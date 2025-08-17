Concurso paralelo

Vota tu calle favorita de las Fiestas de Gràcia 2025 en Barcelona

¿Crees que tienes más madera de jurado que Risto Mejide? Aquí podrás votar a discreción, hayas ido o no a posturear por Gràcia. Puedes pasear online por las 23 calles adornadas y dar 'me gustas' y 'no me gustas' a cada foto

Una tienda de Gràcia invita a entrar a charlar a quien se sienta solo

Este bar regala hasta gambas con la caña: dónde ir de tapas gratis en las Fiestas de Gràcia

Paseo intergaláctico por la calle Llibertat.

Paseo intergaláctico por la calle Llibertat. / MANU MITRU / EPC

Ana Sánchez

Ana Sánchez

Todos los caminos conducen a Gràcia. Será el ‘place to be’ de Barcelona hasta el 21 de agosto. En sus 23 calles adornadas por los vecinos se está postureando esta semana más que Tamara Falcó en Maldivas. Paseos inmersivos por selvas mayas, colmenas, leyendas, guerras galácticas y expedientes X. ¿Ya has ido? ¿No sabes a quién contarle cuál es tu calle favorita? ¿Crees que tienes más madera de jurado que Risto Mejide? Aquí podrás votar a discreción. EL PERIÓDICO monta un concurso paralelo.

A continuación tienes fotos de tooodas las calles adornadas, las 23. Para participar, solo tienes que ir dando me gustas o no en los botoncitos que hay bajo las fotos. Tras pulsar, espera unos segundos a que se procese tu voto y verás el resultado, no seas ansias. Los resultados de la votación se darán a conocer tras el fallo oficial del jurado (19 de agosto). A ver si coincides.

Mozart

Mozart

‘La Jordina: la rosa de fuego’. La ganadora del año pasado revisa la leyenda de Sant Jordi en clave feminista.

Barcelona, 15/08/2025. Barcelona. Fotos calles adornadas de Gràcia. Calle de Mozart: ‘La Jordina: la rosa de fuego’, una revisión de la leyenda de Sant Jordi en clave feminista.. AUTOR: Manu Mitru

Mozart. / MANU MITRU / EPC

Barcelona, 15/08/2025. Barcelona. Fotos calles adornadas de Gràcia. Mozart: ‘La Jordina: la rosa de fuego’, una revisión de la leyenda de Sant Jordi en clave feminista. AUTOR: Manu Mitru

Mozart. / MANU MITRU / EPC

Barcelona, 15/08/2025. Barcelona. Fotos calles adornadas de Gràcia. Mozart: ‘La Jordina: la rosa de fuego’, una revisión de la leyenda de Sant Jordi en clave feminista. AUTOR: Manu Mitru

Mozart. / Manu Mitru

Progrés

Progrés

‘Progrefoc’. Fue la calle la más votada hace dos años. Este 2025 da su artesanal homenaje a la cultura festiva del fuego en Gràcia.

Barcelona, 15/08/2025. Barcelona. Fotos calles adornadas de Gràcia. Progres : ‘Progrefoc’, un homenaje a la cultura festiva del fuego en la Vila de Gràcia. AUTOR: Manu Mitru

Progrés. / MANU MITRU / EPC

Barcelona, 15/08/2025. Barcelona. Fotos calles adornadas de Gràcia. Progres : ‘Progrefoc’, un homenaje a la cultura festiva del fuego en la Vila de Gràcia. AUTOR: Manu Mitru

Progrés. / MANU MITRU / EPC

Barcelona, 15/08/2025. Barcelona. Fotos calles adornadas de Gràcia. Progres : ‘Progrefoc’, un homenaje a la cultura festiva del fuego en la Vila de Gràcia. AUTOR: Manu Mitru

Progrés. / Manu Mitru

Llibertat

Llibertat

'Llibertat contra el imperio’. Se da por hecho que La Fuerza la acompañará este año. El suyo es un paseo intergaláctico por 'Star Wars'.

