Una tienda de Barcelona invita a entrar a charlar a quien se sienta solo

Te pararías en seco, pero estás sudando a chorros. Pocas cosas pueden paralizarle a uno por la calle en Barcelona en plena ola de calor infernal. Este cartel. Te frotas los ojos, lo lees otra vez, cosquilleo en el espinazo. “A todas las personas que os sintáis solas –invita el letrero de una tienda de Gràcia-, podéis entrar solo a charlar. De lo caro que está tó –va dando ideas-, del tiempo, de cómo están tus hijos, de qué vamos a hacer de comer”. Asomas la cabeza con disimulo de peli de serie B. Pierdes la compostura al ver abanicos y aire acondicionado. Hanna te sonríe desde el mostrador. Juli te ofrece mate. Se van a casar, te anuncian con confianza exprés. Ni que te hubieras colado en un capítulo de 'Friends'. Acabarán sacándote una silla junto al mostrador para seguir charlando a la fresca. “Que te sientas solo –garantizan aquí- no significa que estés solo en la vida”.

Cartel antisoledad a la puerta de Poc a Poc. / Jordi Cotrina

Esta es una tienda en la que te miran a los ojos y te preguntan cómo estás. Poc a Poc (Torrent de l'Olla, 87). Local de barrio con conciencia. “Ropa, deco, arte y amor –resumen en Instagram- hecho por más de 100 artistas”. De esos objetos artesanos que arrancan sonrisitas cómplices. “La mayoría de los artistas viven en Catalunya”, añade Hanna con cara de responder a todo lo que le preguntes. “Detrás de cada pieza hay una historia –promete-. Y detrás de cada historia hay una persona que está luchando por vivir de lo que ama”.

Abrió hace poco más de dos años. Hará 5 meses que colgó el cartel antisoledad. Y sí, entra mucha gente solo a charlar, asegura. “Entran por la puerta y me dicen: ‘Hola, me siento solo’”. Sobre todo hombres mayores, detalla Hanna. “La mayoría es o porque su esposa falleció o los hijos no le hablan por diferentes motivos que yo no… No estoy para juzgar. Simplemente para escuchar”.

No es psicóloga, dice, pero es argentina. Allí era abogada. “Tenía el pelo largo –se ríe- y trabajaba en un tribunal criminal”. Hasta que un día dijo “basta”, "se terminó". Se sentía sola, algo faltaba. Y volvió a empezar de cero en Barcelona. “Empecé limpiando –recuerda-. También tenía que limpiarme un poco yo mentalmente”.

Compartiendo mate en Poc a Poc. / Jordi Cotrina

“Poc a poc es la primera palabra que aprendemos como migrantes –Hanna justifica el nombre de la tienda-. Es lo que le respondían siempre tras el “no tengo dónde vivir” o “no tengo trabajo”. “Poc a poc como estilo de vida”, resume ella. “Es como decir: ‘Tranqui, va a estar todo bien. Por más que no lo parezca, va a estar todo bien’”.

Ahora tiene toda una red de “amigas de 90 años”, que dice ella. “Pasan a ver si desayuné, si comí el bocata, si estoy bien”, sonríe. A todas les ha dado su número de teléfono. “Ya saben que si necesitan algo, voy a estar acá”. Es como vivir en comunidad, añade. “Hacer barrio es súper importante. Estar con esta mentalidad a la fresca constantemente: sentarte en una silla y hablar de la vida”. Tiene una silla tatuada en la pierna. Se la hizo Juli, por cierto. Además de tatuadora y dj, es cirujana oncológica infantil. Agentina, también. Está homologando el título.

La tienda de La vecina

El cartel que invita a charlar viene de Cádiz. De otra tienda donde se dan los buenos días: La tienda de La Vecina. “El Disneyland de lo artesano”, la llaman. Detrás hay una agencia creativa que ayuda a marcas pequeñas. Márketing de barrio.

El cartel lo colgaron en el escaparate hace ya un año. Escucharon a dos vecinas decir que no tenían a nadie con quien hablar. “Y se nos ocurrió colgar un cartel –recuerda Sonia, la ideóloga- para poner en valor la labor tan importante que hacen los pequeños comercios”. Las tiendas de toda la vida –apunta- siempre han sido un lugar de encuentro”. Cualquiera puede descargarse gratis el cartel a través de su web. “Para hacer barrio”, invita Sonia. “Para empezar a preocuparnos por lo que nos rodea”. Ya lo habrán hecho –calcula- 500 o 600 personas por toda España.

Hanna te enseña su castaña de la suerte. Se la regaló Nuria, 80 años, vecina de Gràcia. Estudia antropología. Un día pilló a Hanna echando humo con el cierre trimestral de Hacienda. “Yo ya tuve mucha suerte en la vida –le dijo-, ahora te toca a ti”.

Luisa y Vicente se van pasando por la tienda casi desde que abrió. Son vecinos de la Plaza del Sol. ¡65 años casados! Ella tiene 94 y él hace 100 este año. Hanna les pidió que la invitaran a sus bodas de platino. “Tenemos dos problemas –le respondieron ellos-. El primero es que no nos acordamos de cuándo es. Y el segundo, que no nos vamos a acordar de invitarte”. Así que Hanna les hizo un cartelito con el recordatorio y su número de móvil. Ahora son habituales. El otro día –recuerda Hanna- se pasaron un rato a refrescarse con el aire acondicionado. Aquí ofrecen refugio climático, agua, mate, charla, incluso un escritorio atrás para trabajar. Durante las fiestas de Gràcia abrirán de 10 de la mañana a 10 de la noche.

“En lo sencillo del barrio está la magia”, promete otro cartel en la puerta. “Este es un punto de encuentro”, promete Hanna. Ese sitio al que ir cuando quieres salir de casa y no sabes adónde, dice Silvina, una habitual. “No importa la nacionalidad, de dónde vienes, cuántos años tienes. Puedes venir acá a hablar de lo que quieras que nadie te va a juzgar”. Charlan de todo, de nada, de la vida, de los nietos, de lo difícil que es migrar, de lo caros que están los alquileres, de la tortilla de patata ¿con o sin cebolla?

Vista general de la tienda a la fresca. / Jordi Cotrina

Hace bien poco una señora se echó a llorar al mirar una ilustración. “Nos contó que se iba a hacer una intervención quirúrgica por un problema cerebral –recuerdan- y que había una frase que le había tocado el alma”. Es de la ilustradora Vera Cid: “Donde abraces todo de ti, ahí es”.

De charleta en el mostrador. / Jordi Cotrina

Muchos abuelos les hablan de la guerra. “Quizá no se acuerdan de lo que hicieron ayer –dice Hanna-, pero de eso sí se acuerdan”. Les da mucho miedo el auge de la ultraderecha. También escuchan muchas historias trans, muchas familias que les dan la espalda. “Este lugar –invitan- es muy seguro para el colectivo LGTBI+”.

“El otro día vino un señor. Me dice: ‘Estoy muy solo, estoy muy triste’. Si pudieras escoger algo positivo, le dije, ¿qué harías hoy? ‘Viajar, pero no tengo dinero, y estoy solo…’. Le regalé un pin con forma de avioncito de papel. ‘Quizá no te vayas de viaje, pero que te lleve mentalmente a otro lugar’”.

¿La moraleja? “Vamos viendo”. Hanna lo lleva tatuado en el muslo. “Yo soy una optimista de la vida”, se encoge de hombros. “Siempre hay una historia feliz que nos está esperando”.