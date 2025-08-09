El desconocido santuario modernista a 1 hora de Barcelona que recuerda a la Sagrada Família

Popularmente lo han bautizado varias veces como una pequeña Sagrada Família. No porque sea obra de Gaudí (aunque el artífice es Josep Maria Jujol, estrecho colaborador del arquitecto), sino porque su única estética sumamente modernista recuerda a la basílica barcelonesa. Otros, sin embargo, bromean con que recibe el mote porque tardó casi un siglo en acabarse. ¿Marca de la casa?

Es el Santuari de la Mare de Déu de Montserrat de Montferri, que empezó a construirse en 1925 y hasta 1999 no fue inaugurado (tras faltas de fondos y la paralización de la obra por la guerra civil). Tiene una estructura muy singular: la planta del edificio emula un barco orientado hacia Montserrat (a cuya virgen está dedicado) y cuenta con unas icónicas cúpulas y pilares rematadas en formas que recrean el perfil del macizo. Sí, una especie de Catalunya en Miniatura.

Interior del Santuari de la Mare de Déu de Montferri, con la estatua de la virgen. / Maria Rosa Ferré

Su interior, como la Sagrada Família, contrasta la sobriedad de sus materiales, muy grisáceos (en este caso, mayoritariamente cemento), con vidrieras de color con rejados modernistas, arcos parabólicos y formas redondas y amplias, con una obvia inspiración de la naturaleza. En resumen, un monumento que te obligará a sacar la cámara para fotografiar cada rincón.

La Casa Bofarull, en els Els Pallaresos, con uno de sus icónicos pasillos azules a la vista tras la arcada. / Casa Bofarull

El santuario está situado en Montferri (a una hora de Barcelona), cerca de Valls y Tarragona, una zona llena de pequeños pueblos que esconden reliquias arquitectónicas que merecen una visita. Por ejemplo, tienes la Casa Bofarull en Els Pallaresos, una masía modernista -también obra de Jujol- llena de color, cerámica, arcos y unas escaleras hexagonales impresionantes, o el Reial Monestir de Santes Creus, que sigue la típica arquitectura del Císter (como Vallbona de les Monges y Santa Maria de Poblet).