Next Level Arcade Bar: el bar de Barcelona donde jugar gratis a recreativas de los 80 y 90

Acaban de abrir un túnel al pasado en Horta. Cruzas el umbral de este local y viajas a los 80 y los 90, en plena fiebre del arcade. 40 máquinas recreativas se esconden aquí. Desde las típicas de baile hasta los marcianitos. Un paraíso vintage que acaba de inaugurarse este verano: es Next Level Arcade Bar (plaza de Maragall, 8).

El proyecto nace por pura pasión. Su equipo fundador era un grupo de nostálgicos del arcade. Sin embargo, era difícil encontrar lugares en España donde poder jugar como hacían en los 90, en esos locales dedicados a las recreativas llenos de luces, música y ocio retro. Por eso, decidieron crear su espacio, un lugar consagrado puramente a estas maquinitas. Eso fue en 2017, en Madrid, donde abrieron el primer Next Level. Desde entonces, han tenido tanto éxito que han inaugurado un segundo local en Madrid y, ahora, un tercero en Barcelona.

Recreativas en Next Level Arcade Bar. / Mar Armenteros / EPC

Uno de los grandes reclamos del local es que para probar las máquinas no hace falta pagar. Tanto la entrada al local como el uso de las recreativas es gratuito. Eso sí, hay una consumición obligatoria, aunque, aseguran, Next Level no deja de ser un bar, así que entre el buen ambiente que se respira, la música, las luces y que la gente va para pasar un rato bien largo, no sentirás que esa consumición es un peaje: más bien al revés, “acabarás tomando más de una”, prometen.

Vista general del nuevo Next Level Arcade Bar. / Mar Armenteros / EPC

Para encontrar las decenas de recreativas que componen el espacio han tenido que hacer un trabajo de arqueología retro entre vendedores de segunda mano, buscando en portales como Milanuncios o Wallapop. ¿El principal problema? “No siempre vienen en buen estado”, cuenta Miguel, uno de los artífices de este templo arcade. Por eso, también hacen de mecánicos de estas joyas vintage, restaurándolas para dejarlas como nuevas y totalmente funcionales.

Algunos de los clásicos que encontrarás aquí: Daytona USA, juego de carreras de SEGA, Time Crisis, de pistola de luz, y House of the Dead 3, que va con metralleta. Además, también hay juegos de baile y otros analógicos, como billar o futbolín. Vamos, para todos los gustos. Ideal para pasarse horas aquí encerrado jugando a las maquinitas, como repetían los padres de los 90.

El futbolín, uno de los juegos analógicos del bar. / Mar Armenteros / EPC

Next Level Arcade Bar es único en su especie. Hay alternativas similares, como el Checkpoint Gaming Lounge (Bailèn, 43), que, aunque cuenta con arcade, su foco está puesto en consolas vintage, como la Nintendo 64 o la Play Station 2. También existe la asociación ARCADE (Associació per a la Restauració i Conservació d'Arcades i altres Dispositius d'Entreteniment), la biblioteca de Alejandría del arcade. Sin embargo, se diferencia de Next Level en que no es un bar: su sede (en Esplugues) está solo abierta a socios.