Estas son todas las calles decoradas en las Fiestas de Gràcia 2025 en Barcelona: lista completa

Son “las fiestas más emblemáticas de Barcelona”, proclaman ya los tiktokeros sin permiso de La Mercè. Las Fiestas de Gràcia serán el ‘place to be’ del 15 al 21 de agosto. Una semana de postureo de ciencia ficción con mil actividades. El mapa festivo incluye el ya mítico paseo inmersivo por las calles decoradas a mano por los vecinos. Este año son 23. Desde selvas mayas y bosques de leyenda hasta poblados hawaianos e incluso una cueva prehistórica. Habrá mucha calle nostálgica, homenajes sentidos, películas míticas y más de un expediente X. La Fuerza acompañará a la calle Llibertat: ‘Llibertat contra el imperio’, se ha rebautizado a lo ‘Star wars’.

Mozart, la ganadora del año pasado, revisará este agosto la leyenda de Sant Jordi en clave feminista. Progrés, la más votada del 2023, también echará humo: ha decidido homenajear la cultura del fuego. Otra habitual de los podios, la plaza Rovira i Trias, recreará este año el poblado hawaiano de los Mahu. La entrega de premios (19 de agosto) se ha vuelto a retrasar este año al martes, para evitar aglomeraciones en las calles premiadas.

Estos son los temas de los que se hablará este año durante las fiestas de Gràcia. Las 23 calles decoradas, una a una: