Academia de sneakers
Charm Station: personaliza tus zapatillas al momento en Barcelona
Ni Adidas, ni Adidos, que diría tu madre. En este ‘lab’ de Gràcia identifican las deportivas por nombres propios, no por marcas. La primera academia de sneakers de España ahora estrena Charm Station y eventos entre suelas
Ana Sánchez
Periodista
En vez de “¿cómo estás?”, a ella le preguntan “¿que has hecho qué?”. No sabe cocinar, pero sí tirar hachas. Si le haces una pregunta retórica, lo más probable es que la responda. Autora de ‘Barcelona increíble’ (Ediciones B).
Aquí te puedes tomar más libertad artística que la señora que restauró el ‘Ecce homo’ de Borja. “Dale un toque único a tus sneakers”, te prometen. Y te llevan a una mesita con barra libre de cordones y ‘charms’. Mini adornos a discreción con los que llegar a la suela de cualquier zapato. Letras, corazones, colgantes de todo tipo, hasta patitos y ositos de goma que derreterían a cualquier ‘influencer’. Acaba de estrenarse esta Charm Station, así la han bautizado. Nuevo “rincón de personalización” exprés. 20-30 minutos de manualidades y sales con un par de zapatillas 100% exclusivas. Sí, uno se siente más creativo que Montoro haciendo la declaración de la renta.
Ni Adidas, ni Adidos, que diría tu madre. “Las de Ana”, las bautizan en este ‘lab’. Aquí las sneakers se identifican por nombres propios, no por marcas. Esta es la primera academia de zapatillas de España: Barcelona Sneakers Academy (Mare de Déu dels Desemparats, 8). Abrió el año pasado en Gràcia. Se ha convertido en el ‘place to be’ del postureo con cordones. Se han tuneado zapatillas con sus 'charms' hasta las cantantes Maria Becerra y Mar Lucas. Es el nuevo summum de las tendencias virales: zapatillas + manualidades + reciclaje, 3 modas en 1.
“La idea –resume Salvatore- es trabajar una exclusividad distinta. Basada en el individuo, no en lo que nos venden”. Dejar de sacar pecho por llevar las zapatillas del rapero de turno y empezar a presumir de diseños propios: el de Mateo, Ada, Jade, Bruno, Natàlia. Él los exhibe en Instagram como si fueran zapatillas de famosos.
Salvatore Coppola, se llama. “Como el director de cine –sonríe-, pero no somos familia”. Lo dice con acento italiano de Sorrento. Hace 12 años que se vino a Barcelona a hacer un Erasmus y ya no volvió. Diseñador industrial, 40 pares de zapatillas en el armario. Habrá personalizado más de un centenar. Llegó a tunear 11 en una noche para un evento.
Empezó ofreciendo en la academia ‘workshops de 4 horas. Traes tus sneakers (nuevas o usadas) y te dan materiales “ilimitados”, ideas y seguridad. No se requiere de experiencia previa. Ese es su lema: “El resultado no depende de tu capacidad artística”. Terminas coloreando las zapatillas a pincel con confianza de artesano.
Este oasis del Do It Yourself ahora también ofrece sesiones exprés. “Para gente que quiere intervenir las zapatillas –detalla Salvatore- pero de forma efímera". Se puede venir a la academia sin cita previa. La Charm Station está lista junto a la puerta. La personalización (49 euros) Incluye un par de cordones, 6 ‘charms’, una decena de letras y asesoramiento paciente. También hay Charms Experiences (2 horas con taller y aperitivo, 79 euros). Salvatore quiere montar incluso eventos semanales entre suelas.
“Estos son los cordones más peculiares”. El gurú de las sneakers te enseña cordones de toalla y hasta de encaje. Y el accesorio que más le están pidiendo las chicas desde que colgó en Instagram una de sus Adidas tuneadas: abalorios de perlas.
Le miras con cara de interrogante. Él te escucha con comprensión de psicólogo. “¿Pero qué te gusta?”. No es una respuesta fácil. “Cuesta ser creativo cuando tienes tantos inputs”, asiente el diseñador. Empiezas a rebuscar con timidez entre las cajitas de adornos. Un patito, por supuesto. Un corazón. Mira, una estrella de mar. ¿Eso es un caballito? Las letras al final salen solas: “M A R”. ¿A ver cómo quedan esas perlas?
¿Que por qué gusta ahora tanto el Do It Yourself? “Creo que la parte más importante está en el proceso –responde el diseñador-, en cómo te sientes mientras haces algo y le dedicas tiempo. Hoy en día son pocas las cosas a las que decidimos dedicarle tiempo de calidad”.
