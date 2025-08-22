De Britney Spears a la Carrà: templos dedicados a las divas del pop en Barcelona

Para ver a la Gioconda no hace falta ir al Louvre. ¿Sabías que en Barcelona se esconde una copia del cuadro? Eso sí, actualizada. En vez de la tradicional cara de la media sonrisa, está puesta la de Britney Spears. Para encontrártela tendrás que pasarte por Mona Lisa BCN (Consell de Cent, 551), un bar consagrado al culto de la princesa del pop donde, además de la reinterpretación del cuadro de Da Vinci, también hay un muro recargado de fotografías de Britney, suena un hilo musical que la homenajea constantemente (los jueves y viernes suena exclusivamente su discografía) e, incluso, organiza concursos de disfraces de Britney. El próximo, el viernes 29 de agosto.

Postureo con Britney en Mona Lisa. / Irene Vilà Capafons / EPC

El Mona Lisa es uno de los muchos templos pop escondidos por Barcelona, bares donde se reza a las divas más icónicas de la música y el cine. Otro punto de peregrinación es LaCarrà (Muntaner, 34), dedicado a la mítica Raffaella Carrà. Situado en el 'Gaixample', es un pequeño y colorido bar con estética sesentera y, obviamente, decenas de fotografías de la diva italiana, cuya mirada te persigue desde cualquier esquina del bar. Un rincón de encuentro para la comunidad LGTBI que ofrece periódicos ‘shows drag’. Ideal para rememorar el petardeo que tanto caracterizó a la Carrà.

Ambientación sesentera y murales consagrados a la Carrà en el Gaixample. / LaCarrà

Apunta también el Priscilla Cafè (Consell de Cent, 273), otro templo pop. Su interior, más recargado que un set de Almodóvar, es una constante de referencias pop. Imágenes de películas y artistas icónicos que han marcado la historia del cine, la música y la farándula. Incluso te puedes topar con brazos y tacones de cupletista saliendo de las paredes. Por supuesto, como indica su nombre, la ambientación general remite al clásico 'Las aventuras de Priscilla, reina del desierto', con zonas que parecen sacadas de un lujoso camerino para travestís, llenas de espejos y hasta con secadores de casco de peluquería.

Última recomendación. Puerta con puerta del Priscilla está el Elvira Café (Consell de Cent, 275), donde todo el colorido de su hermano mellizo se desvanece. Autodefinido como bar ‘queer goth’ es un homenaje a la estrecha relación entre la cultura LGTBI y las películas de terror. Aquí hay constantes referencias al cine de horror, como ‘Carrie’. Pero, si este bar se consagra a una diva en concreto es a Cassandra Peterson, que con su mítico alter ego de Elvira vinculó el mundo del terror a las categorías de ‘camp’ y ‘queer’, gracias a lo cual inspiró a tantos iconos del petardeo, como la ‘drag queen’ RuPaul. Cuatro locales imprescindibles donde cada rincón es digno de subir a ‘stories’.