Barcelona. Un pato se ha convertido en la atracción de Sant Antoni. En realidad es una pata: se llama Messala, como el malo de ‘Ben-Hur’. Esta solo da guerra, garantiza el dueño, cuando tiene hambre y no le das salchichas. Se la puede avistar cada día de Encants en uno de los puestos de Sant Antoni, justo enfrente del bar Amigó, en la calle de Tamarit. Ahí estará este viernes y sábado.

La pata Messala saluda a su dueño, Carlos Gutiérrez, junto a su puesto de los Encants de Sant Antoni. / ELISENDA PONS

“Las aves son muy inteligentes”, apunta Xavi Valls. Él atiende animales exóticos desde hace 25 años. Se les llama NAC: Nuevos Animales de Compañía. Su evolución, dice, ha sido "natural". Se han ido limitando las importaciones y se han sustituido tarántulas y tucanes por animales más cercanos. Los de granja se ven cada vez con más asiduidad, cuenta. “Algún conejo de esos que pesan 8 kilos, alguna gallina, oca, pato, faisán…”. ¿Lo más raro que ha visto? “Recuerdo a una señora que indultó del Mercadona a un caracol y como se le cayó y se le rompió el caparazón, me lo trajo para repararlo”.