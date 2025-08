¿Sin vacaciones? Planes para disfrutar de Barcelona (y cercanías) cada día de agosto

En una cara de la moneda, Dua Lipa, que en lo que va de verano ya ha visitado más países que la peste negra. Y en la otra, tú, que este año lo más cerca que estarás de unas vacaciones es cantar ‘Hawaii-Bombay’ de Mecano en un karaoke. El yin y el yang. ¿Buscas ideas para que el agosto en la ciudad no se haga tedioso? Apunta: planes para disfrutar de Barcelona en verano evitando las marabuntas de guiris.

1. Planes para jugar

Arcade, recreativos, juegos de mesa…

La primera parada de la ruta: un viaje a los 80 y a los 90. Y sin el DeLorean de ‘Regreso al futuro’. Solo necesitas la T-Mobilitat. ¿Cómo? Pasándote por un bar de arcade y recreativas. En Barcelona acaba de aterrizar el Next Level Bar (plaza Maragall, 8), que acaba de estrenar en el Guinardó su tercera sucursal, la primera en Catalunya, después de las dos de Madrid.

Vista general del nuevo Next Level Bar. / Mar Armenteros / EPC

Aquí tienen de todo para “flipar en colores”, como se decía en la época. Arcades de carreras de coches con sus volantes, juegos de disparar con pistolas, hasta los típicos para bailar siguiendo patrones de flechas y luces. La entrada y las máquinas son gratuitas, eso sí, la consumición es obligatoria.

La nueva sede de la asociación ARCADE en Esplugues: con 120 recreativas y medio centenar de pinballs. / IRENE VILÀ CAPAFONS

No es el único local consagrado a los arcades. También está la asociación ARCADE (Associació per a la Restauració i Conservació d'Arcades i altres Dispositius d'Entreteniment). Eso sí, aquí no puedes llegar y ponerte a jugar. Su sede (en Esplugues) está solo abierta a socios, para crear comunidad de forofos a estos juegos.

Encuentro de juegos de Kleff, la comunidad de juegos de mesa más grande de Europa. / Bárbara Favant / EPC

Si eres de esos que repite el mantra ‘boomer’ “¡todo el día enganchados a la pantalla!”, pásate de los recreativos a los juegos de mesa. En Queimada Nivell Q (Independència, 323), por el precio de una bebida, puedes pasarte horas sumergiéndote en su catálogo analógico con cientos de títulos. Otra opción: los tardeos de Kleff. Este agosto estarán cada miércoles de 19 a 23 h jugando entre dados y cartas en el Espai Gastronòmic de l’Estació de França (avenida del Marquès de l'Argentera, 6-8).

2. Más allá de estrenos

Carteleras de cine versátiles

‘Los 4 fantásticos’, ‘Superman’, ‘Elio’, ‘Jurassic World: El Renacer’… Sí, ya sabemos cuáles son los grandes estrenos del verano. ¿Quieres ir al cine pero huir de un ‘blockbuster’ con superhéroes o secuelas demasiado dadas de sí? En Barcelona, la cartelera veraniega se llena de planes que convierten ir al cine en una experiencia totalmente diferente.

Las butacas del Phenomena. / Archivo

Un clásico: el Phenomena (Sant Antoni Maria Claret, 168). Seguro que te suena porque es, a nivel técnico, una de las mejores salas de España. También por su muy instagrameable cartel, a lo Hollywood antiguo, donde ponen las pelis del día con grandes letras y luces. Pero si te tiene que apasionar, que sea por su cartelera. Más allá de estrenos veraniegos, apuestan por reposiciones constantemente. Este agosto, por ejemplo, vuelve a su pantalla (y en 4K) ‘El mago de Oz’, ‘Taxi Driver’, ‘El silencio de los corderos’, ‘Fargo’ o ‘2001: Una odisea del espacio’, entre muchas otras.

Otras salas que tener en tu radar: Mooby Aribau (Aribau, 8-10) y los Cines Filmax Gran Via 4DX (Gran Via 2, Granvia de L’Hospitalet, 75, L'Hospitalet de Llobregat) celebrarán el Back to Hogwarts Day con ‘Harry Potter y el Cáliz de Fuego’, en conmemoración de los 20 años de la cuarta entrega de la saga, y repondrán ‘Tiburón’, por los 50 años del filme. Aribau lo hará los días 29 para ‘Tiburón’ y 31 para Harry Potter, y los Filmax del 29 al 31 para ‘Tiburón’ y el 31 de agosto y el 1 de septiembre para Harry Potter. Y sí, usarán su tecnología 4DX. Prepárate para salpicones y calores por el fuego de dragón.

