Actividades sagradas
Festivales, repostería, citas al atardecer y retiros: planes en monasterios por Catalunya
Una ruta divina, literalmente. Cada verano, el patrimonio eclesiástico catalán se llena de cultura viral. Desde conventos abandonados hasta comunidades reposteras, estos planes “saben a Gloria”, prometen las monjas
Abel CobosAbel Cobos
Periodista
No se veía tanta devoción religiosa desde la campaña de marca X por la Iglesia. Monasterios, claustros y capillas llenas de feligreses. Algunos jóvenes, y todo. ¿El CIS se equivoca y el catolicismo no está en horas bajas? Que Rouco Varela no descorche el cava tan rápido. En estos enclaves católicos la mayoría no viene a rezar. Apunta: edificios religiosos que ofrecen planes culturales más allá de las misas.
En los alrededores de Berga está el Konvent (konvent, 0, Cal Rosal, Berguedà). Un proyecto cultural que nace para dar nueva vida a patrimonio en desuso. Asentado en un antiguo convento de monjas y complejo industrial, ahora es un laboratorio de cultura experimental donde se hace de todo, incluso festivales. Este fin de semana (del 15 al 17 de agosto) organizan A Love Supreme, dedicado a “música y arte radical”, y el mes pasado acogieron el Salt Mortal, reputada fiesta que lleva casi una década de música.
Otro monasterio que alberga eventos culturales es el de Santa Maria de Vallbona (Major, s/n, Vallbona de les Monges). La semana pasada despidió La Pedra Parla, ciclo de conciertos en un entorno monumental, celebrados tanto en el claustro como en la iglesia. A diferencia de Konvent, este monasterio sigue habitado por monjas, que son benedictinas, así que cuentan con un servicio de hospedería. Es decir, puedes dormir, comer y hacer vida con las monjas. Aquí, además, pueden hospedarse mujeres y matrimonios, algo que no sucede en monasterios exclusivamente masculinos.
En Badalona hay otra opción para los que quieran un retiro en un monasterio, pero saltándose toda la liturgia. Es el antiguo convento de Sant Jeroni de la Murtra (camino del Monasteri, s/n, Badalona), que, actualmente, sirve de espacio cultural y de albergue, donde puedes recluirte en una celda con vistas al mar y sin internet. Desconexión veraniega total. El precio, que no incluye pensión completa, es de 25 euros por noche, y se vende como un lugar de “solitud y silencio” ideal para escribir tesis y libros, estudiar para exámenes, leer, rezar, reflexionar, o, simplemente, olvidarte del ajetreo diario.
Hace meses se hizo viral el convento de Santa María de Jerusalén (pasaje Mare de Déu de l'Estrella, s/n, Barcelona). Ubicado en la parte alta de Barcelona, cuenta con vistas perfectas de la ciudad. Lo recomendaban en redes bajo el pretexto de “lugar para una merienda definitiva”: aquí venden repostería artesanal (“saben a Gloria”, prometen las monjas pasteleras) y te la puedes zampar contemplando el ‘skyline’ barcelonés.
Última recomendación, también en Barcelona: ten una cita en un monasterio. En concreto, el de Pedralbes (Baixada del monestir, 9). Ahora, y hasta el 19 de septiembre, organiza L'hora màgica del monestir de Pedralbes, la tradicional apertura de puertas veraniega con la que el monasterio pone su claustro gótico a disposición de la ciudadanía, para que lo disfrute bajo el encanto del atardecer. Cada martes y viernes, entre las 18 y las 21 h, entrada gratis (y sin reserva previa). Una estampa muy romántica.
