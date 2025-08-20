Más allá de calles decoradas y castellers: planes para exprimir a fondo las fiestas de Sants de Barcelona

Agosto es la época de oro para las fiestas mayores. Festes de Gràcia vs Festa Major de Sants. Una (sana) competición que año tras año deja a la altura del betún el clásico Barça-Madrid. Las similitudes son obvias: con un fin de semana de diferencia, ambas presentan llamativas calles decoradas y una nutrida agenda de conciertos en un mes con agendas culturales muy yermas por toda la ciudad. ¿Ya disfrutaste de Gràcia y ahora quieres exprimir Sants? Apunta, aquí tienes propuestas muy atractivas que quizá se te pasaron por alto en el programa.

La calle Vallespir de Dalt, decorada como Charlie y la fábrica de Chocolate, en una anterior edición de la fiesta mayor. / JORDI OTIX / EPC

Las fiestas empiezan este sábado, día 23, y se alargarán hasta el 31 de agosto. Uno de los planes que más se repite este año son los juegos de mesa. No es de extrañar: están muy de moda en la ciudad, con cada vez más adeptos. A lo largo de la fiesta mayor habrá muchas oportunidades para unirse a sesiones conducidas por expertos.

Por ejemplo, algunos de los maestros lúdicos son la asociación Sants-Niggurath, consagrada a los juegos de rol y de mesa. Podrás probar sus juegos el sábado 23 de agosto (de 18 a 20 h, en calle Papin), el 27 de agosto (de 18.30 a 20.30 h, en calle Sagunt), y el 30 de agosto (de 11 a 13.30 h, en plaza de la Farga, y de 17 a 21 h en Lleialtat Santsenca, Olzinelles, 31). ¿Quieres disfrutar de juegos de mesa a lo grande? Hazlo literalmente y pásate por un ‘scrabble’ gigante en catalán. Será el día 30, en la plaza Bonet i Muixí. ¿Fan de 'La guerra de las galaxias'? Trivial intergaláctico en Guadiana, el día 30 a las 20 h.

Preparativos para la Festa Major de Sants, en 2024. / Joan Cortadellas

Vuelve otro éxito de anteriores fiestas mayores: el Corredrags. Una especie de ‘correbars’, pero entre escenarios con ‘drag’. Será el 24 de agosto, a las 18 h, en las calles Sagunt, Guadiana y Papin. Cada calle contará con un escenario y los grupos irán moviéndose de forma itinerante para ver todos los ‘shows’, a cargo de Ofèlia Drags, Maria Espetek y Faraonix King. Muchísimo petardeo en un plan que enamorará a los fans de los tardeos.

Última retahíla de planes: el día 24, la calle Valladolid organiza un ‘vintage market’ a patir de las 9 h. Ese mismo día, a las 22 h, la calle Papin monta un cine a la fresca, proyectando ‘Los demonios de barro’. El día 28, a las 19.30 h, una ‘masterclass’ de tango ‘queer’ en calle Valladolid. Día 29, a partir de las 10 h, mercadillo punk en Vallespir de Baix, y a las 17.30 h, torneo de futbolín en Comtes de Bell-lloc. Sí, una agenda repletísima.