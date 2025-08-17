Vota tu calle favorita de las Fiestas de Gràcia 2025 en Barcelona

Todos los caminos conducen a Gràcia. Será el ‘place to be’ de Barcelona hasta el 21 de agosto. En sus 23 calles adornadas por los vecinos se está postureando esta semana más que Tamara Falcó en Maldivas. Paseos inmersivos por selvas mayas, colmenas, leyendas, guerras galácticas y expedientes X. ¿Ya has ido? ¿No sabes a quién contarle cuál es tu calle favorita? ¿Crees que tienes más madera de jurado que Risto Mejide? Aquí podrás votar a discreción. EL PERIÓDICO monta un concurso paralelo.

A continuación tienes fotos de tooodas las calles adornadas, las 23. Para participar, solo tienes que ir dando me gustas o no en los botoncitos que hay bajo las fotos. Tras pulsar, espera unos segundos a que se procese tu voto y verás el resultado, no seas ansias. Los resultados de la votación se darán a conocer tras el fallo oficial del jurado (19 de agosto). A ver si coincides.

‘La Jordina: la rosa de fuego’. La ganadora del año pasado revisa la leyenda de Sant Jordi en clave feminista.

Mozart. / MANU MITRU / EPC

‘Progrefoc’. Fue la calle la más votada hace dos años. Este 2025 da su artesanal homenaje a la cultura festiva del fuego en Gràcia.

Progrés. / MANU MITRU / EPC

'Llibertat contra el imperio’. Se da por hecho que La Fuerza la acompañará este año. El suyo es un paseo intergaláctico por 'Star Wars'.

Darth Vader en Llibertat. / MANU MITRU / EPC

‘Los tres cerditos’. La fábula clásica, replanteada en clave social.

Lluís Vives. / MANU MITRU / EPC

‘Colmena’. Un panal de abejas que deja a sus visitantes con la miel en los labios.

Tordera. / MANU MITRU / EPC

'Selva Verdi Maya’. Viaje a las profundidades de la selva y la cultura maya.

Verdi. / Zowy Voeten / EPC

'Cooltura Popular’. Reconocimiento a las 'colles' de cultura popular del barrio.

Jesús. / MANU MITRU / EPC

‘Fraternitat de Baix’, su propio nombre es el lema. Los veranos de infancia en el pueblo de los abuelos.

Fraternitat de Baix. / MANU MITRU / EPC

‘Bergatron’. Inmersión exprés en la mítica película de los 80 'Tron’.

Berga. / Zowy Voeten / EPC

‘The Beatles JBdbDt’. Tributo a la banda británica en el 60º aniversario de su concierto en Barcelona.

Joan Blanques de Baix de Tot. / Zowy Voeten / EPC

'Hale Rovira’. Un poblado hawaiano que muestra la cultura de los Mahu.

Plaza Rovira i Trias. / Zowy Voeten / EPC

‘Arquitectura de la vida’. Formas orgánicas, como las cadenas de ADN, dialogan con el imaginario de Gaudí.

Perill. / MANU MITRU / EPC

‘El laboratorio del Profesor Blanques’. Un 'lab' por el que se ha extendido el caos. Mientras trabajaban con la IA, se han creado robots y criaturas extrañas.

Joan Blanques de Baix. / Zowy Voeten / EPC

‘El circo de Providència’. Teletransporte directo a un circo clásico.

Providència. / Zowy Voeten / EPC

‘Rapinyàpolis’. Crítica visual al encarecimiento de la vivienda y sus repercusiones sociales.

Ciudad Real. / Zowy Voeten / EPC

‘Travessària 51’. Una ubicación secreta llena de teorías conspiranoicas, ovnis y misterios sin resolver.

Travesía de Sant Antoni. / Zowy Voeten / EPC

‘Fraternia’. Un bosque lleno de personajes de leyenda.

Fraternitat de Dalt. / Manu Mitru

‘Dentro de la mente del artista’. Inmersión en las mentes de los y las artistas.

Puigmartí. / Zowy Voeten / EPC

Camping Lavanda’. La misma estética que los cámpings familiares de los años 80.

Plaza del Nord. / Zowy Voeten / EPC

‘PerlaAnimaladaClimàtica’. Reflexión sobre los efectos del cambio climático.

La Perla. / Zowy Voeten / EPC

‘Peña Barcelonista Gitana de Gràcia’. Homenaje a esta entidad histórica de la Vila de Gràcia.

Plaza del Poble Gitano. / Zowy Voeten / EPC

'La Gràcia que añoramos’. Una calle del barrio de antes con la que recordar la Gràcia de las tiendas tradicionales.

La plaza de la Vila. / Zowy Voeten / EPC

‘El bestiario de la placeta’. El paseo se adentra en una cueva prehistórica.

Sant Miquel. / Zowy Voeten / EPC