Barcelona, 15/08/2025. Barcelona. Fotos calles adornadas de Gràcia. Calle Llibertat: ‘Llibertat contra el imperio’, una decoración que nos transporta al universo de la Guerra de las Galaxias. AUTOR: Manu Mitru

Darth Vader en Llibertat. / MANU MITRU / EPC

Barcelona, 15/08/2025. Barcelona. Fotos calles adornadas de Gràcia. Llibertat: ‘Llibertat contra el imperio’, una decoración que nos transporta al universo de la Guerra de las Galaxias. AUTOR: Manu Mitru

Llibertat. / MANU MITRU / EPC

Barcelona, 15/08/2025. Barcelona. Fotos calles adornadas de Gràcia. Calle Llibertat: ‘Llibertat contra el imperio’, una decoración que nos transporta al universo de la Guerra de las Galaxias. AUTOR: Manu Mitru

Llibertat. / Manu Mitru

Lluís Vives

Lluís Vives

‘Los tres cerditos’. La fábula clásica, replanteada en clave social.

Barcelona, 15/08/2025. Barcelona. Fotos calles adornadas de Gràcia. Calle; Lluís Vives: ‘Los tres cerditos’, un escenario de la fábula tradicional, replanteada en clave social. AUTOR: Manu Mitru

Lluís Vives. / MANU MITRU / EPC

Barcelona, 15/08/2025. Barcelona. Fotos calles adornadas de Gràcia. Calle; Lluís Vives: ‘Los tres cerditos’, un escenario de la fábula tradicional, replanteada en clave social. AUTOR: Manu Mitru

Lluís Vives. / MANU MITRU / EPC

Barcelona, 15/08/2025. Barcelona. Fotos calles adornadas de Gràcia. Calle; Lluís Vives: ‘Los tres cerditos’, un escenario de la fábula tradicional, replanteada en clave social. AUTOR: Manu Mitru

Lluís Vives. / Manu Mitru

Tordera

Tordera

Colmena’. Un panal de abejas que deja a sus visitantes con la miel en los labios.

Barcelona, 15/08/2025. Barcelona. Fotos calles adornadas de Gràcia. Tordera: ‘Colmena’, una invitación a adentrarnos en una colmena llena de luz y vida mientras las abejas preparan el manjar más dulce. AUTOR: Manu Mitru

Tordera. / MANU MITRU / EPC

Barcelona, 15/08/2025. Barcelona. Fotos calles adornadas de Gràcia. Tordera: ‘Colmena’, una invitación a adentrarnos en una colmena llena de luz y vida mientras las abejas preparan el manjar más dulce. AUTOR: Manu Mitru

Tordera. / Manu Mitru

Verdi

Verdi

'Selva Verdi Maya’. Viaje a las profundidades de la selva y la cultura maya.

BARCELONA 16/08/2025 On Barcelona. La calle Verdi convertida en ‘Selva Verdi Maya’ en el marco de las Festes de Gràcia. FOTO de ZOWY VOETEN

Verdi. / Zowy Voeten / EPC

BARCELONA 16/08/2025 On Barcelona. La calle Verdi convertida en ‘Selva Verdi Maya’ en el marco de las Festes de Gràcia. FOTO de ZOWY VOETEN

Verdi. / Zowy Voeten / EPC

BARCELONA 16/08/2025 On Barcelona. La calle Verdi convertida en ‘Selva Verdi Maya’ en el marco de las Festes de Gràcia. FOTO de ZOWY VOETEN

Verdi. / Manu Mitru

Jesús

Jesús

'Cooltura Popular’. Reconocimiento a las 'colles' de cultura popular del barrio.

Barcelona, 15/08/2025. Barcelona. Fotos calles adornadas de Gràcia. Calle de Jesús: ‘Cooltura Popular’, un reconocimiento a las colles de cultura popular de la Vila de Gràcia. AUTOR: Manu Mitru

Jesús. / MANU MITRU / EPC

Barcelona, 15/08/2025. Barcelona. Fotos calles adornadas de Gràcia. Jesús: ‘Cooltura Popular’, un reconocimiento a las colles de cultura popular de la Vila de Gràcia. AUTOR: Manu Mitru

Jesús. / MANU MITRU / EPC

Barcelona, 15/08/2025. Barcelona. Fotos calles adornadas de Gràcia. Jesús: ‘Cooltura Popular’, un reconocimiento a las colles de cultura popular de la Vila de Gràcia. AUTOR: Manu Mitru

Jesús. / Manu Mitru

Fraternitat de Baix

Fraternitat de Baix

‘Fraternitat de Baix’, su propio nombre es el lema. Los veranos de infancia en el pueblo de los abuelos.

