Concurso paralelo
Vota tu calle favorita de las Fiestas de Gràcia 2025 en Barcelona
¿Crees que tienes más madera de jurado que Risto Mejide? Aquí podrás votar a discreción, hayas ido o no a posturear por Gràcia. Puedes pasear online por las 23 calles adornadas y dar 'me gustas' y 'no me gustas' a cada foto
Una tienda de Gràcia invita a entrar a charlar a quien se sienta solo
Este bar regala hasta gambas con la caña: dónde ir de tapas gratis en las Fiestas de Gràcia
Ana SánchezAna Sánchez
Periodista
En vez de “¿cómo estás?”, a ella le preguntan “¿que has hecho qué?”. No sabe cocinar, pero sí tirar hachas. Si le haces una pregunta retórica, lo más probable es que la responda. Autora de ‘Barcelona increíble’ (Ediciones B).
Todos los caminos conducen a Gràcia. Será el ‘place to be’ de Barcelona hasta el 21 de agosto. En sus 23 calles adornadas por los vecinos se está postureando esta semana más que Tamara Falcó en Maldivas. Paseos inmersivos por selvas mayas, colmenas, leyendas, guerras galácticas y expedientes X. ¿Ya has ido? ¿No sabes a quién contarle cuál es tu calle favorita? ¿Crees que tienes más madera de jurado que Risto Mejide? Aquí podrás votar a discreción. EL PERIÓDICO monta un concurso paralelo.
A continuación tienes fotos de tooodas las calles adornadas, las 23. Para participar, solo tienes que ir dando me gustas o no en los botoncitos que hay bajo las fotos. Tras pulsar, espera unos segundos a que se procese tu voto y verás el resultado, no seas ansias. Los resultados de la votación se darán a conocer tras el fallo oficial del jurado (19 de agosto). A ver si coincides.
‘La Jordina: la rosa de fuego’. La ganadora del año pasado revisa la leyenda de Sant Jordi en clave feminista.
‘Progrefoc’. Fue la calle la más votada hace dos años. Este 2025 da su artesanal homenaje a la cultura festiva del fuego en Gràcia.
'Llibertat contra el imperio’. Se da por hecho que La Fuerza la acompañará este año. El suyo es un paseo intergaláctico por 'Star Wars'.
‘Los tres cerditos’. La fábula clásica, replanteada en clave social.
‘Colmena’. Un panal de abejas que deja a sus visitantes con la miel en los labios.
'Selva Verdi Maya’. Viaje a las profundidades de la selva y la cultura maya.
'Cooltura Popular’. Reconocimiento a las 'colles' de cultura popular del barrio.
‘Fraternitat de Baix’, su propio nombre es el lema. Los veranos de infancia en el pueblo de los abuelos.
‘Bergatron’. Inmersión exprés en la mítica película de los 80 'Tron’.
‘The Beatles JBdbDt’. Tributo a la banda británica en el 60º aniversario de su concierto en Barcelona.
'Hale Rovira’. Un poblado hawaiano que muestra la cultura de los Mahu.
‘Arquitectura de la vida’. Formas orgánicas, como las cadenas de ADN, dialogan con el imaginario de Gaudí.
‘El laboratorio del Profesor Blanques’. Un 'lab' por el que se ha extendido el caos. Mientras trabajaban con la IA, se han creado robots y criaturas extrañas.
‘El circo de Providència’. Teletransporte directo a un circo clásico.
‘Rapinyàpolis’. Crítica visual al encarecimiento de la vivienda y sus repercusiones sociales.
‘Travessària 51’. Una ubicación secreta llena de teorías conspiranoicas, ovnis y misterios sin resolver.
‘Fraternia’. Un bosque lleno de personajes de leyenda.
‘Dentro de la mente del artista’. Inmersión en las mentes de los y las artistas.
Camping Lavanda’. La misma estética que los cámpings familiares de los años 80.
‘PerlaAnimaladaClimàtica’. Reflexión sobre los efectos del cambio climático.
‘Peña Barcelonista Gitana de Gràcia’. Homenaje a esta entidad histórica de la Vila de Gràcia.
'La Gràcia que añoramos’. Una calle del barrio de antes con la que recordar la Gràcia de las tiendas tradicionales.
‘El bestiario de la placeta’. El paseo se adentra en una cueva prehistórica.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cáceres recomienda a los mayores de 60 años no acceder a las piscinas municipales
- Alegría para los conductores en España: se libran de la ITV a partir de 2025 si su coche está en este listado
- Da buen olor y limpia al 100%: magia para tu lavadora
- Un helicóptero turístico ameriza de emergencia en la playa de la Barceloneta por una avería técnica
- Estos son los mutualistas jubilados que no cobrarán la devolución del IRPF
- La policía atribuyó al violador en serie de Gavà una veintena de agresiones más: 'Es un monstruo
- Exilio climático en el centro comercial: 'Entran aquí como si llegaran del desierto, no de Barcelona
- Manolita y Josep, históricos de las fiestas de Gràcia: 'A la mínima que programas algo vistoso, se llena la calle