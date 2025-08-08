Los ‘influencers’ de los pulsos: retan a todo el que se atreva por las calles de Barcelona

En dos segundos se dispara la testosterona a niveles de peli de Sylvester Stallone. En cuanto aparece en la plaza de la catedral de Barcelona una mesa de pulsos como las de ‘Yo, el halcón’. Tiene almohadillas para apoyar los codos y agarres para las manos. Se forma un corro de curiosos en menos de lo que se tarda en decir “no hay huevos”. El dueño de la mesa va sonriendo a todos los móviles que le apuntan mientras tumba a quien se atreve a pasar por delante. Sí, es un tiktokero que se está ganando los seguidores a pulso. Tiene vídeos con más de 26 millones de visualizaciones.

No lo parece hasta que se quita la camiseta. Te podría sacar un ojo con un bícep. David García Brau. @24david24_, en redes (lo del 24 es por su cumpleaños: 24 de mayo). Tiene 18 años y un antebrazo de 37 centímetros de grosor. Hace honor a la leyenda de David contra Goliat. “¿Cómo es posible?”, se preguntan transeúntes y tiktokeros. “Me ven a mí –se ríe él-, que tampoco soy muy grande, ganar a gente más fuerte que yo con facilidad”. Enseña a entrenar por Youtube.

David echa un pulso entre un corrillo de curiosos. / MANU MITRU / EPC

Nombre oficial: armwrestling. Lucha de brazos. La gente no sabe ni siquiera que es un deporte. Lo es. Hay asociación española y catalana, federación mundial y mil campeonatos. Es el objetivo de estos retos callejeros. “Dar a conoce el deporte –dice David-. Enseñar a la gente la técnica. Y es como un entreno para mí –añade-, así gano resistencia”. Hoy acabará echando una treintena de pulsos con la catedral de fondo. Ha hecho maratones callejeros de 50. Se reta con chicas de tres en tres. Sale con su mesa todos los fines de semana por la catedral y Arc de Triomf. En septiembre prevé echar pulsos hasta en Times Square, Nueva York.

David echa un pulso con tres chicas a la vez. / MANU MITRU / EPC

David empezó a entrenar brazos hace exactamente un año y dos meses, cuenta. “Yo era muy flojo, no tenía nada de fuerza, y vi que en los pulsos había gente pequeña que ganaba a gente muy grande. Investigué y era porque entrenaban músculos que normalmente la gente no entrena”. Así que empezó a entrenar. A ganar. A hacerse viral. Ha llevado su mesa de pulsos hasta a discotecas.

Joel y David, mano a mano. / MANU MITRU / EPC

La mesa acaba casi volando en cuanto se pone al otro lado Joel. Otro que no da su brazo a torcer. “El rey de los pulsos”, lo llaman los medios con músculo. Te lo dirá hasta Google si le preguntas quién es el mejor del mundo. “Joel Strong”, responde sin dudar. Es el apodo de Viacheslav Nenevolin Vladimirovich, de origen ruso, ahora vive entre Barcelona y Madrid, Tiene 20 años y unos abdominales que ya quisiera Ronaldo. Lleva 2 años entrenando muñeca y ya es doble campeón de España y doble campeón internacional, enumera sin alardear. Entrena hasta 5 horas al día. Nunca ha probado ni carne ni pescado –promete-, ni alcohol ni tabaco”. Tiene casi 1 millón de seguidores entre Instagram y TikTok.

“Tengo mucho nivel en los pulsos porque vengo de la calistenia”, se justifica. Eso es quedarse corto: él hace acrobacias callejeras que arrancan ovaciones. Se le suele ver en las barras de la Barceloneta, junto al Hotel W. Este mismo sábado llevará allí una mesa de pulsos. Él fue el primero –recuerda- que empezó a sacar las mesas a las calles en España. “Para animar a chicos”, detalla. “Ahora esto se hace mucho”. ¿Que por qué es tan viral? “Porque combino fuerza sorprendente –responde como si diera una fórmula-, espectáculo visual, rompo estereotipos y genero emoción rápida”. Tiene un vídeo con más de 55 millones de visualizaciones ganando a una chica con un solo dedo.

Te acercas a la mesa de pulsos con risita nerviosa. Tienes menos expectativas que Tamara Falcó en un Todo a 1 euro. Un par de tira y aflojas y acabas ganando a David. Se te sube un poco a la cabeza. Hasta que descubres que se deja ganar con todas las mujeres. ¿Es para que no se note cuando pierde de verdad? “Es para ligar”, confiesa entre risitas. Le pone mucho 'show'.

“Es muy fuerte”, susurran con tono de fan unas quinceañeras italianas. “Y muy divertido”, añaden tres francesas. Todas van corriendo a pedirle el Instagram. David recibe un centenar de mensajes al día –calcula-, básicamente de chicas. “Hay mucho salseo”, se ríe.

David echa un pulso con una chica. / MANU MITRU / EPC

No hay que fiarse nunca de la primera impresión. “Las apariencias engañan –garantiza David-, por lo menos en los pulsos”. Gana quien menos te lo esperas. Y, ojo, que hay mucha gente con mal perder. “A veces se cabrean mucho”.

“Sabía de técnica este”, resopla David al perder el primer pulso callejero contra un italiano. Vuelve a sonreír a las cámaras hasta que aparece un ruso. Sergei los destroza a todos, también al rey de los pulsos. La mesa acaba convirtiéndose en un ring comunal. Los y las transeúntes echan pulsos entre ellos mientras David descansa brazos. “Esto ya está súper hinchado”, se señala el antebrazo.

Sergei tumba a David. / MANU MITRU / EPC

Gabriel, 16 añitos, gana por sorpresa a un señor con pinta de forzudo. ¿El secreto? “Un año de constancia”, dice como si nada. Básicamente la técnica y tener una muñeca fuerte. Si tiras para ti y aguantas con todo el cuerpo, le ganas a quien sea”. ¿A qué le han ayudado los pulsos? “A conocer a muchos amigos. La comunidad es muy buena”.

“Compañerismo ante todo”, le da la razón Carlos. Es lo que enseña en el club de Lucha de Brazos de L'Hospitalet (C/ Salvador n°30). Es donde aprendió David. “Tenemos gente de todas las nacionalidades: Armenia, Georgia, Pakistán…”. La demanda –asegura el profesor- “va a más”. ”Pero he de delimitar socios por espacio y seguridad”.

Carlos lleva en esto desde 1993. El club, más de una década. Su hija es la multicampeona Desireé Aliaga: hizo podio en un campeonato del mundo ya con 15 años. ¿Qué es lo que engancha ahora a los tiktokeros? “El superarse entre ellos –responde Carlos- y la amistad también”. ¿Algún truco? “Más bien técnicas”, invita a investigar. Las más comunes: ‘toproll’ y ‘hook’, hay mil vídeos por internet. El pulso, defiende él, es 60% técnica y 40% fuerza. “Todo es entrenamiento y constancia”, promete.