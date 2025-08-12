Del 15 al 21 de agosto
Estas son todas las calles decoradas en las Fiestas de Gràcia 2025 en Barcelona: lista completa
Son “las fiestas más emblemáticas de Barcelona”, proclaman ya los tiktokeros sin permiso de La Mercè. Las Fiestas de Gràcia serán el ‘place to be’ del 15 al 21 de agosto. Una semana de postureo de ciencia ficción con mil actividades. El mapa festivo incluye el ya mítico paseo inmersivo por las calles decoradas a mano por los vecinos. Este año son 23. Desde selvas mayas y bosques de leyenda hasta poblados hawaianos e incluso una cueva prehistórica. Habrá mucha calle nostálgica, homenajes sentidos, películas míticas y más de un expediente X. La Fuerza acompañará a la calle Llibertat: ‘Llibertat contra el imperio’, se ha rebautizado a lo ‘Star wars’.
Mozart, la ganadora del año pasado, revisará este agosto la leyenda de Sant Jordi en clave feminista. Progrés, la más votada del 2023, también echará humo: ha decidido homenajear la cultura del fuego. Otra habitual de los podios, la plaza Rovira i Trias, recreará este año el poblado hawaiano de los Mahu. La entrega de premios (19 de agosto) se ha vuelto a retrasar este año al martes, para evitar aglomeraciones en las calles premiadas.
Estos son los temas de los que se hablará este año durante las fiestas de Gràcia. Las 23 calles decoradas, una a una:
- ‘La Jordina: la rosa de fuego’. Mozart revisa la leyenda de Sant Jordi en clave feminista.
- ‘Progrefoc’. Progrés homenajea la cultura festiva del fuego en Gràcia.
- ‘Los tres cerditos’. Lluís Vives replantea la fábula clásica en clave social.
- ‘Fraternitat de Baix’. La calle se teletransporta a los veranos de infancia en el pueblo de los abuelos.
- ‘La Gràcia que añoramos’. La plaza de la Vila se convierte en una calle del barrio de antes con la que recordar la Gràcia de las tiendas tradicionales.
- ‘Camping Lavanda’. La plaza del Nord imita la estética de los cámpings familiares de los años 80.
- ‘Llibertat contra el imperio’. La Fuerza acompaña este año a Llibertat. Un paseo por 'La Guerra de las Galaxias'.
- ‘Bergatron’. Berga hace una inmersión exprés en la mítica película de los 80 'Tron’.
- ‘El laboratorio del Profesor Blanques’. Joan Blanques de Baix se convierte en un 'lab' por el que se ha extendido el caos. Mientras trabajaban con la IA, se han creado robots y criaturas extrañas.
- ‘Travessària 51’. La travesía de Sant Antoni será una ubicación secreta llena de teorías conspiranoicas, ovnis y misterios sin resolver.
- ‘Hale Rovira’. La plaza Rovira i Trias se transforma en un poblado hawaiano que enseñará la cultura de los Mahu.
- ‘Selva Verdi Maya’. Verdi viaja a las profundidades de la selva y la cultura maya.
- ‘El bestiario de la placeta’. La plazoleta de Sant Miquel y entorno se adentra en una cueva prehistórica.
- ‘Fraternia’. Fraternitat de Dalt será un bosque lleno de personajes de leyenda.
- ‘Colmena’. Tordera dará vida a un panal de abejas con el que dejar a sus visitantes con la miel en los labios.
- ‘Rapinyàpolis’. Ciudad Real criticará el encarecimiento de la vivienda y sus repercusiones sociales.
- ‘PerlaAnimaladaClimàtica’. La Perla reflexiona sobre los efectos del cambio climático.
- ‘Peña Barcelonista Gitana de Gràcia’. La plaza del Poble Gitano homenajea a esta entidad histórica de la Vila de Gràcia.
- ‘The Beatles JBdbDt’. Joan Blanques de Baix de Tot hace un tributo a la banda británica en el 60º aniversario de su concierto en Barcelona.
- ‘Cooltura Popular’. Jesús ofrece su particular reconocimiento a las 'colles' de cultura popular del barrio.
- ‘Dentro de la mente del artista’. Puigmartí se mete en la cabeza de los y las artistas.
- ‘Arquitectura de la vida’. Perill combina las formas orgánicas y naturales, como las cadenas de ADN, con el imaginario de Gaudí.
- ‘El circo de Providència’. Providència se teletransporta a un circo clásico.