Barcelona, 15/08/2025. Barcelona. Fotos calles adornadas de Gràcia. Calle Fraternidad de Abajo: ‘Fraternidad de Abajo’, una mirada a los veranos de infancia pasados ‘en el pueblo de los abuelos’.. AUTOR: Manu Mitru

Fraternitat de Baix. / MANU MITRU / EPC

Barcelona, 15/08/2025. Barcelona. Fotos calles adornadas de Gràcia. Calle Fraternidad de Abajo: ‘Fraternidad de Abajo’, una mirada a los veranos de infancia pasados ‘en el pueblo de los abuelos’.. AUTOR: Manu Mitru

Fraternitat de Baix. / Manu Mitru

Berga

Berga

Bergatron’. Inmersión exprés en la mítica película de los 80 'Tron’.

BARCELONA 16/08/2025 On Barcelona. La calle Berga, decorada como ‘Bergatron’ en las Festes de Gràcia. FOTO de ZOWY VOETEN

Berga. / Zowy Voeten / EPC

BARCELONA 16/08/2025 On Barcelona. La calle Berga, decorada como ‘Bergatron’ en las Festes de Gràcia. FOTO de ZOWY VOETEN

Berga. / Manu Mitru

Joan Blanques de Baix de Tot

Joan Blanques de Baix de Tot

‘The Beatles JBdbDt’. Tributo a la banda británica en el 60º aniversario de su concierto en Barcelona.

BARCELONA 16/08/2025 On Barcelona. Joan Blanques de Baix de Tot, transformada con la temática ‘The Beatles JBdbDt’ en las Festes de Gràcia. FOTO de ZOWY VOETEN

Joan Blanques de Baix de Tot. / Zowy Voeten / EPC

BARCELONA 16/08/2025 On Barcelona. Joan Blanques de Baix de Tot, transformada con la temática ‘The Beatles JBdbDt’ en las Festes de Gràcia. FOTO de ZOWY VOETEN

Joan Blanques de Baix de Tot. / Manu Mitru

Plaza Rovira i Trias

Plaza Rovira i Trias

'Hale Rovira’. Un poblado hawaiano que muestra la cultura de los Mahu.

BARCELONA 16/08/2025 On Barcelona. La Plaça Rovira i Trias luce ‘Hale Rovira’ como motivo decorativo en las Festes de Gràcia. FOTO de ZOWY VOETEN

Plaza Rovira i Trias. / Zowy Voeten / EPC

BARCELONA 16/08/2025 On Barcelona. Personas con abanicos soportando el calor. La Plaça Rovira i Trias luce ‘Hale Rovira’ como motivo decorativo en las Festes de Gràcia. FOTO de ZOWY VOETEN

Plaza Rovira i Trias. / Zowy Voeten

Perill

Perill

‘Arquitectura de la vida’. Formas orgánicas, como las cadenas de ADN, dialogan con el imaginario de Gaudí.

Barcelona, 15/08/2025. Barcelona. Fotos calles adornadas de Gràcia. Calle Peligro: ‘Arquitectura de la vida’, donde las formas orgánicas y naturales, como las cadenas de ADN, dialogan con el imaginario de Antoni Gaudí. AUTOR: Manu Mitru

Perill. / MANU MITRU / EPC

Barcelona, 15/08/2025. Barcelona. Fotos calles adornadas de Gràcia. Calle Peligro: ‘Arquitectura de la vida’, donde las formas orgánicas y naturales, como las cadenas de ADN, dialogan con el imaginario de Antoni Gaudí. AUTOR: Manu Mitru

Perill. / Manu Mitru

Joan Blanques de Baix

Joan Blanques de Baix

‘El laboratorio del Profesor Blanques’. Un 'lab' por el que se ha extendido el caos. Mientras trabajaban con la IA, se han creado robots y criaturas extrañas.