Las carteleras de los cines Zumzeig (Béjar, 53) y Maldà (Galerías Maldà, Pi, 5) también destacan en el ecosistema barcelonés. El primero, por apostar por cine de autor y películas fuera de la órbita hollywoodiense. El segundo, por rescatar en la pantalla grande películas más o menos recientes que quizá se te pasó ver (y, además, con entradas a precios populares).

3. Meriendas virales

De TikTok a tu estómago

Si abres TikTok o Reels con el estómago vacío, saldrás corriendo a por una ‘crumbl cookie’. Sí, esa moda que parecía efímera pero que ha llegado para quedarse. Son esas galletas a la americana, bien gordas por el relleno, que suele ser de chocolate. Una bomba de colesterol que te dará diabetes solo de mirarlo, y que por eso no deja de cosechar ‘likes’.

'Cookies' de Crumbles BCN. / @crumblesbcn

Algunas de las que más tirón tienen en redes son Demasié (Princesa, 28; plaza Santa Maria del Mar, 7; Diputació, 207; Elisabets, s/n; rambla del Poblenou, 67; Torrent de l'Olla, 62; ronda de Sant Pere, 24), Crumbles (Fonollar, 14), Molycakes (Budapest, 89, Sabadell), Baked by Alba (Ignasi Iglesias, 24, Badalona), Tartas Bastante Majas (Bogatell, 23, Sant Adrià de Besòs).

'Cookies' virales de Tartas Bastante Majas. / Zowy Voeten / EPC

Un nombre que en TikTok se repite más que "Labubu" es el de "chocolate de Dubái" (chocolate con leche y avellanas, ‘crumble’ y crema de pistacho y Kataifi). Desde grandes marcas como Lindt hasta pequeñas bombonerías como Berrylona (de venta online, @berrylona.bcn) ya lo comercializan en Barcelona. Pero este chocolate no se limita solo a la versión en forma de tableta, la ‘crème de la crème’ de lo viral está en La Fresería (Consell de Cent 195; Trafalgar, 1): aquí bañan fresones en este chocolate. Lloverán ‘likes’.

Fresas virales con el chocolate de Dubái con kataifi. / La Fresería

Por último, la bebida de moda: el 'matcha'. Lo puedes encontrar en muchísimos locales de Barcelona, pero si toca destacar solo uno, apuesta por Nori Matcha (Sardenya, 198). Este año abrieron su primera tienda en Barcelona, pero eso no los convierte en novatos. Su recorrido con este té verde en polvo es largo, y cuentan con muchos éxitos. Ya se les considera expertos del 'matcha' en Barcelona. Han participado en competiciones como los Coffee Awards y proveen a tiendas como la famosa heladería Amiko Gelato (Consell de Cent, 318). El lugar perfecto para disfrutar del matcha en todas sus formas: bebidas, postres, meriendas...

4. Tardeos veraniegos

Fiestas diurnas

¿Salir de noche? No, qué palo. Hace años que triunfa salir de tarde. Cambia la merienda por un gintónic, y a medianoche en cama. Menos ajetreo para el cuerpo y así aprovechas el día siguiente sin ser acosado por una resaca infernal. Año tras año, La Terrrazza se alza con el título de tardeo veraniego de referencia. Es un ‘Open Air Club’ dedicado a la electrónica que, aunque es famoso por sus fiestas hasta la madrugada, tiene una nutrida programación de fiestas ‘sunset’ que empiezan a las 19 h y acaban a medianoche, y cuyos carteles están muy bien curados.

Fiesta 'open air' de tardeo en La Terrrazza. / @laterrrazza

También vuelven las Wet Deck Summer Series, una institución veraniega del litoral barcelonés. Son tardeos al lado del mar, en la terraza del hotel W (plaza Rosa dels Vents, 1). Estarán hasta el 31 de agosto, con una agenda que va más allá de la música electrónica, también hay espectáculos artísticos en directo y horno de pizza.

Wet Deck Summer Series, en la terraza del hotel W. / W Barcelona

Y para los solteros, un plan que seguro que te interesa: el 23 de agosto, Cites ràpides organiza el Vespreig en el 1881 Hotel Balneari Vichy Catalan (Caldes de Malavella). Un tardeo de 18 a 22.30 h, para ligar de día. Con franjas de edad de los 27 a los 55, conocerás a mucha gente afín sin necesidad de torturarte con Tinder y sucedáneos.