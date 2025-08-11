Mapa de las calles adornadas de las fiestas de Gràcia 2025 de Barcelona

Empieza a entrenar esos codos para esquivar marabuntas. Toca ya desempolvar el salacot para adentrarse en Gràcia. Llega el súmmum de los “planazos gratis” virales que anuncian tiktokeros e instagramers. “Las fiestas más emblemáticas de Barcelona”, proclaman ya sin permiso de La Mercè. Será el ‘place to be’ del 15 al 21 de agosto. Una semana de postureo de ciencia ficción y mil actividades. Necesitarás más tiempo libre que Froilán.

El mapa festivo incluye 23 calles decoradas a mano por los vecinos. Paseos inmersivos por selvas mayas, bosques de leyenda, poblados hawaianos y hasta una cueva prehistórica. Este año hay mucha, mucha calle nostálgica, homenajes sentidos, películas míticas y más de un expediente X. La Fuerza acompañará a la calle Llibertat: ‘Llibertat contra el imperio’, se ha rebautizado a lo ‘Star wars’.

Las calles más populares

Mozart, la ganadora del año pasado, revisará este agosto la leyenda de Sant Jordi en clave feminista. Progrés, la más votada del 2023, también echará humo: ha decidido homenajear la cultura del fuego. Otra habitual de los podios, la plaza Rovira i Trias, recreará este año el poblado hawaiano de los Mahu. La entrega de premios (19 de agosto) se ha vuelto a retrasar este año para evitar aglomeraciones en las calles premiadas.

Estos son los temas de los que se hablará este año durante las fiestas de Gràcia. Las 23 calles decoradas, una a una:

Mozart : ‘La Jordina: la rosa de fuego’. Revisión de la leyenda de Sant Jordi en clave feminista.

: ‘La Jordina: la rosa de fuego’. Revisión de la leyenda de Sant Jordi en clave feminista. Lluís Vives: ‘Los tres cerditos’. La fábula clásica, replanteada en clave social.

Fraternidad de Abajo: ‘Fraternidad de Abajo’. Los veranos de infancia en el pueblo de los abuelos.

‘Fraternidad de Abajo’. Los veranos de infancia en el pueblo de los abuelos. Plaza de la Vila : ‘La Gràcia que añoramos’. Una calle del barrio de antes con la que recordar la Gràcia de las tiendas tradicionales.

: ‘La Gràcia que añoramos’. Una calle del barrio de antes con la que recordar la Gràcia de las tiendas tradicionales. Plaza del Norte: ‘Camping Lavanda’. La misma estética que los cámpings familiares de los años 80.

Llibertat : ‘Llibertat contra el imperio’. Un paseo por 'La Guerra de las Galaxias'.

: ‘Llibertat contra el imperio’. Un paseo por 'La Guerra de las Galaxias'. Berga: ‘Bergatron’. Inmersión exprés en la mítica película de los 80 'Tron’.

Joan Blanques de Baix : ‘El laboratorio del Profesor Blanques’. Un 'lab' por el que se ha extendido el caos. Mientras trabajaban con la IA, se han creado robots y criaturas extrañas.

: ‘El laboratorio del Profesor Blanques’. Un 'lab' por el que se ha extendido el caos. Mientras trabajaban con la IA, se han creado robots y criaturas extrañas. Travesía de Sant Antoni: ‘Travessària 51’. Una ubicación secreta llena de teorías conspiranoicas, ovnis y misterios sin resolver.

Plaza Rovira i Trias : ‘Hale Rovira’. Este poblado hawaiano mostrará la cultura de los Mahu.

: ‘Hale Rovira’. Este poblado hawaiano mostrará la cultura de los Mahu. Verdi : ‘Selva Verdi Maya’. Viaje a las profundidades de la selva y la cultura maya.

: ‘Selva Verdi Maya’. Viaje a las profundidades de la selva y la cultura maya. Placeta de Sant Miquel i rodalies : ‘El bestiario de la placeta’. El paseo se adentra en una cueva prehistórica.

: ‘El bestiario de la placeta’. El paseo se adentra en una cueva prehistórica. Fraternidad de Arriba : ‘Fraternia’. Un bosque lleno de personajes de leyenda.

: ‘Fraternia’. Un bosque lleno de personajes de leyenda. Tordera: ‘Colmena’. Este panal de abejas dejará a sus visitantes con la miel en los labios.

Ciudad Real: ‘Rapinyàpolis’. Crítica visual al encarecimiento de la vivienda y sus repercusiones sociales.

‘Rapinyàpolis’. Crítica visual al encarecimiento de la vivienda y sus repercusiones sociales. La Perla: ‘PerlaAnimaladaClimàtica’. Reflexión sobre los efectos del cambio climático.

Plaza del Poble Gitano : ‘Peña Barcelonista Gitana de Gràcia’. Homenaje a esta entidad histórica de la Vila de Gràcia.

: ‘Peña Barcelonista Gitana de Gràcia’. Homenaje a esta entidad histórica de la Vila de Gràcia. Joan Blanques de Baix de Tot: ‘The Beatles JBdbDt’. Tributo a la banda británica en el 60º aniversario de su concierto en Barcelona.

‘The Beatles JBdbDt’. Tributo a la banda británica en el 60º aniversario de su concierto en Barcelona. Jesús : ‘Cooltura Popular’. Reconocimiento a las 'colles' de cultura popular del barrio.

: ‘Cooltura Popular’. Reconocimiento a las 'colles' de cultura popular del barrio. Progreso: ‘Progrefoc’. Homenaje a la cultura festiva del fuego en Gràcia.