BARCELONA 16/08/2025 On Barcelona. La calle Joan Blanques de Baix transformada en ‘El laboratorio del Profesor Blanques’ por sus vecinos en las Festes de Gràcia. FOTO de ZOWY VOETEN

Joan Blanques de Baix. / Zowy Voeten / EPC

BARCELONA 16/08/2025 On Barcelona. La calle Joan Blanques de Baix transformada en ‘El laboratorio del Profesor Blanques’ por sus vecinos en las Festes de Gràcia. FOTO de ZOWY VOETEN

Joan Blanques de Baix. / Zowy Voeten

Providència

Providència

‘El circo de Providència’. Teletransporte directo a un circo clásico.

BARCELONA 16/08/2025 On Barcelona. La calle Providència ambientada en ‘El circo de Providència’ durante las Festes de Gràcia. FOTO de ZOWY VOETEN

Providència. / Zowy Voeten / EPC

BARCELONA 16/08/2025 On Barcelona. La calle Providència ambientada en ‘El circo de Providència’ durante las Festes de Gràcia. FOTO de ZOWY VOETEN

Providència. / Zowy Voeten

Ciudad Real

Ciudad Real

Rapinyàpolis’. Crítica visual al encarecimiento de la vivienda y sus repercusiones sociales.

BARCELONA 16/08/2025 On Barcelona. La calle Ciudad Real tematizada como ‘Rapinyàpolis’ en las Festes de Gràcia. FOTO de ZOWY VOETEN

Ciudad Real. / Zowy Voeten / EPC

BARCELONA 16/08/2025 On Barcelona. La calle Ciudad Real tematizada como ‘Rapinyàpolis’ en las Festes de Gràcia. FOTO de ZOWY VOETEN

Ciudad Real. / Zowy Voeten / EPC

BARCELONA 16/08/2025 On Barcelona. La calle Ciudad Real tematizada como ‘Rapinyàpolis’ en las Festes de Gràcia. FOTO de ZOWY VOETEN

Ciudad Real. / Zowy Voeten

Travesía de Sant Antoni

Travesía de Sant Antoni

‘Travessària 51’. Una ubicación secreta llena de teorías conspiranoicas, ovnis y misterios sin resolver.

BARCELONA 16/08/2025 On Barcelona. La Travessia de Sant Antoni ambientada con ‘Travessària 51’ en las Festes de Gràcia. FOTO de ZOWY VOETEN

Travesía de Sant Antoni. / Zowy Voeten / EPC

BARCELONA 16/08/2025 On Barcelona. La Travessia de Sant Antoni ambientada con ‘Travessària 51’ en las Festes de Gràcia. FOTO de ZOWY VOETEN

Travesía de Sant Antoni. / Zowy Voeten / EPC

BARCELONA 16/08/2025 On Barcelona. La Travessia de Sant Antoni ambientada con ‘Travessària 51’ en las Festes de Gràcia. FOTO de ZOWY VOETEN

Travesía de Sant Antoni. / Zowy Voeten

Fraternitat de Dalt

Fraternitat de Dalt

Fraternia’. Un bosque lleno de personajes de leyenda.

Barcelona, 15/08/2025. Barcelona. Fotos calles adornadas de Gràcia. Calle Fraternidad de Arriba: ‘Fraternia’, un bosque onírico, lleno de personajes de leyenda.. AUTOR: Manu Mitru

Fraternitat de Dalt. / Manu Mitru

Puigmartí

Puigmartí

‘Dentro de la mente del artista’. Inmersión en las mentes de los y las artistas.

BARCELONA 16/08/2025 On Barcelona. La calle Puigmartí, decorada como ‘Dentro de la mente del artista’ en las Festes de Gràcia. FOTO de ZOWY VOETEN

Puigmartí. / Zowy Voeten / EPC

BARCELONA 16/08/2025 On Barcelona. La calle Puigmartí, decorada como ‘Dentro de la mente del artista’ en las Festes de Gràcia. FOTO de ZOWY VOETEN

Puigmartí. / Zowy Voeten

Plaza del Nord

Plaza del Nord

Camping Lavanda’. La misma estética que los cámpings familiares de los años 80.

