Puti Raval, la nueva ruta histórica que recorre este barrio de Barcelona

“¿Habéis visto? Llevamos ya una hora y todavía ni hemos mencionado a un solo hombre”, presume entre risas Violet Ferrer, guía y organizadora de esta ruta por el Raval. “La historia se lee a través de lo que los hombres quieren recordar. Por eso, hoy hablaremos de mujeres valientes, mujeres luchadoras, mujeres que sobrevivieron. Aquí hablaremos del Raval con nombre de mujer, poniéndolas como protagonistas”, resume Ferrer, presentando Puti Raval, el nuevo ‘tour’ histórico, estrenado este verano, que redescubre el barrio con una óptica alternativa.

Puti Raval es una propuesta para dar voz y memoria a los colectivos minorizados e ignorados que han construido el Raval, como mujeres, obreros, prostitutas, travestís, homosexuales y personas trans. No es la primera ruta del estilo: de hecho, nace tras el éxito cosechado por sus ya consagradas Puti Rutas, ‘tours’ con la misma misión divulgativa, pero centrados en los barrios del Born y el Gòtic.

Violet Ferrer en uno de los momentos de Puti Raval, enseñando las marcas visibles que años de prostitución dejaron en un muro. / Zowy Voeten / EPC

Este nuevo ‘tour’ empieza en la fuente de Raquel Meller, cupletista cuya estatua se sitúa frente al antiguo Teatre Arnau, en la entrada de la plaza bautizada en su honor. “Esta ruta recuerda el rol que tuvieron las mujeres en la transformación de Barcelona. Por ejemplo, no podemos entender el Paral·lel sin comprender el fenómeno de las cupletistas y su lucha política. Porque sí, no solo eran artistas, también fueron mujeres muy reivindicativas, aunque los hombres lo olviden convenientemente”, cuenta Ferrer en la introducción de la ruta. “A lo largo de la historia, las mujeres obreras han tenido roles políticos muy importantes, como en la Setmana Tràgica de Barcelona o durante la Revolución Francesa”, aunque, denuncia, el patriarcado se haya encargado de borrarlo.

Pero Puti Raval no solo ahonda en historias de mujeres, por supuesto. Entre otros, Ferrer también explora los inicios de la industria del porno en el siglo pasado, la historia del ‘cruising’ (la práctica del sexo en público, históricamente reivindicada por el colectivo gay), recordando los baños públicos de la Rambla Santa Mònica, o incluso algunas de las manifestaciones de travestís en el Raval, previas a la unitaria del 77 en Barcelona, considerada la primera del Estado.

Violet Ferrer en la rambla del Raval. / Zowy Voeten / EPC

El recorrido resigue, durante unas dos horas, el Paral·lel, la avenida Drassanes, la plaza Anna Murià, la calle de Santa Mònica y acaba en la Rambla, epicentro de la masificación de la ciudad. Un gesto cargado de simbolismo en una ruta que sirve para concienciar sobre los colectivos más marginalizados y olvidados en la ciudad (como prostitutas o personas trans), que a día de hoy siguen siendo, también, los más perjudicados por la gentrificación.

Violet Ferrer al final de Puti Raval en la Rambla. / Zowy Voeten / EPC

Puti Raval −cuyos tickets están a precios populares− se organiza con frecuencia semanal, paralelamente a la Puti Vuelta. Es decir, en un mismo fin de semana puedes asistir a ambas porque, aunque traten temas complementarios, son independientes la una de la otra y ponen el foco en realidades y ubicaciones diferentes, contando historias imprescindibles para entender el presente de la ciudad.