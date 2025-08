El rescatador viral del patrimonio urbano de Barcelona: de la basura a las galerías de arte

Un tipo escarba en un saco de escombros del Eixample con la dedicación que le pondría Indiana Jones en un templo maldito. El mismo suspense que al rebuscar en las cuentas de Montoro. Hasta que pega un brinco como si le acabara de tocar la lotería. “Es lo que piensas –recalca-: me ha tocado la lotería”. De entre los cascotes saca como por arte de magia parte de un medallón de 1907. “Un pasado en peligro de extinción”, lamenta. Recupera pedazo a pedazo, los envuelve en una manta con mimo de anticuario y desaparece pitando en un taxi. El medallón reaparecerá dos semanas después en Instagram con colorido grafitero y revuelo viral. Estos son rescates que tienen millones de visualizaciones en redes. Este arqueólogo urbano ha salvado de los escombros cientos de medallones, capiteles, suelos hidráulicos, gárgolas modernistas. Piezas polvorientas que pasan de la basura a las galerías de arte.

Se identifica a la legua ese arte “brilli-brilli”. Es la marca de fábrica de Joan Juncosa. Colores chillones que te agarran de la solapa. “Para concienciar –justifica él-. Que la gente haga el clic”. Su arte urbano es más recriminador que toda la discografía de Pimpinela. Lo mismo rescata medallones de los escombros que arregla los bancos modernistas del paseo de Gràcia o llena Barcelona de urinarios con moraleja. Él habla de hacer un mundo mejor. “No es tan difícil – lo dice con convicción de superhéroe-. Las pequeñas cosas son poderosas”. Tiene una libreta llena de “ideas para revolucionar el mundo”.

Dos de los urinarios activistas que aparecieron hace dos años frente a Santa Maria del Mar. / MAITE CRUZ

“Barcelona pierde cada día parte de su historia –denuncia a diario vía reel-. El legado de todos, nuestro patrimonio, acaba en la basura. Por eso hago estas intervenciones con las piezas que me encuentro –justifica-. Para darles una segunda vida. Para poner en valor el legado perdido”. Hasta sus seguidores le avisan ya de hallazgos por las redes. “Todo es bonito –dicen- en las manos correctas”.

Joan Juncosa rescata un medallón de 1907 de un saco de escombros de Enric Granados. / Zowy Voeten

No es una restauración al uso. “RestauART”, la llama Juncosa. Él recompone las piezas de los escombros a base de arte urbano chillón, respetando siempre el original por si alguien quiere recuperarlo algún día. Visibiliza aún más las grietas de guerra. “En lugar de camuflar las heridas –asiente el artista-, lo que hago es exponerlas”. Como la vida. “Las heridas nos recuerdan que en algún momento estuvimos en la mierda, pero ahora hay una nueva versión de ti”. “El arte de renacer”, compara una seguidora en Instagram. “Cuando algo en la vida te rompe, acabas transformándote”.

Dando "brilli-brilli" en el taller. / J.J.

Asomarse a un saco de escombros se ha convertido en su gincana diaria. Juncosa suele llevar una manta en la mochilla para envolver posibles hallazgos. “Esto es mi gimnasio”, se ríe. Ya habrá salvado cientos, cientos de piezas, calcula. Un capitel dorado labrado en madera, alguna musa de cerámica, una gárgola modernista... “Todos esos elementos ornamentales que decoraban los pisos burgueses de Barcelona”, explica. En el Gòtic llegó a toparse con un escudo medieval. “Pero pesaba tanto que ni con el coche me lo podía llevar”, se encoge de hombros. “Cada vez va a más –lamenta-. La calle está llena de patrimonio de la ciudad”.

Las piezas polvorientas se reconvierten en arte urbano, muchas acaban en las paredes de la Artquemy Gallery (Canvis Nous, 13) y de vuelta a decorar algún piso. ¿Su objetivo? “Me gustaría pensar que mis intervenciones puedan llegar a concienciar –responde el artista-. Quizás a la larga estas piezas acaben siendo consideradas patrimonio como tal y no acaben en la basura”.

Un busto recuperado de los escombros, en el taller de Juncosa. / J.J.

Juncosa se estrenó en las calles de Barcelona hace cuatro años: entonces era #elchicodelasbaldosas de Instagram. Colgaba ‘panots’ despegables en versión grafitera. Réplicas de colores chillones sobre lienzos de 20 x 20. Llegaron a reaparecer en San Francisco, Hong Kong, hasta en los templos de Petra. ‘Baldosas por el mundo’, se llamaba el proyecto. Se convirtió en un 'street art' colectivo. ¿El reto? “Ayudar a redescubrir la belleza del espacio público –resumía su ideólogo-. A hacerlo más nuestro”.

No, él no lleva sudadera con capucha. Es artista y arquitecto, 38 años. “Yo respondo mucho por mi proyecto –dice-: tengo muy claro lo que hago, cómo lo hago y por qué lo hago. Y si un día me tocara dar explicaciones, las daré”. No ha tenido que dar ninguna, de momento. Su arte urbano es de quita y pon.

En julio del 2023, llenó Barcelona de coloridos urinarios activistas. Collejas en versión artística junto a rastros corrosivos de meadas. “Se ha normalizado que la ciudad huela mal”, puso entonces el dedo en la llaga. Se hizo viral en cuestión de minutos. Salió hasta en la CNN.

El verano pasado restauró ocho bancos del paseo de Gràcia con parches grafiti. “Tiritas de Modernismo 2.0” -las llamó- que ocultaban los agujeros en el trencadís. Toda una metáfora –apuntaba el artista- del peso del turismo en masa. “Espero que se restauren como es debido”, cruzó los dedos. Y así fue: se restauraron apenas 15 días después de su acción urbana.

Su última incursión callejera fue en diciembre: llenó el casco antiguo de mini ovejas de pesebre tuneadas a lo grafiti. “Están desorientadas”, justificó entonces-. Buscan el pesebre de la plaza de Sant Jaume”. No lo encontraron, no, lo habían sustituido por una estrella gigante. “Me pregunto si en una ciudad cada vez más impersonal y globalizada –defendía a su rebaño activista- tiene sentido deshacernos de nuestras tradiciones”.