BARCELONA 16/08/2025 On Barcelona. La Plaça del Nord engalanada con ‘Camping Lavanda’ durante las Festes de Gràcia. FOTO de ZOWY VOETEN

Plaza del Nord. / Zowy Voeten / EPC

BARCELONA 16/08/2025 On Barcelona. La Plaça del Nord engalanada con ‘Camping Lavanda’ durante las Festes de Gràcia. FOTO de ZOWY VOETEN

Plaza del Nord. / a

La Perla

La Perla

‘PerlaAnimaladaClimàtica’. Reflexión sobre los efectos del cambio climático.

BARCELONA 16/08/2025 On Barcelona. La calle La Perla, ambientada en ‘PerlaAnimaladaClimàtica’ durante las Festes de Gràcia. FOTO de ZOWY VOETEN

La Perla. / Zowy Voeten / EPC

BARCELONA 16/08/2025 On Barcelona. La calle La Perla, ambientada en ‘PerlaAnimaladaClimàtica’ durante las Festes de Gràcia. FOTO de ZOWY VOETEN

La Perla. / Zowy Voeten / EPC

BARCELONA 16/08/2025 On Barcelona. La calle La Perla, ambientada en ‘PerlaAnimaladaClimàtica’ durante las Festes de Gràcia. FOTO de ZOWY VOETEN

La Perla. / Zowy Voeten

Plaza del Poble Gitano

Plaza del Poble Gitano

‘Peña Barcelonista Gitana de Gràcia’. Homenaje a esta entidad histórica de la Vila de Gràcia.

BARCELONA 16/08/2025 On Barcelona. La Plaça del Poble Gitano decorada por la Peña Barcelonista Gitana de Gràcia en las Festes de Gràcia. FOTO de ZOWY VOETEN

Plaza del Poble Gitano. / Zowy Voeten / EPC

BARCELONA 16/08/2025 On Barcelona. La Plaça del Poble Gitano decorada por la Peña Barcelonista Gitana de Gràcia en las Festes de Gràcia. FOTO de ZOWY VOETEN

Plaza del Poble Gitano. / Zowy Voeten

Plaza de la Vila

Plaza de la Vila

'La Gràcia que añoramos’. Una calle del barrio de antes con la que recordar la Gràcia de las tiendas tradicionales.

BARCELONA 16/08/2025 On Barcelona. La Plaça de la Vila de Gràcia, decorada con la temática ‘La Gràcia que añoramos’ en el marco de las Festes de Gràcia. FOTO de ZOWY VOETEN

La plaza de la Vila. / Zowy Voeten / EPC

BARCELONA 16/08/2025 On Barcelona. La Plaça de la Vila de Gràcia, decorada con la temática ‘La Gràcia que añoramos’ en el marco de las Festes de Gràcia. FOTO de ZOWY VOETEN

La plaza de la Vila. / Zowy Voeten

Plazoleta de Sant Miquel y entorno

Plazoleta de Sant Miquel y entorno

‘El bestiario de la placeta’. El paseo se adentra en una cueva prehistórica.

BARCELONA 16/08/2025 On Barcelona. La Placeta de Sant Miquel i Rodalia decorada con ‘El bestiari de la placeta’ en las Festes de Gràcia. FOTO de ZOWY VOETEN

Sant Miquel. / Zowy Voeten / EPC

BARCELONA 16/08/2025 On Barcelona. La Placeta de Sant Miquel i Rodalia decorada con ‘El bestiari de la placeta’ en las Festes de Gràcia. FOTO de ZOWY VOETEN

Sant Miquel. / Zowy Voeten / EPC

BARCELONA 16/08/2025 On Barcelona. La Placeta de Sant Miquel i Rodalia decorada con ‘El bestiari de la placeta’ en las Festes de Gràcia. FOTO de ZOWY VOETEN

Sant Miquel. / a

